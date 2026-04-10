Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் : ஏப்ரல் 10 வெள்ளிக்கிழமை, மேஷம் முதல் மீனம் வரை, யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
1. மேஷம்: இன்று உங்களுக்குப் பிரச்சினைகளில் இருந்து விடுதலை கிடைக்கும் சிறப்பான நாள். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியில் இருந்த சட்டப் சிக்கல்களில் வெற்றி கிடைக்கும். பேச்சில் நிதானம் தேவை. உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும்.
2. ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்குச் சந்திராஷ்டமம் என்பதால் புதிய முயற்சிகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. நெருக்கமானவர்களால் சில மன உளைச்சல்கள் ஏற்படலாம். பணியிடத்திலும் வீட்டிலும் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்த்து அமைதியைக் கடைப்பிடிக்கவும். வாகனப் பயணங்களில் எச்சரிக்கை தேவை.
3. மிதுனம்: இன்று பொறுப்புகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். அலுவலகத்தில் உங்கள் நற்பெயர் மற்றும் மரியாதை உயரும். தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம்.
4. கடகம்: இன்று பணிகளில் சற்று கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும். அவசரமாக வேலைகளை முடிப்பது சிக்கல்களை உண்டாக்கலாம். மற்றவர்களிடம் கடன் வாங்குவதைத் தவிர்க்கவும். குழந்தைகளின் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
5. சிம்மம்: இன்று உங்களுக்குச் சுமாரான பலன்களே கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் உண்டு. சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். யாருக்கும் கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும், அது திரும்புவதில் சிக்கல் வரலாம்.
6. கன்னி: நிதி நிலையை வலுப்படுத்த இன்று நீங்கள் கடுமையாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். மற்றவர்கள் சொல்வதை அப்படியே நம்பாமல் சுயமாகச் சிந்தித்துச் செயல்படுங்கள். அலுவலகத்தில் மற்றவர்களின் திசைதிருப்பல்களுக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள்.
7. துலாம் : இன்று நீங்கள் ஒரு செல்வாக்குமிக்க நபராகத் திகழ்வீர்கள். உங்கள் வியூகத் திறமையால் கடினமான பணிகளையும் எளிதாக முடிப்பீர்கள். சமூகத்தில் அந்தஸ்து உயரும். தொழில் ரீதியான பயணங்கள் லாபம் தரும்.
8. விருச்சிகம்: இன்று நீங்கள் நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். உணர்ச்சிவசப்பட்டு எடுக்கும் முடிவுகள் பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். பண விவகாரங்களில் ஒருமுறைக்கு இருமுறை யோசித்துச் செயல்படவும்.
9. தனுசு: இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமான நாள். சிவ யோகம் காரணமாக நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் வெற்றிகரமாக அமையும். வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. நண்பர்களின் உதவி தக்க சமயத்தில் கிடைக்கும்.
10. மகரம் : சந்திரன் உங்கள் ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் இன்று உற்சாகமாக இருப்பீர்கள். பழைய வீட்டுப் பிரச்சினைகள் தீரும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளைப் பற்றி யோசிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும்.
11. கும்பம்: இன்று உடன்பிறப்புகளின் உதவியால் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். தேவையற்ற கவலைகளை மனதிற்குள் வைத்துக்கொள்ளாதீர்கள். காதல் விஷயங்களில் அமைதியாகப் பேசித் தீர்வு காண்பது நல்லது. தனிமையில் நேரம் செலவிட விரும்புவீர்கள்.
12. மீனம்: இன்று உங்களுக்கு யோகமான நாள். கிரகங்களின் சேர்க்கை சாதகமாக இருப்பதால் எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். பேச்சில் இனிமையைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. குடும்பத்தினர் உங்கள் கருத்துக்கு மதிப்பளிப்பார்கள்.