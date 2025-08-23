English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 23 சனி - இந்த ராசிகளுக்கு சவால்..!!

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 23 சனிக்கிழமை இந்த ராசிகளுக்கு சவால் நிறைந்ததாக இருக்கும். முழு விவரம்

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 23 சனிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
மேஷம் - உங்கள் வேலைகளில் அதிக கவனம் செலுத்துவது அவசியம். குடும்பத்தில் அமைதி நிலவ, உங்கள் பேச்சில் நிதானம் தேவை. நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.

ரிஷபம் - புதிய வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். அதைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளவும். உறவுகளுடனான பிணைப்பு அதிகரிக்கும். பயணங்கள் அனுகூலமாக இருக்கும்.  

மிதுனம் - சவால்களைச் சந்திக்கும் வலிமை கிடைக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். உங்கள் உடல்நலத்தில் அக்கறை செலுத்துங்கள்.  

கடகம் - உங்கள் கடின உழைப்புக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மனதுக்கு ஆறுதல் தரும்.  

சிம்மம் -  தலைமைப் பண்புகள் வெளிப்படும். மற்றவர்களிடம் பேசும்போது கவனமாக இருங்கள். எதிர்பாராத வருமானம் வர வாய்ப்பு உள்ளது.  

கன்னி  - வேலை செய்யும் இடத்தில் உங்கள் திறமைகள் அங்கீகரிக்கப்படும். திட்டமிட்ட காரியங்கள் வெற்றிகரமாக முடியும். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும்.  

துலாம் -  முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதில் சில குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். நிதானமாகச் செயல்படுவது நல்லது. நண்பர்களின் உதவியால் சில காரியங்கள் நிறைவேறும்.  

விருச்சிகம் - பொருளாதாரம் மேம்படும். புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்க இது நல்ல நேரம். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.  

தனுசு - குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரம் செலவிட வாய்ப்பு கிடைக்கும். கலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.  

மகரம் - வேலையில் பொறுப்புகள் கூடும். அதைச் சரியாகச் செய்தால் நல்ல பெயர் கிடைக்கும். பண விஷயத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.  

கும்பம் - சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். ஆன்மிகப் பயணம் செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு.  

மீனம் - உணர்ச்சிவசப்படுவதைத் தவிர்த்து, நிதானத்துடன் செயல்படவும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் அமையும். நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.

