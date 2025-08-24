English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 24 ஞாயிறு : இந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி தேடி வரும் நாள்!

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 24 ஞாயிறு மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 24 ஞாயிறு, மேஷம் முதல் மீனம் வரை எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சி வீடு தேடி வரும் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..

 
1 /12

மேஷம்: இன்றைய நாள் உங்களுக்கு புத்துணர்ச்சியையும், புதிய உத்வேகத்தையும் தரும். நீங்கள் தொடங்க நினைக்கும் காரியங்களை தைரியமாகத் தொடங்கலாம். பணியிடத்தில் உங்கள் முயற்சிகளுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். செலவுகள் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதால், நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருப்பது நல்லது.

2 /12

ரிஷபம்: இன்றைய நாள் உங்களுக்கு பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நாளாக இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். யாரேனும் உதவி கேட்டால், முடிந்த அளவு உதவுவது நல்லது. அவசர முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

3 /12

மிதுனம்: இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சமூகத் தொடர்புகளை அதிகரிக்கும். புதிய நண்பர்களைச் சந்திப்பீர்கள். உங்கள் பேச்சுத் திறமையால் மற்றவர்களைக் கவருவீர்கள். புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ள ஆர்வம் ஏற்படும். பயணங்கள் செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு.  

4 /12

கடகம்: இன்றைய நாள் மன அமைதியையும், பாதுகாப்பையும் உணர்வீர்கள். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். நீங்கள் உணர்ச்சிபூர்வமான முடிவுகளை எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. பணியிடத்தில் சிறிய சவால்கள் வரலாம், அவற்றை நிதானமாகக் கையாள்வது அவசியம்

5 /12

சிம்மம்: இன்றைய நாள் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்கள் தலைமைப் பண்பு வெளிப்படும். பணியிடத்தில் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் பாராட்டைப் பெறும். நிதி விஷயங்களில் கவனமாகச் செயல்பட வேண்டும். பிறருக்கு உதவி செய்வதன் மூலம் மனநிறைவு அடைவீர்கள்.

6 /12

கன்னி: இன்றைய நாள் உங்களுக்குச் சிறப்பான நாளாக இருக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துவது அவசியம். சிறிய விஷயங்களிலும் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் பெரிய தவறுகளைத் தவிர்க்கலாம்.

7 /12

துலாம்: இன்றைய நாள் உங்கள் உறவுகளில் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். மற்றவர்களுடன் அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். புதிய உறவுகள் உருவாக வாய்ப்புள்ளது. கலைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நிதானமாகச் சிந்தித்து முடிவெடுப்பது நல்லது.

8 /12

விருச்சிகம்: இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஆழ்ந்த சிந்தனையைத் தூண்டும். ரகசியமான விஷயங்கள் தெரிய வரலாம். பணியிடத்தில் தைரியத்துடன் செயல்பட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

9 /12

தனுசு: இன்றைய நாள் உற்சாகமும், நம்பிக்கையும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். பயணங்கள் மேற்கொள்ள வாய்ப்புகள் உண்டு. புதிய விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம்.

10 /12

மகரம்: இன்றைய நாள் உங்கள் கடின உழைப்புக்குரிய பலன் கிடைக்கும். பணியிடத்தில் பொறுப்புடன் செயல்பட்டு பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். எதிர்காலத் திட்டமிடலுக்கு இந்த நாள் உகந்தது. தேவையற்ற மன அழுத்தத்தைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

11 /12

கும்பம்: இன்றைய நாள் உங்களுக்குப் புதுமையான யோசனைகள் தோன்றும். சமூகப் பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். எதிர்பாராத உதவிகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். உங்கள் தனித்துவமான சிந்தனை உங்களுக்கு வெற்றியைத் தரும்.

12 /12

மீனம்: இன்றைய நாள் உங்களுக்கு மன அமைதியைக் கொடுக்கும். ஆன்மிகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். கலைகளில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். மற்றவர்களுக்கு உதவும் மனப்பான்மை மேலோங்கும். நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருப்பது அவசியம்.

Rasipalan Tamil Rasipalan Astrology Daily horoscope Sunday Rasipalan

Next Gallery

தமிழ்நாடு அரசின் ரூ. 3 லட்சம் மானியம் - யார் யாருக்கு கிடைக்கும்? விண்ணப்பிப்பது எப்படி?