சித்திரை 09 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 22ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் ஏப்ரல் 22, 2026 குழந்தைகள் வழியில் சிறு சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படும். ஆடம்பர செலவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் குறையும். கடுமையான முயற்சிக்கு உண்டான பலன்கள் கிடைக்கும். பத்திரிகை துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும். அண்டை அயலார் ஆதரவுடன் செயல்படுவார்கள். முதுநிலை கல்வி தொடர்பான விஷயங்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். சிந்தனை மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் அஸ்வினி : வேறுபாடுகள் ஏற்படும். பரணி : வாய்ப்புகள் ஏற்படும். கிருத்திகை : சிந்தித்து செயல்படவும்.
ரிஷபம் ஏப்ரல் 22, 2026 அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களுடன் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். இழுபறியான வரவுகள் கிடைக்கும். வாடிக்கையாளர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். பண விஷயத்தில் சிக்கனம் வேண்டும். பொன் பொருள் சேர்க்கை சார்ந்த எண்ணம் மேம்படும். வாக்கு சாமர்த்தியங்களால் நினைத்ததை முடிப்பீர்கள். வெளியூர் பொருள்களில் கவனம் வேண்டும். வரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் கிருத்திகை : அனுசரித்து செல்லவும். ரோகிணி : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். மிருகசீரிஷம் : கவனம் வேண்டும்.
மிதுனம் ஏப்ரல் 22, 2026 மனதில் புதுவிதமான செயல் திட்டம் பிறக்கும். எதிர்பாராத சில மாற்றம் உண்டாகும். எழுத்து சார்ந்த துறைகளில் வித்தியாசமான அனுபவம் கிடைக்கும். பூர்விக சொத்துக்கள் வழியில் அலைச்சல் ஏற்படும். நேர்மறை சிந்தனையுடன் செயல்பட வேண்டும். மனதளவில் இருந்து வந்த இறுக்கங்கள் குறையும். கால்நடை துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தாமதம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மிருகசீரிஷம் : மாற்றம் உண்டாகும். திருவாதிரை : அலைச்சல் ஏற்படும். புனர்பூசம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
கடகம் ஏப்ரல் 22, 2026 பயணம் மூலம் புதுவிதமான அனுபவம் உண்டாகும். தனவரவுக்கு ஏற்ப விரயங்களும் உண்டாகும். வித்தியாசமான கற்பனைகளால் மனதில் குழப்பம் உண்டாகும். கடன் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் ஏற்படும். புதிய வீடு மற்றும் நிலம் வாங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். கல்வியில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவுகள் பிறக்கும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் புனர்பூசம் : அனுபவம் உண்டாகும். பூசம் : குழப்பம் உண்டாகும். ஆயில்யம் : தெளிவுகள் பிறக்கும்.
சிம்மம் ஏப்ரல் 22, 2026 மனதில் இருந்த கவலைகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் அபிவிருத்தி காண முயற்சிகள் கைகூடும். இழுபறியாக இருந்து வந்த தனவரவுகள் கிடைக்கும். வாகனப் பயணங்கள் மூலம் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். உறுப்பினர்கள் மூலம் கலகலப்பான சூழ்நிலை காணப்படும். சூழ்நிலை அறிந்து பேசுவது உங்கள் மீதான நம்பிக்கையை மேம்படுத்தும். ஆதரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம் மகம் : புத்துணர்ச்சியான நாள். பூரம் : அலைச்சல்கள் உண்டாகும். உத்திரம் : நம்பிக்கை மேம்படும்.
கன்னி ஏப்ரல் 22, 2026 நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். சுபகாரியம் சார்ந்த எண்ணங்கள் கைக்கூடி வரும். புது விதமான ஆடை ஆபரண சேர்க்கை உண்டாகும். சேமிப்பு தொடர்பான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். செயல்பாடுகளில் இருந்து வந்த சிக்கல்கள் குறையும். பணிகளில் இருந்து வந்த மந்த தன்மை படிப்படியாக குறையும். பயணங்கள் மூலம் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். முயற்சி கைகூடும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் உத்திரம் : எண்ணங்கள் கைகூடும். அஸ்தம் : ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். சித்திரை : அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.
