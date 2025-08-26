ஆவணி 10 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று ஆகஸ்ட் 20ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சாமர்த்தியமாக செயல்பட்டு நினைத்ததை முடிப்பீர்கள். தன வரவுகள் அதிகரிக்கும். எதிர்காலம் சார்ந்த செயல்களில் சில தெளிவுகள் உண்டாகும். மற்றவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வாடிக்கையாளர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். பணிகளில் முன்னுரிமை ஏற்படும். உடல் அளவில் இருந்த சோர்வுகள் விலகும். ஆதாயம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் மஞ்சள் நிறம் அஸ்வினி : வரவுகள் அதிகரிக்கும். பரணி : தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். கிருத்திகை : சோர்வுகள் விலகும்.
ஆரோக்கியம் தொடர்பான விஷயங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். மனதிற்குப் பிடித்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். எதையும் சமாளிக்கும் மனப்பக்குவம் உருவாகும். குழந்தைகளின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். வருமான உயர்வு குறித்த எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். நெருக்கமானவர்களிடம் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். ஆதரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் கிருத்திகை : முன்னேற்றம் ஏற்படும். ரோகிணி : புரிதல் ஏற்படும். மிருகசீரிஷம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும்.
பயிர் விளைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். பழைய நினைவுகள் மூலம் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உண்டாகும். எதிர் பாலின மக்கள் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் புதிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். ஆரோக்கிய தொடர்பான விஷயங்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். தோல்வி மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் மிருகசீரிஷம் : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். திருவாதிரை : ஆதாயம் உண்டாகும். புனர்பூசம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
எதிர்பாராத சில வரவுகள் உண்டாகும். குடும்பத்தாரின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். மனதளவில் இருந்த கவலைகள் மறையும். சகோதரர்கள் ஒத்துழைப்பாக இருப்பார்கள். சக வியாபாரிகள் ஆதரவாக செயல்படுவார்கள். குழந்தைகள் வழியில் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். அவசர முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. போட்டி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் புனர்பூசம் : வரவுகள் உண்டாகும். பூசம் : ஒத்துழைப்பான நாள். ஆயில்யம் : முடிவுகளில் கவனம்.
அரசு வழி முயற்சி வெற்றியாகும். அலுவலகத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் முடிவிற்கு வரும். கணவன் மனைவிக்குள் இருந்த மனஸ்தாபம் விலகும். வருமானத்தில் இருந்த தடைகள் விலகும். பொன் பொருள் சேர்க்கை தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் புதுமையான சூழல் அமையும். லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம் மகம் : முயற்சி வெற்றியாகும். பூரம் : தடைகள் விலகும். உத்திரம் : புதுமையான நாள்.
பழைய நினைவுகள் மூலம் ஒரு விதமான தடுமாற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். வாக்குறுதிகள் அளிப்பதை குறைத்துக் கொள்ளவும். கொடுக்கல் வாங்கல் விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். மற்றவர்கள் பற்றிய விமர்சனங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. நினைத்த காரியங்கள் முடிவதில் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். பெருமை மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிவப்பு நிறம் உத்திரம் : மாற்றம் ஏற்படும். அஸ்தம் : கவனம் வேண்டும். சித்திரை : அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும்.
எதிர்பாராத சில செலவுகள் உருவாகும். வரவு செலவில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். வெளியூர் பயணத்தில் எதிர்பார்த்த நன்மை கிடைக்கும். சிந்தனை போக்கில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். தெய்வப் பணிகளில் ஈடுபடுவதற்கான சூழல்கள் உண்டாகும். பணி நிமித்தமான பயணங்களில் சாதகமான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். தன்னம்பிக்கை மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் சித்திரை : செலவுகள் உருவாகும். சுவாதி : நன்மையான நாள். விசாகம் : வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.
எதையும் சமாளிப்பதற்கான பக்குவம் பிறக்கும். பொது காரியங்களில் தனிப்பட்ட ஆர்வம் உண்டாகும். நம்பிக்கை உரியவர்களின் ஆலோசனைகள் மாற்றத்தை உருவாக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். போட்டிகளில் ஈடுபட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள். உத்தியோகத்தில் சில நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் விசாகம் : பக்குவம் பிறக்கும். அனுஷம் : மாற்றம் ஏற்படும். கேட்டை : நுணுக்கங்களை அறிவீர்கள்.
உணர்வுப்பூர்வமாக செயல்படுவதை குறைக்கவும். திடீர் முடிவுகளால் மனதில் மாற்றம் உண்டாகும். தொழில் சார்ந்த விஷயங்கள் பகிராமல் இருக்கவும். அலுவலகத்தில் மதிப்புகள் உயரும். நெருக்கமானவர்களுக்காக சில பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். முயற்சிகள் இருந்த தாமதங்கள் விலகும். மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் மூலம் : மாற்றம் உண்டாகும். பூராடம் : மதிப்புகள் உயரும். உத்திராடம் : தாமதங்கள் விலகும்.
குடும்பத்தில் நிம்மதி உண்டாகும். எதிர்பாராத சில பயணம் உண்டாகும். வெளியுலக அனுபவங்களால் மாற்றம் பிறக்கும். அலுவலகத்தில் உழைப்புக்கான மதிப்புகள் கிடைக்கும். புதிய அனுபவங்களால் புத்துணர்ச்சிகள் உண்டாகும். நீண்ட நாள் தடைப்பட்ட பணிகள் சாதகமாக முடியும். கீர்த்தி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் உத்திராடம் : பயணம் ஏற்படும். திருவோணம் : மதிப்புகள் கிடைக்கும். அவிட்டம் : சாதகமான நாள்.
மனதளவில் ஒரு விதமான சோர்வுகள் ஏற்படும். பலதரப்பட்ட சிந்தனைகளால் மனதில் குழப்பம் தோன்றும். பணிகளில் அனுகூலமற்ற சூழல் உண்டாகும். வியாபாரம் முடிவுகளில் சிந்தித்து முடிவு எடுக்கவும். எதிர்பாராத சில பயணங்களால் அலைச்சல்கள் ஏற்படும். எதிலும் முன் கோபம் இன்றி பொறுமையுடன் செயல்படவும். சோதனை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் அவிட்டம் : சோர்வுகள் ஏற்படும். சதயம் : சிந்தித்து செயல்படவும். பூரட்டாதி : பொறுமையுடன் செயல்படவும்.
சுபகாரியம் தொடர்பான எண்ணங்கள் ஈடேறும். வெளியூர் தொடர்பான பயணங்களில் இருந்துவந்த தடை, தாமதங்கள் குறையும். பரந்த மனப்பான்மை மூலம் பலரின் அறிமுகம் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். செயல்பாடுகளில் இருந்த சோர்வுகள் விலகும்.சிக்கலான பணிகளையும் செய்து முடிப்பீர்கள். பலம் மற்றும் பலவீனங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். விவேகம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் பூரட்டாதி : எண்ணங்கள் ஈடேறும். உத்திரட்டாதி : அறிமுகம் கிடைக்கும். ரேவதி : புரிதல் ஏற்படும்.