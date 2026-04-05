பங்குனி 22 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 05 தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் ஏப்ரல் 05, 2026 எதிர்பாராத சில செலவுகள் மூலம் நெருக்கடியான சூழல் உண்டாகும். வெளியூர் வர்த்தக செயல்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். புதுமையான செயல்களில் சிந்தித்து முடிவு எடுக்கவும். வியாபார பணிகளில் பொறுமை வேண்டும். கற்பனை துறைகளில் மாற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பூர்விக சொத்துக்களால் அலைச்சல் உண்டாகும். மாற்றம் பிறக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் அஸ்வினி : நெருக்கடியான நாள். பரணி : பொறுமை வேண்டும். கிருத்திகை : அலைச்சல் உண்டாகும்.
ரிஷபம் ஏப்ரல் 05, 2026 உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களால் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். சேமிப்பது தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். உடன்பிறப்புகளை பற்றி புரிந்து கொள்வீர்கள். கணவன் மனைவிக்கு இடையே புரிதல் ஏற்படும். தேவையில்லாத அலைச்சல் ஏற்படும். சுப காரிய தொடர்பான எண்ணங்கள் கைகூடும். வர்த்தகத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். தாமதம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் கிருத்திகை : அனுபவம் ஏற்படும். ரோகிணி : புரிதல் ஏற்படும். மிருகசீரிஷம் : முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
மிதுனம் ஏப்ரல் 05, 2026 உத்தியோக முயற்சிகளில் அனுகூலமான பலன்கள் கிடைக்கும். நீண்ட நாள் பிரச்சனைகளுக்கு முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். ஆடம்பர பொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வியாபார போட்டிகளில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். நிதானமான செயல்பாடுகள் நன்மதிப்பை உருவாக்கும். கடன்கள் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் சிவப்பு நிறம் மிருகசீரிஷம் : அனுகூலமான நாள். திருவாதிரை : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். புனர்பூசம் : பிரச்சனைகள் குறையும்.
கடகம் ஏப்ரல் 05, 2026 திட்டமிட்ட காரியங்கள் எண்ணிய விதத்தில் நிறைவேறும். மனதில் தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் அதிகரிக்கும். பெரியோர்களின் ஒத்துழைப்பு மனதிற்கு திருப்தியை ஏற்படுத்தும். மறைமுகமாக இருந்து வந்த எதிர்ப்புகள் குறையும். உடல் ஆரோக்கியம் முன்னேற்றம் உண்டாகும். பாகப்பிரிவினை தொடர்பான விஷயங்களில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். ஆதரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் புனர்பூசம் : தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பூசம் : எதிர்ப்புகள் குறையும். ஆயில்யம் : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்
சிம்மம் ஏப்ரல் 05, 2026 பயணங்கள் தொடர்பான செயல்பாடுகளில் மாற்றங்கள் பிறக்கும். ஆன்மிக பணிகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். உத்தியோக பணிகளில் அலைச்சல் ஏற்படலாம். எதிர்பாராத சில உதவிகள் கிடைக்கும். மனதிற்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். பொன் பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும். சமூகத்தில் மதிப்பும், மரியாதையும் மேம்படும். அசதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் மகம் : மாற்றங்கள் பிறக்கும். பூரம் : உதவிகள் கிடைக்கும். உத்திரம் : மரியாதை மேம்படும்.
கன்னி ஏப்ரல் 05, 2026 சுப முயற்சிகள் கைக்கூடி வரும். இசை துறைகளில் முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வியாபார ஒப்பந்தங்கள் கைகூடிவரும். உயர் அதிகாரிகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். புதிய தொழில்நுட்பக் கருவிகள் மீது ஆர்வம் ஏற்படும். போட்டி மனப்பான்மை குறைத்து கொள்வது நல்லது. வேலையாட்களை பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். வெற்றி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் உத்திரம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அஸ்தம் : ஆர்வம் ஏற்படும். சித்திரை : புரிதல்கள் மேம்படும்.
துலாம் ஏப்ரல் 05, 2026 ஆடம்பரமான விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். தற்பெருமையான பேச்சுக்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். வியாபாரத்தில் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உத்தியோக பணிகளை துரிதத்துடன் முடிப்பீர்கள். வாக்குறுதிகள் அளிப்பதில் சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படவும். திடீர் பயணங்களால் மாற்றமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். வருத்தம் விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் சித்திரை : ஆர்வம் ஏற்படும். சுவாதி : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். விசாகம் : மாற்றமான நாள்.
விருச்சிகம் ஏப்ரல் 05, 2026 குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். சிந்தனைப் போக்கில் மாற்றம் உண்டாகும். உடலில் ஒரு விதமான அசதிகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். நிதி தொடர்பான சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். வியாபார இடமாற்ற சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். கொடுக்கல் வாங்கலில் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் விசாகம் : விவாதங்களை தவிர்க்கவும். அனுஷம் : அறிமுகம் ஏற்படும். கேட்டை : அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.
தனுசு ஏப்ரல் 05, 2026 இழுபறியான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வெளியூர் தொடர்பான பயண வாய்ப்புகள் சிலருக்கு சாதகமாக அமையும். ஆரோக்கியம் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். பழக்க வழக்கங்களில் சிறு சிறு மாற்றங்கள் உருவாகும். ஆர்வம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் மூலம் : அறிமுகங்கள் ஏற்படும். பூராடம் : நெருக்கம் அதிகரிக்கும். உத்திராடம் : மாற்றங்கள் உருவாகும்.
மகரம் ஏப்ரல் 05, 2026 மனதில் நினைத்த சில காரியங்கள் நிறைவேறும். வேலை ஆட்களின் ஆதரவுகள் மேம்படும். சுப காரியங்களை முன் நின்று செய்து முடிப்பீர்கள். மனதளவில் எதையும் செய்ய முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை மேம்படும். விவசாய பணிகளில் ஆலோசனை பெற்று முடிவுகளை எடுக்கவும். உடல் அளவில் இருந்த சோர்வுகள் நீங்கும். போட்டி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் உத்திராடம் : ஆதரவுகள் மேம்படும். திருவோணம் : தன்னம்பிக்கை மேம்படும். அவிட்டம் : சோர்வுகள் நீங்கும்.
கும்பம் ஏப்ரல் 05, 2026 வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். அணுகுமுறையில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். பேச்சு வன்மையால் அனுகூலம் ஏற்படும். எதிராக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். எதிர் பாலின மக்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். தன வரவுகள் தேவைக்கு இருக்கும். பணிபுரியும் இடத்தில் ஒற்றுமை மேம்படும். பயணங்களால் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். அமைதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் அவிட்டம் : மாற்றங்கள் ஏற்படும். சதயம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும். பூரட்டாதி : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
மீனம் ஏப்ரல் 05, 2026 எதிர்பாராத அலைச்சல்கள் ஏற்பட்டாலும் அனுகூலமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உயரதிகாரிகள் மூலம் ஆதரவான சூழ்நிலை காணப்படும். தன வரவுகளால் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். வாழ்க்கை துணை வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். கல்வி பணிகளில் மேன்மையான சூழல் காணப்படும். கலை சார்ந்த துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படும். உயர்வு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் பூரட்டாதி : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உத்திரட்டாதி : சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். ரேவதி : முன்னேற்றம் ஏற்படும்.