சித்திரை 01 செவ்வாய்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 14ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் ஏப்ரல் 14, 2026 குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் உண்டாகும். மனதில் இருந்த கவலைகள் குறையும். தவறிய சில பொருள்கள் கிடைக்கும். பயணங்களால் அனுகூலம் ஏற்படும். வாகன தொடர்பான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். சக ஊழியர்களிடம் மதிப்புகள் மேம்படும். சுப காரியம் தொடர்பான நற்செய்திகள் கிடைக்கும். கவனம் தேவைப்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் அஸ்வினி : கவலைகள் குறையும். பரணி : ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். கிருத்திகை : மதிப்புகள் மேம்படும்.
ரிஷபம் ஏப்ரல் 14, 2026 உயர் அதிகாரிகளின் ஆலோசனைகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். பூர்வீக வீட்டினை சீர் செய்வதற்கான வாய்ப்பு அமையும். வியாபார தொடர்பான பயணங்கள் கைகூடும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். அரசு பணியாளர்களுக்கு மேன்மை ஏற்படும். தடைகள் மூலம் புதிய அனுபவங்கள் ஏற்படும். இறை சார்ந்த பணிகளில் மதிப்புகள் கிடைக்கும். பொறாமை அகலும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் கிருத்திகை : வாய்ப்பு அமையும். ரோகிணி : மேன்மை ஏற்படும். மிருகசீரிஷம் : மதிப்புகள் கிடைக்கும்.
மிதுனம் ஏப்ரல் 14, 2026 புதியவர்களின் அறிமுகத்தால் மாற்றங்கள் பிறக்கும். புனித ஸ்தலங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள். வியாபாரத்தில் சில மாற்றமான சூழல் உண்டாகும். வாகன பழுதுகளால் தாமதம் உண்டாகும். எதிலும் பதற்றம் இன்றி செயல்படுவது நல்லது. தந்தை வழி உறவுகளால் அனுகூலம் ஏற்படும். வாழ்வு சிறக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் மிருகசீரிஷம் : மாற்றங்கள் பிறக்கும். திருவாதிரை : தாமதம் உண்டாகும். புனர்பூசம் : அனுகூலம் ஏற்படும்.
கடகம் ஏப்ரல் 14, 2026 வியாபார பணிகளில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். மறைமுகமான விமர்சனங்களும் எதிர்ப்புகளும் தோன்றி மறையும். மற்றவர்களை எதிர்பார்க்காமல் நீங்களே பணிகளை செய்வது நல்லது. சில விஷயங்களுக்கு பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது. பழைய நினைவுகள் மூலம் ஒரு விதமான சோர்வுகள் உண்டாகும். மனதில் இருக்கும் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கவும். சக ஊழியர்களிடம் நிதானத்துடன் செயல்படவும். அமைதி வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் புனர்பூசம் : அலைச்சல்கள் உண்டாகும். பூசம் : பொறுமை வேண்டும். ஆயில்யம் : நிதானத்துடன் செயல்படவும்.
சிம்மம் ஏப்ரல் 14, 2026 மனதில் புது விதமான சிந்தனைகள் உருவாகும். எண்ணிய காரியங்களை நினைத்த விதத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். கடன் தொடர்பான நெருக்கடிகள் குறையும். புதிய நபர்களின் தன்மை அறிந்து நட்பு கொள்ளவும். மனதிற்கு பிடித்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். ஆதாயம் தரும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம் மகம் : சிந்தனைகள் மேம்படும். பூரம் : நெருக்கடிகள் குறையும். உத்திரம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.
கன்னி ஏப்ரல் 14, 2026 புதிய வீடு மனை வாங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். வழக்கு சார்ந்த விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் ஏற்படும். மாணவர்களுக்கு நினைவாற்றல் மேம்படும். குடும்ப வருமானத்தை மேம்படுத்த முயல்வீர்கள். மேல்நிலை கல்வியில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். தடுமாற்றமான சிந்தனைகள் மூலம் செயல்பாடுகளில் காலதாமதம் உண்டாகும். பரிவு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் உத்திரம் : சாதகமான நாள். அஸ்தம் : வருமானம் மேம்படும். சித்திரை : தாமதம் உண்டாகும்.
