பங்குனி 21 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 04ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் ஏப்ரல் 04, 2026 நீண்ட நாள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள். வர்த்தக துறைகளில் புதுவிதமான நுட்பங்களுடன் லாபத்தை மேம்படுத்துவீர்கள். தவறிய சில பொருட்கள் கிடைக்கும். செய்கின்ற முயற்சிகளில் முன்னேற்றமான சூழ்நிலை காணப்படும். மற்றவர்களுக்கு தேவையான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். கணவன், மனைவிக்கிடையே நெருக்கமும் புரிதலும் மேம்படும். ஆதாயம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் அஸ்வினி : லாபம் மேம்படும். பரணி : முன்னேற்றமான நாள். கிருத்திகை : புரிதல் மேம்படும்.
ரிஷபம் ஏப்ரல் 04, 2026 வர்த்தக தொடர்பான செயல்பாடுகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். சுப காரிய பேச்சு வார்த்தைகள் ஈடேறும். நெருக்கமானவர்கள் மூலம் அலைச்சலும் புரிதலும் உருவாகும். செயல்களில் இருந்து வந்த தடைகள் விலகும். உத்தியோகப் பணியில் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். வியாபார பணிகளில் இருந்துவந்த போட்டிகள் குறையும். சுகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் கிருத்திகை : சிந்தித்து செயல்படவும். ரோகிணி : தடைகள் விலகும். மிருகசீரிஷம் : போட்டிகள் குறையும்.
மிதுனம் ஏப்ரல் 04, 2026 பொழுதுபோக்கு தொடர்பான விஷயங்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். குலதெய்வ பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். மனதில் புது விதமான ஆசைகள் உருவாகும். வாடிக்கையாளர்களிடம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அனுசரித்து செல்லவும். பிரபலமானவர்களின் அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். தனவரவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாகச் செயல்படுவார்கள். அசதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் மிருகசீரிஷம் : ஆர்வம் உண்டாகும். திருவாதிரை : அனுசரித்து செல்லவும். புனர்பூசம் : ஆதரவான நாள்.
கடகம் ஏப்ரல் 04, 2026 பழைய பிரச்சனைகளைப் பற்றிய சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உறவுகள் பற்றிய சிந்தனைகள் மேம்படும். பழமையான செயல்களில் ஆர்வம் மேம்படும். உத்தியோகப் பணிகளில் சில மாற்றமான சூழல் உண்டாகும். வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். புதிய வேலை சார்ந்த முயற்சிகள் கைகூடும். வாகனப் பழுதுகளை சரி செய்வீர்கள். கவலை விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் புனர்பூசம் : சிந்தனைகள் மேம்படும். பூசம் : மாற்றமான நாள். ஆயில்யம் : முயற்சிகள் கைகூடும்.
சிம்மம் ஏப்ரல் 04, 2026 மற்றவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து செயல்படுவீர்கள். உயர் அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வீடு மனை விற்பனையில் லாபம் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் அனுகூலமான சூழல்கள் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் சில ரகசியங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். மனதளவில் புதுவிதமான தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். தாமதம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் மகம் : ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பூரம் : அனுகூலமான நாள். உத்திரம் : தன்னம்பிக்கை பிறக்கும்.
கன்னி ஏப்ரல் 04, 2026 கருத்துக்களுக்கு மதிப்புகள் கூடும். குறுகிய தூர பயணம் மூலம் மனதளவில் மாற்றம் ஏற்படும். ஆபரண சேர்க்கைகள் உண்டாகும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களுடன் அனுகூலம் உண்டாகும். குடும்ப வருமானத்தை மேம்படுத்துவீர்கள். பூர்வீக சொத்துக்களால் ஆதாயம் அடைவீர்கள். லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் உத்திரம் : மதிப்பு கூடும். அஸ்தம் : அனுகூலம் உண்டாகும். சித்திரை : ஆதாயகரமான நாள்.
துலாம் ஏப்ரல் 04, 2026 உத்தியோகப் பணிகளில் எதிர்பாராத சில மாற்றங்கள் நடைபெறும். புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். சில செலவுகள் மூலம் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். நீண்ட நேரம் கண் விழிப்பதை தவிர்க்கவும். சேமிப்பு தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். எதிலும் அவசரம் இன்றி நிதானத்துடன் செயல்படவும். உடன் பிறந்தவர்கள் பற்றிய சிந்தனைகள் மேம்படும். புகழ் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம் சித்திரை : நிதானம் வேண்டும். சுவாதி : நெருக்கடியான நாள். விசாகம் : கவனம் வேண்டும்.
விருச்சிகம் ஏப்ரல் 04, 2026 பொருளாதார தொடர்பான விஷயங்களில் நிதானம் வேண்டும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் கவனம் வேண்டும். பயனற்ற விவாதங்களை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. வியாபார பணிகளில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். உத்தியோகப் பணிகளில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். பூர்வீக சொத்துக்களில் அலைச்சலுக்கு ஏற்ப லாபங்கள் கிடைக்கும். ஆக்கப்பூர்வமான நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் விசாகம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும். அனுஷம் : ஒத்துழைப்பு மேம்படும். கேட்டை : சாதகமான நாள்.
தனுசு ஏப்ரல் 04, 2026 உறவினர்களால் ஒத்துழைப்பான சூழல் ஏற்படும். விலை உயர்ந்த பொருள்கள் குறித்த எண்ணம் மேம்படும். பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நினைத்த பணிகள் ஈடேறும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண் சாம்பல் நிறம் மூலம் : மகிழ்ச்சியான நாள். பூராடம் : முன்னேற்றமான நாள். உத்திராடம் : எண்ணம் ஈடேறும்.
மகரம் ஏப்ரல் 04, 2026 அரசு சார்ந்த பணிகளில் ஆதாயம் உண்டாகும். வியாபார பணிகளில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். இழுபறியான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். வெளி வட்டாரத்தில் புதிய அனுபவம் உண்டாகும். மனதளவில் புதிய சிந்தனைகள் பிறக்கும். பொதுப் பணியில் இருப்பவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். விவசாயம் தொடர்பான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் உத்திராடம் : ஆதாயம் கூடும். திருவோணம் : அனுபவம் உண்டாகும். அவிட்டம் : தெளிவு பிறக்கும்.
கும்பம் ஏப்ரல் 04, 2026 புதிய முயற்சிகளை செயல் வடிவில் மாற்றுவீர்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். விருப்பமான விஷயங்களை தைரியமாக செய்து முடிப்பீர்கள். திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கல்வியில் இருந்த ஆர்வம் இன்மை குறையும். வியாபாரத்தில் ஆதாயமான சூழல் அமையும். சிந்தனை மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் அவிட்டம் : தைரியம் கூடும். சதயம் : வாய்ப்பு அமையும். பூரட்டாதி : லாபம் மேம்படும்.
மீனம் ஏப்ரல் 04, 2026 புதிய முயற்சிகளில் இருந்து வந்த மறைமுக எதிர்ப்புகளை புரிந்து கொள்வீர்கள். மற்றவர்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்களில் தலையிடுவதை தவிர்க்கவும். எதிர்பாராத சில பயணங்களால் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். இனம் புரியாத சில சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பங்கள் உண்டாகும். உத்தியோகப் பணிகளில் கவனம் வேண்டும். விழிப்புணர்வு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம் பூரட்டாதி : விழிப்புணர்வு வேண்டும். உத்திரட்டாதி : குழப்பம் நீங்கும். ரேவதி : கவனம் அவசியம்.