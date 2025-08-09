இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 9 சனிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 9 சனிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு இன்றைய நாள் எப்படி இருக்கும் என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று உங்களுக்கு நண்பர்களின் உதவி கிடைக்கும். புதிய வீட்டிற்கு மாற திட்டமிட்டால், காற்றோட்டம் மற்றும் தண்ணீர் வசதி அதிகமாக உள்ள வீடாக அமையும். நிலுவையில் இருந்த வழக்குகளில் நல்ல தீர்ப்பு வரும்.
ரிஷபம் - இந்த ஆண்டு முழுவதும் சனி பகவான் உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் வீட்டில் இருப்பதால், அதிகார பதவியில் இருப்பவர்களின் நட்பு கிடைக்கும். தந்தையின் உடல்நிலையில் கவனம் தேவை. வழக்குகளில் நல்ல திருப்பம் ஏற்படும்.
மிதுனம் - இன்று உங்களுக்கு வீண் விவாதங்கள் வர வாய்ப்புள்ளது. சில சமயங்களில் மற்றவர்களைப் போல சுதந்திரமாக இல்லை என வருந்துவீர்கள். வீடு, மனை வாங்குவது, விற்பதில் சில தடைகள் வந்து விலகும். அக்கம் பக்கத்தினருடன் இருந்த சண்டை, சச்சரவுகள் நீங்கும்.
கடகம் - சனி பகவான் உங்களின் எட்டாவது வீட்டில் இருப்பதால், கடந்த கால தவறுகளிலிருந்து பாடம் கற்றுக் கொள்வீர்கள். வெளிநாடு செல்ல விசா கிடைக்கும். தொழில் மற்றும் பயணங்கள் தொடர்பாக சில இடையூறுகள் வரலாம். வேலைகளைச் செய்து முடிப்பதில் சில தடைகள் ஏற்படும்.
சிம்மம் - இன்று உங்களுக்கு வேலை அதிகமாக இருக்கும். சிலருக்கு வேலை மாற்றம் அல்லது இடம் மாற்றம் ஏற்படும். உங்கள் தொழில்முறை வளர்ச்சிக்குச் சமூக வலைத்தளங்கள் உதவியாக இருக்கும். வீண் விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
கன்னி - சனி பகவான் உங்களின் ஆறாவது வீட்டில் இருப்பதால், வேலை மாற்றம் ஏற்படும். வேலை தொடர்பாகப் புதிய இலக்குகளை நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். புதிய தொழில் தொடங்கத் திட்டமிட்டால், நிதி விஷயத்தில் கவனம் தேவை. சிலருக்கு உடல்நலப் பிரச்சினைகள் வரலாம்.
துலாம் - இன்று உங்களுக்குப் பொருளாதார நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வீடு, மனை வாங்குவது, விற்பதில் எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கும். நிலுவையில் இருந்த வழக்குகள் சாதகமாக முடியும்.
விருச்சிகம்- சனி பகவான் உங்களின் நான்காவது வீட்டில் இருப்பதால், வீட்டிற்கான பொருட்களை வாங்குவீர்கள். பழைய சொத்துக்களை விற்றுப் புதிய சொத்து வாங்குவீர்கள். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. சிலருக்கு அஜீரணக் கோளாறு வர வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு - சனி பகவான் உங்களின் மூன்றாவது வீட்டில் இருப்பதால், சிலருக்கு வேலை மாற்றம் ஏற்படும். அலுவலகங்களில் சில வாக்குவாதங்கள் வரலாம். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. பயணங்களில் சில தடைகள் ஏற்படும்.
மகரம் - சனி பகவான் உங்களின் இரண்டாவது வீட்டில் இருப்பதால், பணப்பற்றாக்குறை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். வங்கிகளில் கடன் வாங்குவது தொடர்பாகச் சில குழப்பங்கள் ஏற்படும்.
கும்பம் - சனி பகவான் உங்களின் ராசிக்குள் இருப்பதால், வீண் விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். பயணங்களில் சில தடைகள் ஏற்படும். உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. பண விஷயங்களில் விழிப்புடன் இருப்பது அவசியம்.
மீனம் - சனி பகவான் உங்களின் பன்னிரண்டாவது வீட்டில் இருப்பதால், பழைய உறவுகள் புதுப்பிக்கப்படும். புதிய நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள். எதிர்பாராத பயணங்களால் அலைச்சல் உண்டாகும். சிலருக்குக் கால் வலி, மூட்டு வலி வரலாம்.