சித்திரை 8 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 21ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் ஏப்ரல் 21, 2026 பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் மனதளவில் உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை காணப்படும். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். கடன் நிமித்தமான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். மற்றவைகளின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வாக்குறுதிகள் அளிக்கும் போது சிந்தித்து செயல்படவும். தாமதம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம் அஸ்வினி : உத்வேகமான நாள். பரணி : நெருக்கம் அதிகரிக்கும். கிருத்திகை : சிந்தித்து செயல்படவும்.
ரிஷபம் ஏப்ரல் 21, 2026 மனதில் இருந்துவந்த கவலைகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி அடைவீர்கள். உடல் தோற்றப்பொலிவில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த சில பணிகள் நிறைவு பெறும். எதிர்பாராத அலைச்சல்களின் மூலம் அனுபவம் கிடைக்கும். வாக்குறுதிகளை அளிக்கும் பொழுது சிந்தித்து செயல்படுவது அவசியமாகும். மூத்த உடன்பிறந்தவர்களின் மூலம் அனுகூலமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் பச்சை நிறம் கிருத்திகை : புத்துணர்ச்சியான நாள். ரோகிணி : அனுபவம் கிடைக்கும். மிருகசீரிஷம் : அனுகூலமான நாள்.
மிதுனம் ஏப்ரல் 21, 2026 குடும்பத்தில் சுபகாரிய செலவுகள் உண்டாகும். கல்வி பணிகளில் சிறு குழப்பம் ஏற்பட்டு நீங்கும். பிடிவாத குணத்தை குறைத்து கொள்ளவும். பணிபுரியும் இடத்தில் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். உபரி வருமானம் குறித்த சிந்தனைகள் மேம்படும். வியாபரம் செயல்களில் விவேகத்துடன் இருக்கவும். ஆரோக்கிய விஷயங்களில் விழிப்புணர்வு வேண்டும். அச்சம் விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் மிருகசீரிஷம் : செலவுகள் உண்டாகும். திருவாதிரை : அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். புனர்பூசம் : விழிப்புணர்வு வேண்டும்.
கடகம் ஏப்ரல் 21, 2026 பெரியவர்களின் ஆலோசனைகள் மனதிற்கு புதிய தெளிவினை ஏற்படுத்தும். சிந்தனைகளை செயல்பாடுகளில் மாற்றுவீர்கள். தந்தைவழி உறவினர்கள் ஆதரவாக செயல்படுவார்கள். போட்டி பந்தயங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் சாதகமாக அமையும். அயல்நாட்டு வியாபாரத்தில் லாபங்கள் மேம்படும். எதிர்ப்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் புனர்பூசம் : தெளிவுகள் ஏற்படும். பூசம் : ஆதரவான நாள். ஆயில்யம் : லாபங்கள் மேம்படும்.
சிம்மம் ஏப்ரல் 21, 2026 குடும்பத்தில் இருந்து வந்த கருத்துவேறுபாடுகள் நீங்கி ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். அரசு தொடர்பான பணிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். சமூகப் பணிகளில் செல்வாக்குகள் அதிகரிக்கும். வியாபார பணிகளில் லாபம் அதிகரிக்கும். திறமைக்கு உண்டான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உறவினர்கள் வழியில் மதிப்புகள் மேம்படும். வரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் மகம் : ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். பூரம் : செல்வாக்குகள் அதிகரிக்கும். உத்திரம் : மதிப்புகள் மேம்படும்.
கன்னி ஏப்ரல் 21, 2026 மனதில் புது விதமான சிந்தனைகள் உருவாகும். விலை உயர்ந்த பொருட்கள் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். ஆராய்ச்சி தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். வெளியூர் தொடர்பான பயண முயற்சிகள் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். தொழில் சம்பந்தமாக வெளிவட்டார தொடர்புகள் உண்டாகும். மறைமுக திறமைகளை வெளிப்படுத்துவார்கள். பாராட்டு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் உத்திரம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். அஸ்தம் : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். சித்திரை : திறமைகள் வெளிப்படும்.
