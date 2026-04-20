சித்திரை 7 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 20ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் ஏப்ரல் 20, 2026 வியாபாரத்தில் வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகங்கள் உருவாகும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் மத்தியில் உங்கள் மீதான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். சுபகாரிய பேச்சுவார்த்தையில் நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். இணைய பணிகளில் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சிக்கல் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் அஸ்வினி : அறிமுகங்கள் உருவாகும். பரணி : நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். கிருத்திகை : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
ரிஷபம் ஏப்ரல் 20, 2026 எதிலும் வேக இன்றி பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது. ஆரோக்கியம் விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். மனதில் தேவையற்ற சிந்தனைகளை தவிர்ப்பது நல்லது. உடன் பிறந்தவர்கள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். உத்தியோக முயற்சிகளில் காலதாமதமான பலன்கள் கிடைக்கும். பிற்கால வாழ்க்கை பற்றிய எண்ணம் மேம்படும். ஆதரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் கிருத்திகை : கவனம் வேண்டும். ரோகிணி : அனுசரித்து செல்லவும். மிருகசீரிஷம் : எண்ணம் மேம்படும்.
மிதுனம் ஏப்ரல் 20, 2026 உடலில் இருந்து வந்த சில வலிகளுக்கு தீர்வுகள் கிடைக்கும். அனுபவம் மூலம் சில மாற்றமான முடிவுகள் ஏற்படும். ரகசியமான செயல்பாடுகள் மேன்மை உண்டாகும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வெளியூர் பயணங்கள் மூலம் விருத்தி உண்டாகும். மற்றவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். பணிவு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மிருகசீரிஷம் : தீர்வுகள் கிடைக்கும். திருவாதிரை : மேன்மை உண்டாகும். புனர்பூசம் : விருத்தி உண்டாகும்.
கடகம் ஏப்ரல் 20, 2026 இழுபறியான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். நெருக்கமானவர்களிடம் ஒற்றுமை ஏற்படும். சிந்தனை போக்கில் மாற்றங்கள் உருவாகும். உடல் ஆரோக்கியம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். தாய்மாமன் வழியில் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். இணையம் சார்ந்த தொழில்களில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். மாற்றம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் புனர்பூசம் : ஒற்றுமை ஏற்படும். பூசம் : பிரச்சனைகள் குறையும். ஆயில்யம் : முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
சிம்மம் ஏப்ரல் 20, 2026 மருத்துவத்துறைகளில் முன்னேற்றமான சூழல் அமையும். சமூக பணிகளில் பலதரப்பட்ட அனுபவம் ஏற்படும். உறவுகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். வேளாண்மை சார்ந்த துறைகளில் ஈடுபாடுகள் அதிகரிக்கும். வெளியூர் பணி நிமித்தமான சிந்தனைகள் மேம்படும். சொந்த ஊர் தொடர்பான பயண வாய்ப்புகள் கைகூடும். லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மகம் : முன்னேற்றமான நாள். பூரம் : ஈடுபாடுகள் அதிகரிக்கும். உத்திரம் : வாய்ப்புகள் கைகூடும்.
கன்னி ஏப்ரல் 20, 2026 எதிர்பாராத சில அதிர்ஷ்டகரமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். ஆன்மீகப் பணிகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். நீண்ட தூர பயணங்களை மேற்கொள்வதற்கான சூழல் கிடைக்கும். நேர்மைக்கு உண்டான அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும். தனித்திறமைகளை வளர்த்திக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். உயர்கல்வியில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் குறையும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம் உத்திரம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அஸ்தம் : அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும். சித்திரை : குழப்பங்கள் குறையும்.
துலாம் ஏப்ரல் 20, 2026 சமூகப் பணிகளில் இருப்பவர்கள் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். வியாபார பணிகளில் சிறு சிறு மன வருத்தங்கள் நேரிடும். மூத்த உடன்பிறப்புகளிடம் வீட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். சுபகாரியம் தொடர்பான விஷயங்களில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். பயணம் சார்ந்த செயல்களில் கவனம் வேண்டும். எதிர்பாராத சில செலவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் குறையும். நிதானம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் சித்திரை : அனுசரித்து செல்லவும். சுவாதி : வீட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். விசாகம் : சேமிப்புகள் குறையும்.
விருச்சிகம் ஏப்ரல் 20, 2026 நண்பர்கள் வட்டம் விரிவடையும். அரசு தொடர்பான பணிகளால் ஆதாயம் உண்டாகும். உயர் அதிகாரிகள் சாதகமாக இருப்பார்கள். சமூகப் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு மேன்மை உண்டாகும். விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வருவதற்கான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். புதிய முயற்சிகளுக்கு உண்டான பலன்கள் கிடைக்கும். செயல்பாடுகளில் இருந்து வந்த சோர்வுகள் நீங்கும். கவலை விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் விசாகம் : ஆதாயம் உண்டாகும். அனுஷம் : மேன்மை உண்டாகும். கேட்டை : சோர்வுகள் நீங்கும்.
தனுசு ஏப்ரல் 20, 2026 உணவு சார்ந்த பணிகளில் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உடல் அளவில் இருந்த மந்தத்தன்மை குறையும். மற்றவர்களின் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளித்து செயல்படுவீர்கள். பழைய பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகள் பிறக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் ஈடுபட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள். நெருக்கமானவர்கள் பற்றிய சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். நினைவாற்றலில் இருந்த மந்தத்தன்மை குறையும். வெற்றி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் மூலம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பூராடம் : தீர்வுகள் பிறக்கும். உத்திராடம் : மந்தத்தன்மை குறையும்.
மகரம் ஏப்ரல் 20, 2026 மனதில் புதுமையான சிந்தனைகள் மேம்படும். திறமைக்கு உண்டான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நண்பர்கள் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். பெருந்தன்மையான செயல்பாடுகள் மூலம் நட்பு வட்டம் விரிவடையும். வாகன பழுதுகளை சீர் செய்வீர்கள். உயர்கல்வியில் முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். உத்தியோக பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். முயற்சி ஈடேறும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் உத்திராடம் : அங்கீகாரம் கிடைக்கும். திருவோணம் : நட்பு வட்டம் விரிவடையும். அவிட்டம் : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.
கும்பம் ஏப்ரல் 20, 2026 அரசு பணிகள் எதிர்பார்த்த விதத்தில் நிறைவுபெறும். கடன் பிரச்சனைகளில் பொறுமை வேண்டும். ஆரோக்கிய சிக்கல்கள் குறையும். செயல்பாடுகளில் ஆர்வமின்மை ஏற்படும். மறதி தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். குடும்ப நபர்களின் ஒத்துழைப்பு மனதிற்கு நம்பிக்கை தரும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் அவிட்டம் : பொறுமை வேண்டும். சதயம் : ஆர்வமின்மை ஏற்படும். பூரட்டாதி : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.
மீனம் ஏப்ரல் 20, 2026 அக்கம்பக்கம் இருப்பவர்கள் ஒத்துழைப்புடன் செயல்படுவார்கள். புதிய தொழில்நுட்பம் சார்ந்த துறைகளில் ஈடுபாடு உண்டாகும். நெருக்கடியாக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். விளையாட்டு விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகளில் ஆலோசனை பெற்று முடிவெடுக்கவும். உத்தியோகத்தில் திறமைக்கேற்ற முன்னேற்றங்கள் உண்டாகும். பயம் குறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் பூரட்டாதி : ஒத்துழைப்பான நாள். உத்திரட்டாதி : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். ரேவதி : முன்னேற்றமான நாள்.