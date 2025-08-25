ஆவணி 09 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று ஆகஸ்ட் 25ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் கிடைக்கும். உறவுகள் மத்தியில் மதிப்புகள் உயரும். அரசால் அனுகூலம் ஏற்படும். பிரச்சனைகளில் சாதகமான முடிவுகள் உண்டாகும். வியாபாரத்திலிருந்த இழுபறியான சூழல்கள் மறையும். நினைத்த பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சோர்வு விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் சிவப்பு நிறம் அஸ்வினி : உதவிகள் கிடைக்கும். பரணி : சாதகமான நாள். கிருத்திகை : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
எதிலும் திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள். பணி நிமித்தமான அலைச்சல்கள் உண்டாகும். மனை சார்ந்த விஷயங்களில் ஆதாயம் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். பொழுதுபோக்கு விஷயங்களால் கையிருப்புகள் குறையும். அரசு விஷயங்களில் பொறுமையை கையாளவும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் கிருத்திகை : அலைச்சல்கள் உண்டாகும். ரோகிணி : ஏற்ற இறக்கமான நாள். மிருகசீரிஷம் : பொறுமை வேண்டும்.
பயணங்கள் மூலம் சில அனுபவங்கள் கிடைக்கும். எதிராக இருந்தவர்களை வெற்றி கொள்வீர்கள். கணவன் மனைவி இடையே புரிதல் உண்டாகும். புதிய வீடு வாங்குவது சார்ந்த எண்ணங்கள் மேற்படும். வெளிவட்டத்தில் செல்வாக்குகள் மேம்படும். சிந்தனைகளில் இருந்த குழப்பம் நீங்கி தெளிவுகள் உண்டாகும். சாதனை வெளிப்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் மிருகசீரிஷம் : அனுபவங்கள் கிடைக்கும். திருவாதிரை : புரிதல் உண்டாகும். புனர்பூசம் : தெளிவுகள் உண்டாகும்.
திட்டமிட்ட பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். உத்தியோக பணிகளில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். உடனிருப்பவர்களின் தன்மைகளை அறிந்து கொள்வீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் விழிப்புணர்வு வேண்டும். மறைமுகமான தடைகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக செயல்படுவார்கள். அமைதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிவப்பு நிறம் புனர்பூசம் : செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். பூசம் : விழிப்புணர்வு வேண்டும். ஆயில்யம் : ஆதரவான நாள்.
பொருளாதாரத்தில் இருந்த நெருக்கடிகள் குறையும். புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். தம்பதிகளுக்குள் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். தந்தை வழியில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் சாதகமான சூழல்கள் அமையும். இறை பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கான சூழல்கள் உண்டாகும். மனதளவில் சிறு சிறு குழப்பங்கள் தோன்றி மறையும். நட்பு மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் மகம் : நெருக்கடிகள் குறையும். பூரம் : அலைச்சல்கள் ஏற்படும். உத்திரம் : குழப்பங்கள் மறையும்.
உறவினர்கள் வழியில் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். சுப காரிய தொடர்பான எண்ணங்கள் உண்டாகும். இனம் புரியாத சில கனவுகள் மூலம் குழப்பங்கள் உண்டாகும். திடீர் பயணங்களால் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். வியாபார இடமாற்றம் சார்ந்த எண்ணங்கள் மேம்படும். மனதில் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படவும். மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் உத்திரம் : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். அஸ்தம் : குழப்பமான நாள். சித்திரை : தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படவும்.
நினைத்த சில பணிகளில் அலைச்சல் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் போட்டிகள் அதிகரிக்கும். சக ஊழியர்கள் இடத்தில் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். உழைப்புக்கான மதிப்புகள் தாமதமாக கிடைக்கும். பூர்வீக சொத்துக்களில் சற்று கவனம் வேண்டும். கல்வியில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல்கள் உண்டாகும். வரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிகப்பு நிறம் சித்திரை : அலைச்சல் ஏற்படும். சுவாதி : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். விசாகம் : ஏற்ற இறக்கமான நாள்.
உங்கள் மீதான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். மனதில் முன்னேற்றத்திற்கான வழிகளை சிந்திப்பீர்கள். மற்றவர்கள் எண்ணங்களை புரிந்து செயல்படுவீர்கள். உடன் பிறந்தவர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். கடினமான விஷயங்களையும் எளிமையாக புரிந்து கொள்வீர்கள். எதையும் சமாளிக்கும் தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். தடைகள் மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் விசாகம் : நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். அனுஷம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். கேட்டை : தன்னம்பிக்கை பிறக்கும்.
கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். தவறிய சில முக்கிய ஆவணங்கள் கிடைக்கும். உறவுகள் இடத்தில் மனம் விட்டு பேசுவது நல்லது. வியாபாரத்தில் சில தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். நிர்வாக துறைகளில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். முயற்சிகளில் இருந்த தாமதங்கள் விலகும். நலம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் சிவப்பு நிறம் மூலம் : ஆவணங்கள் கிடைக்கும். பூராடம் : முடிவுகள் கிடைக்கும். உத்திராடம் : தாமதங்கள் விலகும்.
எதிலும் விவேகத்துடன் செயல்படவும். எதிர்பாராத சில வரவுகள் உண்டாகும். வெளியூர் சார்ந்த வேலை வாய்ப்புகள் சாதகமாகும். ஆன்மீக பணிகளில் நாட்டம் உண்டாகும். நண்பர்கள் வழியில் சிறு தூர பயணங்கள் சென்று வருவீர்கள். தந்தை வழி உறவுகளிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். களிப்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் சிவப்பு நிறம் உத்திராடம் : விவேகத்துடன் செயல்படவும். திருவோணம் : வாய்ப்புகள் சாதகமாகும் அவிட்டம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
மனதில் இனம் புரியாத குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். எதிர்பாராத சில செலவுகள் ஏற்படும். நண்பர்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். ஆரோக்கிய விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். கனிவான அணுகுமுறைகள் வியாபாரத்தில் மாற்றத்தை உருவாக்கும். தந்தை வழியில் சிறுசிறு கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றி மறையும். பொறுமை வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் அவிட்டம் : குழப்பங்கள் நீங்கும். சதயம் : ஆரோக்கியத்தில் கவனம். பூரட்டாதி : வேறுபாடுகள் மறையும்.
விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்கிறீர்கள். தம்பதிகளுக்குள் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். குடும்பத்தினருடன் இன்பச் சுற்றுலாக்கள் செல்வீர்கள். வியாபாரத்தில் போட்டிகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். பூர்வீக சொத்துக்களில் இருந்த பிரச்சனைகள் மறையும். அரசியல் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு சுதந்திரமாக செயல்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மேன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் பூரட்டாதி : வேறுபாடுகள் மறையும். உத்திரட்டாதி : வெற்றிகரமான நாள். ரேவதி : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.