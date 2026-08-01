/இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 1 மேஷம் முதல் மீனம் வரை!

இன்றைய ராசிபலன் சனிக்கிழமை ஆகஸ்ட் 1 மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இன்றைய ராசிபலன் சனிக்கிழமை ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி 12 ராசிகளுக்குமான பலன்களை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். முழு விவரம்
மேஷம் - இன்று உங்களுக்குத் தைரியமும் சுறுசுறுப்பும் அதிகரிக்கும் நாளாக அமையும். தொழிலில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் நிதி உதவிகள் தடையின்றிப் பெற்று சிறப்பான முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவுவதுடன், மனதிற்கு நிறைவான சுபச் செய்திகளும் வந்து சேரும்.
ரிஷபம் - இன்றைய தினம் பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது தேவையற்ற சிக்கல்களையும் வாக்குவாதங்களையும் தவிர்க்க உதவும். பணப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் புதிய முதலீடுகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது மிகவும் நல்லது. வாழ்க்கைத்துணையின் முழு ஆதரவால் குடும்பத்தில் அமைதியும் சுமுகமான உறவும் தொடர்ந்து நீடிக்கும்.
மிதுனம் - எந்தவொரு காரியத்திலும் அவசரப்படாமல் தீரச் சிந்தித்துச் செயல்படுவது நல்ல பலன்களைத் தரும். பணியிடத்தில் வேலைப்பளு சற்று கூடினாலும், உங்களின் திறமையாலும் அனுபவத்தாலும் அதை எளிதாகச் சமாளிப்பீர்கள். உறவினர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது குடும்பத்தில் நல்லிணக்கத்தைப் பேண பெரிதும் உதவும்.
கடகம் - இன்று உங்களுக்கு நாள் முழுவதும் நேர்மறையான எண்ணங்களும் புத்துணர்ச்சியும் நிறைந்திருக்கும். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன முக்கியமான காரியங்கள் சுலபமாக முடிந்து நல்ல லாபத்தைக் கொடுக்கும். பிள்ளைகளின் விருப்பங்களையும் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்துகொள்வீர்கள்.
சிம்மம் - இன்று நீங்கள் தொட்ட காரியங்கள் அனைத்திலும் வெற்றியும் பாராட்டும் உங்களைத் தேடிவரும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைப்பதுடன், மேலதிகாரிகளின் முழு ஒத்துழைப்பும் பாராட்டும் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் ஆன்மீகச் சிந்தனைகளும் வழிபாடுகளும் மேலோங்கி மன அமைதியைத் தரும்.
கன்னி - மனதில் தேவையின்றி தோன்றும் குழப்பங்களையும் கவலைகளையும் தவிர்த்து அமைதி காப்பது நல்லது. தொழில் மற்றும் வேலை தொடர்பான பயணங்கள் உங்களுக்கு சாதகமான பலன்களையும் புதிய வாய்ப்புகளையும் தரும். சமூகத்திலும் உறவினர்கள் மத்தியிலும் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும்.
துலாம் - இன்றைய நாளில் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் எச்சரிக்கையுடனும் நிதானமாகவும் செயல்படுவது அவசியமாகும். தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி, எதிர்கால நிதிப் பாதுகாப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். குடும்பத்தினருடன் பேசும்போது கோபத்தைத் தவிர்த்து, அமைதியாகப் பேசுவது நல்லது.
விருச்சிகம் - முழு ஈடுபாட்டுடனும் சுறுசுறுப்புடனும் செயல்பட்டு நீங்கள் நினைத்த காரியங்களைச் சிறப்பாகச் சாதிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாகி விற்பனையையும் லாபத்தையும் கணிசமாக உயர்த்துவார்கள். கணவன்-மனைவி இடையே புரிதலும் அன்பும் அதிகரித்து குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி கூடும்.
தனுசு - சுயநம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு உங்கள் வழியில் வரும் தடைகள் அனைத்தையும் தகர்த்தெறிவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களைத் தேடிப் புதிய பொறுப்புகளும் சவால்களும் வந்தாலும் அதைச் சிறப்பாகச் செய்வீர்கள். சகோதர வழியில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த உதவிகளும் நன்மைகளும் தடையின்றித் தாராளமாகக் கிடைக்கும்.
மகரம் - இன்று நாள் முழுவதும் மன அமைதியும் வீட்டில் சுபிட்சமும் நிறைந்திருக்கும் இனிய நாளாக அமையும். நீண்ட நாட்களாகத் தடைபட்ட வேலைகள் அனைத்தும் விரைவாக முடிந்து தொழில் புதிய பரிமாணத்தில் அபிவிருத்தி அடையும். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் சுமுகமாகவும் சாதகமாகவும் முடியும்.
கும்பம் - புதிய முயற்சிகளில் இறங்குவதற்கு முன் அனுபவமிக்கவர்களிடம் ஆலோசித்துச் செயல்படுவது நல்லது. பணியிடத்தில் மற்றவர்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்களில் தலையிடாமல் உங்கள் வேலையில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவது சிறந்தது. குடும்பத்துப் பெரியோர்களின் நல்வழிகாட்டுதலும் ஆசியும் உங்களுக்குத் துணையாக இருக்கும்.
மீனம் - தெளிவான திட்டமிடுதலின் மூலம் நீங்கள் நினைத்த இலக்குகளை மிக எளிதில் அடைந்து விடுவீர்கள். வியாபாரத்தில் நல்ல சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படுவதுடன், எதிர்பார்த்த கடன் உதவிகளும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. முக்கியமான சுபகாரிய பேச்சுவார்த்தைகளைச் சற்று தள்ளி வைப்பது தற்போதைக்கு நல்லது.