சித்திரை 05 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 18ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் ஏப்ரல் 18, 2026 உறவினர்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். கனிவான பேச்சுக்கள் உங்கள் மீதான நம்பிக்கையை மேம்படுத்தும். விருப்பமான பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். புதிய நபர்களிடம் குடும்ப விஷயங்களை பகிர்வதை தவிர்க்கவும். வாகன பழுதுகளை சீர் செய்வீர்கள். உணர்ச்சிவசப்படாமல் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப செயல்படவும். வரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் அஸ்வினி : அனுசரித்து செல்லவும். பரணி : விருப்பம் நிறைவேறும். கிருத்திகை : சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படவும்.
ரிஷபம் ஏப்ரல் 18, 2026 வியாபார பணிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். எதிர்பாராத சில இடமாற்றங்கள் ஏற்படும். விளையாட்டான பேச்சுகளை தவிர்க்கவும். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாகச் செயல்படுவார்கள். வித்தியாசமான கற்பனைகள் மூலம் மனதில் குழப்பம் உண்டாகும். நிதானமான செயல்பாடுகள் உங்கள் மீதான நம்பிக்கையை மேம்படுத்தும். இடமாற்றம் தொடர்பான முயற்சிகள் கைகூடும். தாமதம் மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் கிருத்திகை : சிந்தித்து செயல்படவும். ரோகிணி : ஆதரவான நாள். மிருகசீரிஷம் : முயற்சிகள் கைகூடும்.
மிதுனம் ஏப்ரல் 18, 2026 நுணுக்கமான விஷயங்கள் மூலம் லாபங்கள் அதிகரிக்கும். வாகன மாற்றம் தொடர்பான எண்ணங்கள் மனதில் மேம்படும். செலவுகளின் தன்மைகளை அறிந்து மேற்கொள்வது சேமிப்பிற்கு நன்மை அளிக்கும். குழந்தைகளின் எண்ணங்களை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். ஆரோக்கியம் நிமித்தமான விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் மிருகசீரிஷம் : லாபங்கள் அதிகரிக்கும். திருவாதிரை : நன்மையான நாள். புனர்பூசம் : கவனம் வேண்டும்.
கடகம் ஏப்ரல் 18, 2026 உத்தியோக பணிகளில் பொறுப்புகள் மேம்படும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். மனதை உறுத்திய சில விஷயங்களுக்கு தெளிவான முடிவுகள் ஏற்படும். முயற்சிக்கு ஏற்ப முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கூட்டு வியாபாரத்தில் நிதானத்துடன் செயல்படவும். உடல் ஆரோக்கியம் தொடர்பான இன்னல்கள் படிப்படியாக குறையும். ஆதரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம் புனர்பூசம் : பொறுப்புகள் மேம்படும். பூசம் : தெளிவுகள் பிறக்கும். ஆயில்யம் : இன்னல்கள் குறையும்.
சிம்மம் ஏப்ரல் 18, 2026 செய்யும் முயற்சிக்கு ஏற்ப பாராட்டுகள் கிடைக்கும். ஆராய்ச்சி தொடர்பான சிந்தனைகள் மனதில் அதிகரிக்கும். நண்பர்களின் மறைமுகமான ஆதரவுகள் கிடைக்கும். உத்தியோக பணிகளில் உயர்வான சூழ்நிலைகள் காணப்படும். விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் பற்றிய புரிதல் மேம்படும். வியாபார பணிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். சுகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மகம் : பாராட்டுகள் கிடைக்கும். பூரம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும். உத்திரம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
கன்னி ஏப்ரல் 18, 2026 வியாபாரம் நிமித்தமான செயல்களில் கவனம் வேண்டும். அரசு பணிகளில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். எதிர்பாராத சில செலவுகள் மூலம் நெருக்கடிகள் ஏற்படும். சிந்தனை போக்கில் குழப்பம் உண்டாகும். மற்றவர்கள் மீதான கருத்துக்களை தவிர்க்கவும். தோற்றப்பொலிவில் மாற்றங்கள் காணப்படும். அமைதி வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் உத்திரம் : கவனம் வேண்டும். அஸ்தம் : குழப்பமான நாள். சித்திரை : மாற்றங்கள் காணப்படும்.
