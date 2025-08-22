இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 22 வெள்ளிக்கிழமை : யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்?

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 22 வெள்ளிக்கிழமை எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 22 வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
மேஷம் (Aries) - இன்றைய நாளில் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரம். வேலை செய்யும் இடத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் சிறு சிறு வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது, எனவே பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் உண்டாகும்.
ரிஷபம் (Taurus) - நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டிய நாள் இது. உங்கள் முடிவுகளில் அவசரம் வேண்டாம். பண விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உறவுமுறை சிக்கல்களைத் தீர்க்க இது சரியான நேரம். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
மிதுனம் (Gemini) - உங்கள் பேச்சில் கவனம் தேவை. மற்றவர்களைப் புண்படுத்தாமல் பேசுவது நல்லது. புதிய வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். அவற்றைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் கடின உழைப்பு நல்ல பலனைத் தரும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள்.
கடகம் (Cancer) - இந்த வாரம் மன அமைதிக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள். வேலைப் பளு அதிகமாக இருக்கலாம். அதைச் சமாளிக்க திட்டமிடுவது அவசியம். உங்கள் உணர்ச்சிபூர்வமான முடிவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. நிதி நிலையில் ஸ்திரத்தன்மை இருக்கும். பயணங்கள் லாபம் தரும்.
சிம்மம் (Leo) - உங்களுக்கு ஒரு சாதகமான நாள் இன்று. உங்கள் தலைமைப் பண்பு பாராட்டுப் பெறும். நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் வெற்றி பெறும். நிதி நிலையில் எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். காதல் உறவில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும்.
கன்னி (Virgo) - உங்கள் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த இது ஒரு நல்ல நாள். நீங்கள் செய்யும் வேலையில் திருப்தி அடைவீர்கள். கடன் வாங்குவதையோ அல்லது கொடுப்பதையோ தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தினருடன் புரிதலுடன் பழகுவது அவசியம். எதிர்பாராத உதவிகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
துலாம் (Libra) - சமூகத் தொடர்புகளால் உங்களுக்கு நன்மைகள் உண்டாகும். புதிய நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். நிதி நிலைமையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம். கவனமாகச் செலவிடுங்கள். உங்கள் துணையின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்புக் கொடுங்கள். கலை மற்றும் பொழுதுபோக்குகளில் ஈடுபட இது ஒரு நல்ல நேரம்.
விருச்சிகம் (Scorpio) - உங்கள் உள்மனம் சொல்வதைக் கேட்டு நடங்கள். கடினமான சூழ்நிலைகளைச் சமாளிக்க இது உதவும். வேலை செய்யும் இடத்தில் பொறுமையைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது. உங்கள் ரகசியங்களைக் காப்பது அவசியம். நிதி நிலை சீராக இருக்கும். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
தனுசு (Sagittarius) - புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ள இது ஒரு சிறந்த நாள். உங்கள் அறிவு மற்றும் திறன்கள் மேம்படும். பண வரவு சீராக இருக்கும். ஆனால், செலவுகள் கூடும். உங்கள் இலக்குகளை அடைய விடாமுயற்சி தேவை. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
மகரம் (Capricorn) - உங்கள் உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். உங்கள் பொறுமையும் விடாமுயற்சியும் பாராட்டப்படும். வேலை செய்யும் இடத்தில் உங்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நிதி நிலை சீராக இருக்கும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
கும்பம் (Aquarius) - இந்த வாரம் சில எதிர்பாராத மாற்றங்களை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள். அவற்றை நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்ளுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களைத் தெளிவாக வெளிப்படுத்துவது நல்லது. பண விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள். ஆன்மிகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
மீனம் (Pisces) - உங்கள் கற்பனைத் திறன் அதிகரிக்கும். படைப்புத்திறன் சார்ந்த வேலைகளில் வெற்றி கிடைக்கும். மன ரீதியாக நீங்கள் அமைதியாக உணர்வீர்கள். கடன் வாங்குவதையோ அல்லது கொடுப்பதையோ தள்ளிப்போடுவது நல்லது. உறவுமுறையில் சில சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடும், ஆனால் பொறுமையுடன் கையாள்வீர்கள்.