துலாம் ஏப்ரல் 22, 2026 உத்தியோக பணிகளில் உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வெளி வட்டாரங்களில் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். திடீர் வாய்ப்புகள் மூலம் மாற்றமான சூழல் ஏற்படும். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக செயல்படுவார்கள். தந்தையிடம் அனுசரித்து செல்லவும். புனித தலம் சென்று வருவதற்கான சூழல் ஏற்படும். குழந்தைகளின் உயர் கல்வி சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். வெற்றி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் பச்சை நிறம் சித்திரை : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சுவாதி : மாற்றமான நாள். விசாகம் : சிந்தனைகள் மேம்படும்.
விருச்சிகம் ஏப்ரல் 22, 2026 எண்ணிய சில பணிகளில் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். நினைத்தது ஒன்றாகவும் நடப்பது வேறாகவும் இருக்கும். அதிகாரிகள் இடத்தில் சிறுசிறு கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றி மறையும். நண்பர்களுடன் சில நெருடல்கள் தோன்றி மறையும். மற்றவர்களை நம்பி செயல்படுவதை தவிர்க்கவும். வாடிக்கையாளர்கள் இடத்தில் நிதானத்தை கடைபிடிக்கவும். அமைதி வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் விசாகம் : அனுபவங்கள் கிடைக்கும். அனுஷம் : வேறுபாடுகள் மறையும். கேட்டை : நிதானம் வேண்டும்.
தனுசு ஏப்ரல் 22, 2026 குழந்தைகளின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள். பயணங்களால் ஆதாயமும் அறிமுகமும் ஏற்படும். மனதில் நினைத்த காரியங்களை செய்து முடிப்பீர்கள். வசதி வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். வேலையாட்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். உத்தியோகப் பணிகளில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். போட்டி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் மூலம் : அறிமுகம் ஏற்படும். பூராடம் : வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். உத்திராடம் : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.
மகரம் ஏப்ரல் 22, 2026 மனதிற்கு பிடித்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வியாபாரத்தில் முதலீடுகள் மேம்படும். உத்தியோக பணிகளில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். தடைபட்ட காரியங்கள் நிறைவு பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். கூட்டாளிகளிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். எதிர்பாராத சில புதிய பயணங்கள் மூலம் அனுபவங்கள் கிடைக்கும். அசதி விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் உத்திராடம் : முதலீடுகள் மேம்படும். திருவோணம் : வாய்ப்புகள் அமையும். அவிட்டம் : அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.
கும்பம் ஏப்ரல் 22, 2026 கற்பனை கலந்த உணர்வுகள் மூலம் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். குண இயல்புகளில் மாற்றங்கள் காணப்படும். கணவன் மனைவிக்கிடையே அனுசரித்து செல்லவும். பூர்வீக சொத்துக்களால் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். வழக்கு விஷயங்களில் மாற்றமான சூழ்நிலை உண்டாகும். பிள்ளைகளின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். தெளிவு பிறக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் அவிட்டம் : குழப்பங்கள் நீங்கும். சதயம் : அனுசரித்து செல்லவும். பூரட்டாதி : மாற்றமான நாள்.
மீனம் ஏப்ரல் 22, 2026 விவசாய பணிகளில் நுட்பமான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். உயர் கல்வி சார்ந்த ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். வெளியூர் பயண வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். புதிய துறை சார்ந்த சிந்தனைகள் மனதில் மேம்படும். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களின் அறிமுகங்கள் கிடைக்கும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் மூலம் மாற்றங்கள் பிறக்கும். மதிப்புகள் வெளிப்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் பூரட்டாதி : ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். உத்திரட்டாதி : வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். ரேவதி : மாற்றங்கள் பிறக்கும்.