துலாம் ஏப்ரல் 14, 2026 உயர் பதவியில் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். வீடு கட்டுவது தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். வெளி வட்டாரங்களில் செல்வாக்குகள் அதிகரிக்கும். குழந்தைகளின் கல்வி குறித்த சிந்தனைகள் மேம்படும். கலைப் பொருள்களின் சேர்க்கை ஏற்படும். தெய்வீக காரியங்களில் ஈர்ப்புகள் அதிகரிக்கும். மனதளவில் புதிய தேடல்கள் உண்டாகும். நன்மை நடக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு சித்திரை : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். சுவாதி : செல்வாக்குகள் அதிகரிக்கும். விசாகம் : தேடல்கள் உண்டாகும்.
விருச்சிகம் ஏப்ரல் 14, 2026 திட்டமிட்ட பணிகள் முடிவு பெறும். தாய் வழி உறவுகளிடம் அனுசரித்து செல்லவும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். புதிய வேலை சார்ந்த முயற்சிகள் கைகூடும். வியாபார தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். கல்வியில் இருந்த ஆர்வமின்மை குறையும். பணிபுரியும் இடத்தில் திருப்தியான சூழல் அமையும். பழமையான சிந்தனைகளால் குழப்பங்கள் உண்டாகும். சலனம் தீரும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நிலம் விசாகம் : அனுசரித்து செல்லவும். அனுஷம் : முயற்சிகள் கைகூடும். கேட்டை : குழப்பங்கள் உண்டாகும்.
தனுசு ஏப்ரல் 14, 2026 குடும்பத்தில் இருந்த வேறுபாடுகள் நீங்கி ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். பொன் பொருள் சேர்க்கை உண்டாகும். கொடுத்த வாக்குறுதிகளை காப்பாற்றுவீர்கள். மனதிற்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். சுப காரிய விஷயங்களில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். புதிய வாகனங்கள் வாங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் கைகூடும். பெரிய மனிதர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். அசதி நீங்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு மூலம் : ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். பூராடம் : மகிழ்ச்சியான நாள். உத்திராடம் : அறிமுகங்கள் ஏற்படும்.
மகரம் ஏப்ரல் 14, 2026 எதிலும் பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் ஆதாயம் அதிகரிக்கும். புதுவிதமான பொருள்களில் ஆர்வம் உண்டாகும்.சொத்து விற்பனைகள் சாதகமாக முடியும். சிந்தனைகளில் இருந்த குழப்பம் விலகும். உயர் அதிகாரிகள் பற்றிய புரிதல் மேம்படும். கருத்துக்களுக்கு மதிப்புகள் கிடைக்கும். உறவினர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். இன்பம் பொங்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் உத்திராடம் : ஆதாயம் அதிகரிக்கும். திருவோணம் : குழப்பம் விலகும். அவிட்டம் : மதிப்புகள் கிடைக்கும்.
கும்பம் ஏப்ரல் 14, 2026 குழப்பமான சிந்தனைகள் மூலம் செயல்பாடுகளில் காலதாமதம் ஏற்படும். பிடிவாத குணத்தினை குறைத்துக் கொள்ளவும். வேலையாட்களிடம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். நெருக்கடியான சூழ்நிலைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். வரவை மேம்படுத்துவது தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். பூர்வீக சொத்துக்களில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். ஆர்வம் கூடும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீலம் அவிட்டம் : தாமதம் ஏற்படும். சதயம் : அனுசரித்து செல்லவும். பூரட்டாதி : அலைச்சல்கள் உண்டாகும்.
மீனம் ஏப்ரல் 14, 2026 ரகசியமான சில செயல்களால் ஆதாயம் அடைவீர்கள். தொழிலில் இருந்து வந்த மறைமுக எதிர்ப்புகள் நீங்கும். உடனிருப்பவர்களை அனுசரித்து சென்றால் பொறுப்புகள் குறையும். தம்பதிகளுக்குள் புரிதல் உண்டாகும். வழக்குகளில் பொறுமையுடன் செயல்படவும். யாரையும் அலட்சியப்படுத்தி செயல்படுவதை தவிர்க்கவும். உடலில் ஒரு விதமான அசதிகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். சோர்வு மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை பூரட்டாதி : எதிர்ப்புகள் நீங்கும். உத்திரட்டாதி : புரிதல் உண்டாகும். ரேவதி : அசதிகள் நீங்கும்.