பங்குனி 30 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 13ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் ஏப்ரல் 13, 2026 மற்றவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். சுய முயற்சிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வெளிவட்டாரங்களில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். செயல்பாடுகளில் துரிதம் மேம்படும். சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய செய்திகள் கிடைக்கும். மூத்த சகோதரர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். மேன்மை பெருகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் அஸ்வினி : முன்னேற்றம் ஏற்படும். பரணி : துரிதம் மேம்படும். கிருத்திகை : ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும்.
ரிஷபம் ஏப்ரல் 13, 2026 அனுபவ முடிவுகளால் அனுகூலம் உண்டாகும். அலுவலகத்தில் அதிகாரம் மேம்படும். உழைப்புக்கான பலன்கள் கிடைக்கும். எதிராக செயல்பட்டவர்கள் விலகி செல்வார்கள். வாகன வசதிகள் அதிகரிக்கும். செலவுகளை குறைக்க திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். பெருமை சேரும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் கிருத்திகை : அனுகூலம் உண்டாகும். ரோகிணி : வசதிகள் அதிகரிக்கும். மிருகசீரிஷம் : ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.
மிதுனம் ஏப்ரல் 13, 2026 கணவன் மனைவிக்கு இடையே மனம் விட்டு பேசி மகிழ்வீர்கள். வியாபார பணிகளில் நிதானத்துடன் செயல்படவும். கைமாற்றாக கொடுத்து இருந்த பணங்கள் கிடைக்கும். அரசு பணிகளில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். சமூக பணிகளில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். பழக்க வழக்கங்களில் சில மாற்றங்கள் காணப்படும். விற்பனை பணிகளில் போட்டிகள் அதிகரிக்கும். அமைதி வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ரோஸ் நிறம் மிருகசீரிஷம் : நிதானத்துடன் செயல்படவும். திருவாதிரை : அலைச்சல்கள் ஏற்படும். புனர்பூசம் : போட்டிகள் அதிகரிக்கும்.
கடகம் ஏப்ரல் 13, 2026 மனதளவில் குழப்பங்கள் தோன்றி மறையும். சந்தேக உணர்வுகளால் மகிழ்ச்சி இன்மை ஏற்படும். வியாபாரத்தில் போராட்டங்கள் அதிகரிக்கும். செயல்பாடுகளில் ஒருவிதமான ஆர்வமின்மையான சூழல் உண்டாகும். மற்றவர்களின் ஆசை வார்த்தைகளை நம்ப வேண்டாம். உயர் அதிகாரிகளுடன் அளவுடன் இருக்கவும். சூழ்நிலை அறிந்து முடிவுகளை எடுக்கவும். விவேகம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் புனர்பூசம் : குழப்பங்கள் மறையும். பூசம் : ஆர்வமின்மையான நாள். ஆயில்யம் : பேச்சுக்களில் கவனம்.
சிம்மம் ஏப்ரல் 13, 2026 கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். சகோதர வகையில் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். சவாலான பணிகளையும் சாதாரணமாக செய்து முடிப்பீர்கள். சிந்தனைகளில் இருந்த குழப்பம் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். கூட்டாளிகளின் ஆதரவுகள் மூலம் முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். உதவி கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் மகம் : பிரச்சனைகள் குறையும். பூரம் : தெளிவு பிறக்கும். உத்திரம் : அறிமுகம் கிடைக்கும்.
கன்னி ஏப்ரல் 13, 2026 வியாபார விஷயங்களில் நிதானத்துடன் முடிவெடுப்பது நல்லது. குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். வியாபார பணிகளில் அலைச்சல்கள் இருந்தாலும் லாபங்களும் அனுபவமும் கிடைக்கும். சேமிப்பது தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்களிடம் இருந்துவந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். பாராட்டு குவியும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் உத்திரம் : நிதானத்துடன் செயல்படவும். அஸ்தம் : அனுபவம் கிடைக்கும். சித்திரை : ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.