துலாம் ஏப்ரல் 18, 2026 கடினமான பணிகளையும் எளிமையாக செய்து முடிப்பீர்கள். புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். சஞ்சலமான சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பங்கள் ஏற்படும். மற்றவர்களை நம்பி வாக்குறுதிகளை தர வேண்டாம். சகோதர வழியில் ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும். நற்செயல் விளையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம் சித்திரை : அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். சுவாதி : குழப்பங்கள் ஏற்படும். விசாகம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம் ஏப்ரல் 18, 2026 உத்தியோக பணிகளில் முன்னேற்றமான சூழல் அமையும். வெளியூர் பயணங்களில் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். கால்நடை தொடர்பான விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். கனிவான பேச்சுக்கள் உங்கள் மீதான நம்பிக்கையை மேம்படுத்தும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் விசாகம் : முன்னேற்றமான நாள். அனுஷம் : ஆர்வம் ஏற்படும். கேட்டை : புரிதல்கள் மேம்படும்.
தனுசு ஏப்ரல் 18, 2026 பழக்க வழக்கங்களில் மாற்றங்கள் காணப்படும். பிள்ளைகளின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே ஒற்றுமையும் அதிகரிக்கும். அறப்பணிகளில் ஈடுபாடுகள் உண்டாகும். புதிய பொருள்கள் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மனதளவில் புதிய கற்பனை சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். எதிலும் வேகத்தை விட விவேகத்துடன் செயல்படுவது நல்லது. அமைதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் மூலம் : மாற்றங்கள் காணப்படும். பூராடம் : ஈடுபாடுகள் உண்டாகும். உத்திராடம் : விவேகம் வேண்டும்.
மகரம் ஏப்ரல் 18, 2026 ஆரோக்கியத்தில் ஒருவிதமான மந்தத்தன்மை உண்டாகும். நிலம் சம்பந்தப்பட்ட வியாபாரத்தில் வருமானம் கிடைக்கும். தூர தேச பயணம் குறித்த சிந்தனைகள் மேம்படும். கூட்டாளிகளிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். உறவினர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். சமூக பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு மேன்மை உண்டாகும். தெளிவு பிறக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் உத்திராடம் : வருமானம் கிடைக்கும். திருவோணம் : அனுசரித்து செல்லவும்
கும்பம் ஏப்ரல் 18, 2026 வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். திட்டமிட்ட காரியங்களை எண்ணிய விதத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். சிறிய தூர பயணங்களால் மனதளவில் மாற்றம் உண்டாகும். வீட்டின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். விளையாட்டு விஷயங்களில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்வீர்கள். உறவினர்களிடம் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறையும். பக்தி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : கருஞ்சிவப்பு நிறம் அவிட்டம் : ஒத்துழைப்பு மேம்படும். சதயம் : மாற்றம் உண்டாகும். பூரட்டாதி : வேறுபாடுகள் மறையும்.
மீனம் ஏப்ரல் 18, 2026 புதிய நபரின் அறிமுகம் ஏற்படும். கலை சார்ந்த துறைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். விலை உயர்ந்த பொருட்கள் மீது ஆர்வம் உண்டாகும். தடைப்பட்ட சில வரவுகள் கிடைக்கும். வஞ்சகமான பேச்சுக்கலை தவிர்க்கவும். மற்றவர்களை வழிநடத்தி செல்லும் ஆற்றல் வெளிப்படும். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். கனிவு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் பூரட்டாதி : முன்னேற்றம் ஏற்படும். உத்திரட்டாதி : வரவுகள் கிடைக்கும். ரேவதி : அனுசரித்து செல்லவும்.