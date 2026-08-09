/இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 9, சனிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்ட் 9 சனிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Today Rasipalan : ஆகஸ்ட் 9 ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்குமான பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு எதிலும் உற்சாக்கமும் சுறுசுறுப்பும் கூடும். நிலுவையில் இருந்த பணிகளைத் தொழிலில் வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். நிதிநிலை திருப்திகரமாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: பேச்சிலும் செயல்பாட்டிலும் நிதானம் தேவை. தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய முடிவுகளை எடுப்பதைத் தள்ளிப்போடுவது நல்லது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
மிதுனம்: நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மூலம் நல்ல செய்தி வந்து சேரும். எதிர்பார்த்த தனவரவு உண்டாகும். வேலையிடத்தில் உங்களின் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சுபச் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
கடகம்: மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். நிதி நெருக்கடிகள் குறையும். குடும்பத்துடன் சிறு பயணம் செல்ல திட்டமிடுவீர்கள்.
சிம்மம்: திட்டமிட்ட காரியங்கள் தடையின்றி நடக்கும். சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவார்கள். ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும்.
கன்னி: கவனமாகச் செயல்பட வேண்டிய நாள். தேவையில்லாத வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பணவரவு மிதமாக இருக்கும். தொழில் தொடர்பான பயணங்களில் எச்சரிக்கை தேவை.
துலாம்: தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் இனிய நாள். புதிய வாய்ப்புகள் கதவைத் தட்டும். பொருளாதார நிலை கணிசமாக உயரும். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சுவார்த்தை கூடிவரும்.
விருச்சிகம்: கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும் நாள். அலுவலகத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும், அதை வெற்றிகரமாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். தம்பதியரிடையே அன்பும் புரிந்துணர்வும் கூடும்.
தனுசு: மன அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஆன்மீக காரியங்களில் ஆர்வம் செல்லும். தொழில் வளர்ச்சி திருப்திகரமாக இருக்கும். உடன்பிறந்தவர்களால் நன்மைகள் உண்டாகும்.
மகரம்: மற்றவர்களின் விவகாரங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது. செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதால் வரவு செலவில் கவனம் தேவை. மாலை நேரத்திற்கு மேல் சூழ்நிலைகள் உங்களுக்குச் சாதகமாக மாறும்.
கும்பம்: கணவன்-மனைவி இடையே ஒற்றுமை பலப்படும். கூட்டாண்மை வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். நண்பர்களின் உதவி தக்க சமயத்தில் கிடைக்கும். சுப காரிய முயற்சிகள் வெற்றியடையும்.
மீனம்: உங்களின் எதிர்ப்புகள் விலகும் நாள். நீண்ட நாளாக இருந்த உடல்நலக் கோளாறுகள் நீங்கும். உத்தியோகத்தில் முன்னேற்றத்திற்கான சூழல் அமையும். எதிர்பாராத தனலாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.