இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 15 :வாரத்தின் முதல் நாள் அதிர்ஷ்ட பலன்கள்

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 15 திங்கட்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை 

 

Rasipalan : இன்று 12 ராசிகளுக்கான பொதுவான பலன்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 
மேஷம் - இன்று உங்களுக்குப் புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கச் சாதகமான நாளாகும். உத்தியோகத்தில் எதிர்பாராத நல்ல செய்தி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் பேச்சில் நிதானம் தேவை.  

ரிஷபம் - நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவிடுவீர்கள். கலைஞர்கள் மற்றும் வியாபாரிகளுக்குச் சிறப்பான நாளாக அமையும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.  

மிதுனம் - அலைச்சல்கள் அதிகரித்தாலும், அதன் மூலம் ஆதாயம் காண்பீர்கள். தொழில் ரீதியாக முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கச் சிறந்தது. உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள்.  

கடகம் - மனதளவில் குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். நிலுவையில் இருந்த காரியங்கள் இன்று முடிவடையும். குடும்பப் பெரியோர்களின் ஆசிகள் கிடைக்கும். உணர்ச்சிவசப்படுவதைத் தவிர்க்கவும்.  

சிம்மம் - தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் நாளாக இருக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். வேலையில் உங்கள் திறமைக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் வந்து சேரும்.  

கன்னி - இன்று சற்றுப் பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். வீண் விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. செலவுகள் கூடும் என்பதால் நிதி திட்டமிடல் அவசியம். ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும்.  

துலாம் - நீங்கள் எதிர்பார்த்த நல்ல செய்திகள் இன்று வந்து சேரும். கூட்டாளித்தொழிலில் லாபம் காண வாய்ப்புள்ளது. திருமண முயற்சிகள் கைகூடும். புதிய நண்பர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும்.  

விருச்சிகம் - உத்தியோகத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. வேலைப்பளு காரணமாகச் சோர்வு ஏற்படலாம். கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான வழிகள் பிறக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை.  

தனுசு - இன்று உங்கள் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிட்டும். பிள்ளைகளின் வழியில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். பயணம் செல்ல நேரிடலாம்.  

மகரம் - குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் நிலவும். வீடு, மனை வாங்குவது தொடர்பான சிந்தனைகள் மேலோங்கும். தாயாரின் உடல்நிலையில் கவனம் தேவை. தொழிலில் புதிய உத்திகளைக் கையாள்வீர்கள்.  

கும்பம் - உங்களுடைய முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். தகவல் தொடர்பு துறையில் இருப்பவர்களுக்குச் சாதகமான நாளாகும். தந்தை வழியில் அனுகூலம் உண்டாகும். துணிச்சலுடன் செயல்படுவீர்கள்.  

மீனம் -  பொருளாதார ரீதியாக இன்று உங்களுக்குச் சிறப்பான நாளாக இருக்கும். பேச்சால் காரியத்தைச் சாதிப்பீர்கள். புதிய முதலீடுகளைப் பற்றிச் சிந்திப்பீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனம் தேவை.  

