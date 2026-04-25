சித்திரை 12 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 25ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

 
மேஷம்: வெளிநாட்டு தொடர்பான முயற்சிகள் சாதகமாக அமையும் நாள். கணவன்-மனைவி உறவில் நெருக்கமும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். திட்டமிட்ட காரியங்களில் தைரியமாக முன்னேற நல்ல நேரம் இது.   

ரிஷபம்: இன்று பல திசைகளிலும் லாப வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். நீண்டநாள் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணும் சூழல் கிடைக்கும். பண விஷயங்களில் நிம்மதி தரும் முன்னேற்றம் உண்டு.   

மிதுனம்: உணர்ச்சிவசப்பட்ட முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் பொறுமையாக பேசுவது தேவையற்ற குழப்பத்தை குறைக்கும். அவசரத்தை விட நிதானம் இன்று உங்களுக்கு பலன் தரும்.   

கடகம்: நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும் அறிகுறிகள் உள்ளன. குடும்பத்தில் சுப நிகழ்வுகளுக்கான பேச்சு அல்லது ஏற்பாடுகள் நடக்கலாம். மனநிறைவும் நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும் நாள் இது.  

சிம்மம்: திடீர் பயணங்கள் அல்லது அலைச்சல் ஏற்படலாம். வீண் கோபத்தைத் தவிர்த்தால் நாள் சுலபமாக நகரும். அமைதியாக செயல்படுவது உங்களுக்கு சிறந்த பலன் தரும்.  

கன்னி: புதிய நபர்களின் அறிமுகம் உங்களுக்கு பயன் தரலாம். தொழில் அல்லது பணியிடத்தில் நல்ல மாற்றங்கள் காணப்படும். புதிய வாய்ப்புகளை கவனமாக பயன்படுத்தினால் முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும்.   

துலாம்: வெளியூரிலிருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. அலுவலகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். உற்சாகத்துடன் காரியங்களை முன்னெடுக்க ஏற்ற நாள் இது.   

விருச்சிகம்: இன்று அமைதியையும் நிம்மதியையும் நாடும் மனநிலை இருக்கும். அதிக அழுத்தம் தரும் விஷயங்களில் இருந்து சற்று விலகுவது நல்லது. மெதுவாக செயல்பட்டால் நாள் சீராக அமையும்.   

தனுசு: முழு ஆற்றலுடன் செயல்படும் நாள் இது. சாதாரணமாக எடுக்கும் நேரத்தை விட வேகமாக பணிகளை முடிக்க முடியும். நிலுவையில் உள்ள வேலைகளை இன்று முடிக்க நல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.  

மகரம்: பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணம் அதிகமாக இருக்கும். கடந்தகால நினைவுகள் மனதில் வந்து செல்லலாம். பொறுப்புடன் நடந்தால் நாள் பயனுள்ளதாக மாறும்.   

கும்பம்: எந்த விஷயத்தையும் பல கோணங்களில் ஆராயும் திறன் இன்று அதிகமாக இருக்கும். அதனால் நல்ல முடிவுகளை எடுக்கலாம். அவசரத்தை விட யோசித்து செயல்படுவது வெற்றியை தரும்.   

மீனம்: உறவினர்கள் மத்தியில் மரியாதை உயரும் நாள். பழைய பாக்கிகள் அல்லது நிலுவை பணம் திரும்பக் கிடைக்கலாம். மகிழ்ச்சியும் மனநிறைவும் தரும் சூழல் உருவாகும்.