துலாம் ஏப்ரல் 13, 2026 பூர்வீக சொத்துக்களில் சில மாற்றம் செய்வீர்கள். மற்றவர்கள் மூலம் ஆதாயம் ஏற்படும். மனதை உறுத்திய சில பிரச்சனைகளில் தெளிவான முடிவுகள் பிறக்கும். தம்பதிகளுக்குள் புரிதல் உண்டாகும். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபார ரீதியான புதிய முடிவுகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். பிரீதி மலரும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் சித்திரை : ஆதாயம் ஏற்படும். சுவாதி : புரிதல் உண்டாகும். விசாகம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
விருச்சிகம் ஏப்ரல் 13, 2026 எதிலும் சிக்கனத்துடன் செயல்படுவீர்கள். வித்தியாசமான சிந்தனைகளால் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். குடும்பத்தின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். கற்பனை சார்ந்த துறைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பணி இடங்களில் மாறுதல் ஏற்படும். பழைய சொத்துக்களை மாற்றி அமைப்பீர்கள். புதுமையான விஷயங்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். பக்தி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் விசாகம் : குழப்பங்கள் நீங்கும். அனுஷம் : முன்னேற்றம் ஏற்படும். கேட்டை : ஆர்வம் உண்டாகும்.
தனுசு ஏப்ரல் 13, 2026 பேச்சுக்களுக்கு மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். உடன்பிறந்தவர்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். சொத்து பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் கிடைக்கும். வியாபாரம் நிமித்தமான சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். சக ஊழியர்களால் நினைத்தது நிறைவேறும். முயற்சிகளுக்கு உண்டான பலன்கள் கிடைக்கும். விளையாட்டு விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். போட்டி வெல்லும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மூலம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். பூராடம் : தீர்வுகள் கிடைக்கும். உத்திராடம் : ஆர்வம் ஏற்படும்.
மகரம் ஏப்ரல் 13, 2026 எதிலும் உற்சாகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். குழந்தைகள் வழியில் அனுகூலம் உண்டாகும். ஆடை ஆபரண சேர்க்கை ஏற்படும். நீண்ட நாள் பிரச்சனைகள் குறையும். வியாபார நெருக்கடிகள் விலகும். உறவினர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். பழக்கவழக்கங்களில் சில மாற்றங்கள் காணப்படும். உத்தியோகப் பணிகளில் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தெளிவு பிறக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் உத்திராடம் : அனுகூலம் உண்டாகும். திருவோணம் : நெருக்கடிகள் விலகும். அவிட்டம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
கும்பம் ஏப்ரல் 13, 2026 எதிலும் படபடப்பின்றி செயல்படவும். நண்பர்களைப் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். குழந்தைகள் விஷயங்களில் அலட்சியம் இன்றி செயல்படவும். நெருக்கமானவர்களிடம் வீண் விவாதங்களை தவிர்க்கவும். மற்றவர்களை எதிர்பார்த்து முடிவுகள் எடுப்பதை தவிர்க்கவும். மறதி சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். குழந்தைகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். சாதனை புரியும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் அவிட்டம் : புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். சதயம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும். பூரட்டாதி : பிரச்சனைகள் குறையும்.
மீனம் ஏப்ரல் 13, 2026 வியாபார பணிகளில் கனிவான பேச்சுகள் நன்மையை தரும். பயணங்களின் போது விழிப்புணர்வு வேண்டும். பணி சார்ந்த மறைமுகமான எதிர்ப்புகளை அறிந்து கொள்வீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்கள் பற்றிய சிந்தனைகள் மேம்படும். மனதிற்கு விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உலக வாழ்க்கை பற்றிய புதுவிதமான கண்ணோட்டங்கள் ஏற்படும். ஆக்கம் தரும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் பூரட்டாதி : விழிப்புணர்வு வேண்டும். உத்திரட்டாதி : எதிர்ப்புகளை அறிவீர்கள். ரேவதி : புதுமையான நாள்.