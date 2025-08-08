இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 8 வெள்ளி : இந்த ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் நாள்...!!

இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 8 வெள்ளி மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 8 வெள்ளி, சில ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் நாள் இன்று. அவை எந்த ராசிகள் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம்: இன்று பணவரவு சீராக இருக்கும். புதிய முயற்சிகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தினருடன் அனுசரித்துச் செல்வதன் மூலம் தேவையற்ற சிக்கல்களைத் தவிர்க்கலாம்.
ரிஷபம்: அனாவசிய செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. புதிய தொழில் முயற்சிகளில் ஈடுபடும்போது கூடுதல் கவனம் தேவை. பொறுமையுடனும், நிதானத்துடனும் செயல்படுவது சிறந்தது.
மிதுனம்: புதிய நண்பர்களின் அறிமுகம் மனதிற்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கும். தொழில், வியாபாரத்தில் உங்களின் எண்ணங்கள் ஈடேறும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும்.
கடகம்: உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. வேலைப்பளு காரணமாக மனச்சோர்வு ஏற்படக்கூடும். பயணங்களைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் அலைச்சல் மற்றும் செலவுகளைக் குறைக்கலாம்.
சிம்மம்: இன்று நீங்கள் தொட்டதெல்லாம் துலங்கும். குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் பற்றிய பேச்சுவார்த்தைகள் நல்ல முடிவைத் தரும். நீண்ட நாட்களாக தடைபட்ட காரியங்கள் இன்று முடிவடையும்.
கன்னி: குடும்பத்தில் பெரியவர்களின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. உங்களின் கடின உழைப்புக்குரிய பலன்கள் தாமதமாகக் கிடைக்கக்கூடும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
துலாம்: புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். பணவரவு சீராக இருக்கும். பிள்ளைகளால் பெருமை ஏற்படும். தொழில், வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
விருச்சிகம்: உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு பலம் சேர்க்கும். எதிர்பாராத தனலாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு: இன்று உங்களுக்கு லாபம் தரும் நாளாக அமையும். குடும்பத்தினரின் ஆதரவு உங்களுக்கு பலம் சேர்க்கும். உங்களின் பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
மகரம்: இன்று நீங்கள் செய்யும் எல்லா வேலைகளிலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். பிள்ளைகளின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். தொழில், வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
கும்பம்: பணவரவு சீராக இருக்கும். எதிர்பாராத உதவிகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
மீனம்: வேலைகளை விரைவாக முடிப்பதில் சிரமங்கள் ஏற்படக்கூடும். மற்றவர்களின் விஷயங்களில் தலையிடுவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொள்வதன் மூலம் பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்கலாம்.