/இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 18 - மேஷம் முதல் மீனம் வரை! இந்த ராசி கவனமா இருக்கணும்!

Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 18 மேஷம் முதல் மீனம் வரை எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று உங்களுக்கு வழக்குகளில் சாதகமான திருப்பங்கள் அல்லது நல்ல தீர்ப்பு வரலாம். நீண்ட நாள் திட்டங்கள் முன்னேற்றமடையும். வாக்கு வன்மையால் காரியங்கள் கைகூடும். பணப்பிரச்சினைகள் குறைந்து சுபச் செலவுகள் அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம் - பணியிடத்தில் சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். உங்களுக்குப் பிடித்தமான மனிதர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். புதிய செய்திகள், தகவல்கள் உங்களைத் தேடி வரும். தியானம், ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுவது மன அமைதியைத் தரும்.
மிதுனம் - எதிர்பாராத நல்ல சந்திப்புகள் மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும். சிக்கலான சில விஷயங்களுக்கு சுலபமாகத் தீர்வு காண்பீர்கள். பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். திருமண முயற்சிகள் கைகூடி வரும்.
கடகம் - இன்று புதிய முயற்சிகள் அனைத்தும் சாதகமாக அமையும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். ஆன்மீக மற்றும் கோயில் விழாக்களில் பங்கேற்க வாய்ப்புண்டு. உடல்நலனில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
சிம்மம் - பணப்புழக்கம் கணிசமாக உயரும். கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் படிப்பில் நல்ல அக்கறை காட்டுவீர்கள். உங்களின் கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்கும்.
கன்னி - நண்பர்களுடன் ஆரோக்கியமான விவாதங்கள் வந்து செல்லும். உறவினர்கள் மற்றும் விருந்தினர்களின் வருகையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சியும், அதே சமயம் செலவுகளும் உண்டாகலாம். கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனம் தேவை.
துலாம் - இன்று தொட்ட காரியங்கள் யாவும் வெற்றியாக முடியும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்வுகளுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்கும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் உங்களின் திறமை வெளிப்படும்.
விருச்சிகம் - மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய கூட்டாளிகள் இணைய வாய்ப்பு உண்டு. புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும்.
தனுசு (சந்திராஷ்டமம்) - கவனம்: இன்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் (மூலம், பூராடம் நட்சத்திரங்கள்) உள்ளதால், புதிய முயற்சிகளைத் தவிர்க்கவும். வாகனப் பயணங்களில் எச்சரிக்கை தேவை. மற்றவர்களுடன் பேசும்போது வார்த்தைகளில் நிதானம் அவசியம்.
மகரம் - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். உறவினர்களுடன் இருந்த மனஸ்தாபங்கள் நீங்கும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும்.
கும்பம் - இழுபறியாக இருந்த முக்கியமான பிரச்சினைகள் இன்று உங்களுக்குச் சாதகமாக முடிவடையும். மனதில் உற்சாகம் கூடும். கடன் சுமைகள் குறைய வழிகள் பிறக்கும். உத்தியோகம் தொடர்பான கவலைகள் தீரும்.
மீனம் - மனதில் தன்னம்பிக்கையும் துணிச்சலும் அதிகரிக்கும். உங்களது எண்ணப்படியே காரியங்களைச் செய்து முடிப்பீர்கள். பிறருக்கு உதவி செய்வதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். சமூகத்தில் மதிப்பும், கௌரவமும் உயரும்.