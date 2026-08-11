Today Rasipalan: இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 11 செவ்வாய்க்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Today Rasipalan: மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்குமான ஆகஸ்ட் 11 செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைய ராசிபலன்களை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் - தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும் நாளாக இருக்கும். புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கவும் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தவும் சாதகமான சூழல் நிலவும். முருகப்பெருமானை வழிபடுவது தடைகளை நீக்கிச் சிறப்பான வெற்றியைத் தரும்.
ரிஷபம் - சமூகத்தில் உங்களுக்கான மரியாதையும் புகழும் உயரும் நாளாக அமையும். குடும்பத்தில் அமைதியும் நிலுவையில் இருந்த பணிகளில் நல்ல முன்னேற்றமும் காணப்படும். லட்சுமி தேவியை வழிபடுவது நிதிநிலையை மேலும் வலுப்படுத்தும்.
மிதுனம் - எந்தவொரு செயலிலும் யோசித்து நிதானமாக முடிவெடுப்பது நல்லது. தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் மன அமைதியைத் தக்கவைத்துக் கொள்ளலாம். மகா விஷ்ணு வழிபாடு சாதகமான பலன்களை அளிக்கும்.
கடகம் - மனதில் தெளிவும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்து காணப்படும் நாளாக இருக்கும். வியாபாரத்திலும் தொழிலிலும் எதிர்பாராத சுபச் செய்திகளும் லாபமும் தேடி வரும். அம்மன் வழிபாடு காரியத் தடைகளை அகற்றி நன்மை தரும்.
சிம்மம் - சுறுசுறுப்புடன் செயல்பட்டு நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகளை முடிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்பிற்கான அங்கீகாரமும் பாராட்டுகளும் கிடைக்கும். சூரிய பகவானை வழிபடுவது கூடுதல் உயர்வைத் தரும்.
கன்னி - திட்டமிட்டுச் செயல்படுவதன் மூலம் அத்தியாவசியப் பணிகளை எளிதாகச் செய்து முடிக்கலாம். பணப் பரிவர்த்தனைகளில் கவனமாக இருப்பதும் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதும் நல்லது. விநாயகப் பெருமானை வழிபடுவது நன்மைகளை அளிக்கும்.
துலாம் - தொட்ட காரியங்கள் அனைத்திலும் தடையின்றி வெற்றி கிடைக்கும் நாளாக அமையும். சாதுரியமான பேச்சால் சிக்கலான சூழல்களையும் எளிதாகத் கையாண்டு முடிப்பீர்கள். ஸ்ரீ ரங்கநாதர் வழிபாடு சுபயோகத்தைத் தரும்.
விருச்சிகம் - மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சுவார்த்தைகள் சுமூகமாக நடைபெறும். துர்க்கை அம்மன் வழிபாடு தடைகளை நீக்கி மன அமைதி தரும்.
தனுசு - புதிய வாய்ப்புகளும் சுபச் செய்திகளும் தேடி வரும் நாளாக இருக்கும். தொழிலில் செய்யும் முதலீடுகள் நல்ல பலனையும் பொருளாதார உயர்வையும் கொடுக்கும். தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபடுவது தெளிவான சிந்தனையைத் தரும்.
மகரம் - எதிர்பார்க்காத இடத்திலிருந்து நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும் நாளாக அமையும். அலுவலகத்தில் பணிச்சுமை சற்று இருந்தாலும் உங்கள் திறமையால் திறம்படச் சமாளிப்பீர்கள். சனி பகவான் வழிபாடு நன்மையையும் பலத்தையும் உண்டாக்கும்.
கும்பம் - நேர்மறையான எண்ணங்களும் உற்சாகமும் மனதில் அதிகரித்து காணப்படும். உறவினர்களின் வருகையாலும் நண்பர்களின் ஆதரவாலும் வீட்டில் மகிழ்ச்சி நிலவும். ஆஞ்சநேயரை வழிபடுவது மன தைரியத்தையும் வெற்றிகளையும் தரும்.
மீனம் - எதிர்பாராத நன்மைகளும் புதிய வழிகளும் பிறக்கும் அற்புதமான நாளாக இருக்கும். தொழில் சார்ந்த தேவைகள் பூர்த்தியாகி வருமானம் அதிகரிக்க சாதகமான சூழல் அமையும். சிவபெருமானை வழிபடுவது அனுகூலமான பலன்களைத் தரும்.