துலாம் ஏப்ரல் 21, 2026 எண்ணிய பணிகளை முடிப்பதில் தாமதம் ஏற்படும். எதிர்மறை கருத்துக்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். எடுத்துச் செல்லும் உடைமைகளில் கவனம் வேண்டும். நெருக்கமானவர்களிடம் சிறு விவாதங்கள் தோன்றி மறையும். வியாபாரத்தில் மந்தமான சூழல் நடைபெறும். உத்தியோகத்தில் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கவும். வித்தியாசமான கற்பனைகள் மூலம் மனதளவில் சஞ்சளம் ஏற்படும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் சித்திரை : தாமதம் ஏற்படும். சுவாதி : கவனம் வேண்டும். விசாகம் : சஞ்சளம் ஏற்படும்.
விருச்சிகம் ஏப்ரல் 21, 2026 புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். மனதை உறுத்திய பிரச்சினைகளுக்கு தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். பொது காரியங்களில் ஈடுபாடு உண்டாகும். சுபகாரிய பேச்சு வார்த்தைகள் கைகூடும். பொருளாதாரத்தில் இருந்து வந்த நெருக்கடிகள் குறையும். ஆதாயம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் விசாகம் : அறிமுகங்கள் ஏற்படும். அனுஷம் : நெருக்கம் அதிகரிக்கும். கேட்டை : நெருக்கடிகள் குறையும்.
தனுசு ஏப்ரல் 21, 2026 எதிர்பாராத சில உதவிகள் கிடைக்கும். நெருக்கமானவர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் ஏற்படும். உத்தியோக முயற்சிகளில் முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பலம் மற்றும் பலவீனங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். செயல்பாடுகளில் இருந்த சோர்வுகள் விலகும். எதிர்பாலின மக்கள் வழியில் அனுகூலம் உண்டாகும். எதிலும் அவசரம் இன்றி பொறுமையுடன் செயல்படவும். சுகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் மூலம் : உதவிகள் கிடைக்கும். பூராடம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உத்திராடம் : பொறுமையுடன் செயல்படவும்.
மகரம் ஏப்ரல் 21, 2026 எண்ணங்களில் புதிய தெளிவு பிறக்கும். பொழுதுபோக்கு தொடர்பான விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். செலவுகளை குறைப்பதற்கான சிந்தனைகள் மேம்படும். வியாபார பணிகளில் மாற்றமான சூழல்கள் ஏற்படும். குழந்தைகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் உண்டாகும். புகழ் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் உத்திராடம் : தெளிவு பிறக்கும். திருவோணம் : நெருக்கம் அதிகரிக்கும். அவிட்டம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.
கும்பம் ஏப்ரல் 21, 2026 புதிய வீடு மற்றும் மனை சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உறவினர்களிடத்தில் புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிக்கு உண்டான அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும். கால்நடை மூலம் அலைச்சல் உண்டாகும். ஆன்மிக பணிகளில் ஆர்வமின்மையான சூழல் உண்டாகும். மாணவர்களுக்கு விளையாட்டு சார்ந்த விஷயங்களில் ஈடுபாடுகள் அதிகரிக்கும். அன்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் அவிட்டம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சதயம் : அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும். பூரட்டாதி : ஈடுபாடுகள் அதிகரிக்கும்.
மீனம் ஏப்ரல் 21, 2026 மனதில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். கடன் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறையும். அக்கம்பக்கம் இருப்பவர்கள் ஆதரவாகச் செயல்படுவார்கள். வியாபாரம் பணிகளில் முன்னேற்றத்திற்கான செயல்பாடுகளில் துரிதம் உண்டாகும். சொத்து விற்பது தொடர்பான பணிகளில் லாபங்கள் மேம்படும். உடல் ஆரோக்கியம் தொடர்பான இன்னல்கள் படிப்படியாக குறையும். நலம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் பூரட்டாதி : தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உத்திரட்டாதி : துரிதம் உண்டாகும். ரேவதி : இன்னல்கள் குறையும்.