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இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 8, சனிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 08, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:41 AM IST

Today Rasipalan August 8, 2026: இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 8, சனிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Today Rasipalan August 8, 2026: இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 8, சனிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்குமான பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

1/12

மேஷம்: இன்று சுறுசுறுப்பும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும் இனிய நாளாக அமையும். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன காரியங்கள் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல பணப்புழக்கம் காணப்படுவதோடு, കുടുംബத்திலும் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.

 

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ரிஷபம்: எந்தவொரு காரியத்திலும் அவசரப்படாமல் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நாள். அலுவலகத்தில் வேலைச்சுமை சற்று அதிகமாக இருந்தாலும், உங்கள் உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். வீண் செலவுகளைக் குறைத்து, குடும்பத்தினரிடம் பேச்சில் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது மன அமைதியைத் தரும்.

 

3/12

மிதுனம்: புதிய முயற்சிகள் மற்றும் திட்டங்களைத் தொடங்குவதற்கு ஏற்ற சாதகமான நாளாகும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மூலமாக எதிர்பாராத நல்ல செய்திகளும் உதவிகளும் வந்து சேரும். பொருளாதார நிலை உயர்ந்து மனநிறைவைத் தருவதுடன், தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியடையும்.

 

4/12

கடகம்: உங்கள் திறமைகளும் தன்னம்பிக்கையும் வெளிப்பட்டு மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகளைப் பெற்றுத் தரும். சுபகாரியப் பேச்சுகள் கைகூடி வருவதோடு, குடும்பத்தில் நீண்ட நாளாக இருந்த மனக்கசப்புகள் மறையும். நிதி நிலை ஆரோக்கியமாக இருப்பதால் புதிய முதலீடுகள் அல்லது சொத்துக்கள் வாங்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபடலாம்.

 

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சிம்மம்: திட்டமிட்டுச் செயல்படுவதன் மூலம் வியாபாரம் மற்றும் தொழிலில் எதிர்பார்த்த லாபத்தைப் பெற முடியும். ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு அதிகரித்து, தெய்வ வழிபாடுகளுக்காகச் சிறிய அளவிலான பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். பணப் பரிவர்த்தனைகளில் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பதும், பெரிய முதலீடுகளைச் சற்றுத் தள்ளி வைப்பதும் நல்லது.

 

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கன்னி: பணியிடத்தில் தேவையில்லாத விஷயங்களில் தலையிடாமல் உங்கள் வேலைகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. ஆரோக்கியத்தில் சிறு சிறு அசதிகள் தோன்றி மறையலாம் என்பதால் உணவு விஷயத்தில் கவனம் தேவை. வாழ்க்கைத்துணையுடன் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது குடும்பத்தில் அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் நிலைநிறுத்தும்.

 

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துலாம்: தொழில் கூட்டாளிகளுடன் இருந்துவந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி தொழில் புதிய உயரத்தை எட்டும். கணவன்-மனைவி இடையே அன்பும் புரிதலும் அதிகரித்து குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பொங்கும் நாள். எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்திலும் வெற்றி கிட்டுவதுடன், புதிய வருமான வழிகளும் உருவாகும்.

 

8/12

விருச்சிகம்: நாட்பட்ட உடல்நலக் குறைபாடுகள் அகன்று சுறுசுறுப்பும் புதிய புத்துணர்ச்சியும் உண்டாகும். தொழில் எதிரிகளால் ஏற்பட்ட தடைகளும் போட்டிகளும் விலகி உங்களுக்கான சாதகமான சூழல் உருவாகும். கடன் சுமைகள் குறையத் தொடங்குவதுடன், குடும்பத்தில் உங்கள் சொற்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும்.

 

9/12

தனுசு: படைப்பாற்றலும் புதிய யோசனைகளும் மிளிரும் நாளாக இருப்பதால் கலை மற்றும் ஆராய்ச்சித் துறையினருக்கு ஏற்றம் தரும். பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு குறித்து நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். குடும்பத்தினருடன் சுப நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று மகிழ்வதுடன், புதிய மனிதர்களின் அறிமுகமும் கிடைக்கும்.

 

10/12

மகரம்: செயல்களில் சிறு தாமதங்கள் ஏற்பட்டாலும் இறுதியில் உங்களின் விடாமுயற்சி வெற்றியைக் கொடுக்கும். தாய்வழி உறவினர்கள் மூலம் சுபச் செய்திகளும், எதிர்பார்த்த உதவித் தொகைகளும் கைவந்து சேரும். வாகனங்களில் செல்லும்போது கவனமாக இருப்பதும், பயணங்களின் போது நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பதும் அவசியம்.

 

11/12

கும்பம்: மனதில் தைரியமும், எடுத்த காரியங்களைச் செவ்வனே செய்து முடிக்கும் ஆற்றலும் அதிகரிக்கும். உடன்பிறந்தவர்கள் உங்கள் வளர்ச்சிக்காக உறுதுணையாக நின்று தேவையான உதவிகளைச் செய்வார்கள். தொழில் சார்ந்த குறுகிய தூரப் பயணங்கள் நல்ல லாபத்தையும் புதிய வாடிக்கையாளர்களையும் பெற்றுத் தரும்.

 

12/12

மீனம்: பணப்புழக்கம் தாராளமாக இருக்கும் என்பதால் நிலுவையில் உள்ள கடன் பாக்கிகளை அடைப்பீர்கள். உங்கள் இனிமையான பேச்சால் மற்றவர்களைக் கவர்ந்து, வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள். குடும்பத்திற்குத் தேவையான ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வதுடன், உறவினர்களின் வருகையால் வீடு களைகட்டும்.

 

TAGS:
Today Rasipalan
August 8 Rasipalan

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