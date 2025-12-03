இன்றைய ராசிபலன்: டிசம்பர் 3 புதன்கிழமை - அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு?

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 3 புதன்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன்: டிசம்பர் 3 புதன்கிழமை 12 ராசிகளுக்குமான பொதுப்பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று உங்களுக்குச் சாதகமான நாளாக அமையும், தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு காரியங்களில் வெற்றி காண்பீர்கள். நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடைவதுடன், எதிர்பாராத தன வரவுக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப உறவில் மகிழ்ச்சி கூடும், உங்கள் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பு கிடைக்கும்.
ரிஷபம் - இன்று நீங்கள் அதிக முயற்சி எடுக்க வேண்டியிருக்கும், அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து நிதானமாகச் செயல்படவும். வேலைப்பளு அதிகமாக இருப்பதால், சக ஊழியர்களிடம் அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது. செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய நாள் இது, தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்த்து அமைதி காக்கவும்.
மிதுனம் - இன்று உங்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும் மகிழ்ச்சியான நாளாக இருக்கும், சமூகத்தில் மதிப்பு கூடும். நீங்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகளுக்குப் பாராட்டுகள் கிடைத்து, உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும், உற்றார் உறவினர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும்.
கடகம் - இன்று நீங்கள் சற்று உணர்ச்சிவசப்படாமல் இருக்க வேண்டிய நாள், கவனக்குறைவால் சிறு குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். வேலையில் கூடுதல் கவனம் தேவை, எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் எச்சரிக்கையாக இருக்கவும். தாயாரின் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை, குடும்பத்தில் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நன்மை பயக்கும்.
சிம்மம் - இன்று உங்களுக்குப் புதிய உத்வேகத்தைத் தரும், துணிச்சலுடன் செயல்பட்டுச் சாதிக்கும் நாளாக அமையும். உங்களின் தலைமைப் பண்பு பாராட்டப்படுவதால், வேலையில் நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நிதி வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும், உறவினர்கள் மத்தியில் உங்களின் மதிப்பு உயரும்.
கன்னி - இன்று நீங்கள் திட்டமிட்டுச் செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம், மற்றவர்களின் விமர்சனங்களைப் பொருட்படுத்த வேண்டாம். உங்களின் உழைப்பிற்கான பலன் நிச்சயம் கிடைக்கும், வேலையில் நுணுக்கமான விஷயங்களைக் கவனமாகக் கையாளுவீர்கள். சேமிப்பில் கவனம் செலுத்தி நிதி நிலையில் ஸ்திரத்தன்மை காண்பீர்கள், குடும்பத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள்.
துலாம் - இன்று உங்களுக்குச் சமநிலையுடன் காணப்படும் நாளாக இருக்கும், நிலுவையில் உள்ள காரியங்களை முடிக்க முயற்சி செய்வீர்கள். வேலையில் புதிய உத்திகளைக் கையாண்டு கூட்டாளிகளின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். சிறு லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது, வாழ்க்கைத் துணையுடன் உறவு பலப்படும்.
விருச்சிகம் - இன்று நீங்கள் சிறிது கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள், யாரையும் எளிதில் நம்ப வேண்டாம், இரகசியங்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் ஏற்படும் சவால்களைச் சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும், புதிய பொறுப்புகளை ஏற்கத் தயாராவீர்கள். அநாவசியச் செலவுகளைத் தவிர்க்கவும், பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது அவசியம்.
தனுசு - இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமான நாளாக அமையும், உயர் கல்வி மற்றும் வெளிநாட்டு முயற்சிகள் கைகூடும். வேலையில் உற்சாகத்துடன் செயல்பட்டுப் பயணங்கள் மூலம் அனுகூலம் காண்பீர்கள். நிதி நெருக்கடிகள் நீங்கி நிலைமை சீராகும், மூத்தவர்களின் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும்.
மகரம் - இன்று நீங்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் வெற்றியைக் காண்பீர்கள், இலக்குகளை அடையக் கடுமையாகப் பாடுபடுவீர்கள். அதிகாரப் பதவிகள் தேடி வர வாய்ப்புள்ளது, உங்களின் உழைப்புக்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும், குடும்பத்தில் இருந்த குழப்பங்கள் தீரும், ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
கும்பம் - இன்று உங்களுக்குப் புதுமைகளைச் சந்திக்கும் நாளாக அமையும், நண்பர்கள் மூலம் நன்மை உண்டு. உங்கள் கருத்துக்கள் புதுமையாகவும், பாராட்டுக்குரியதாகவும் இருக்கும், புதிய திட்டங்கள் குறித்துச் சிந்திப்பீர்கள். எதிர்பாராத தன லாபம் உண்டு என்றாலும், செலவுகளும் அதிகரிக்கும், சமூகத்தில் நல்ல பெயர் கிடைக்கும்.
மீனம் - இன்று நீங்கள் ஆன்மீகத்திலும், தியானத்திலும் கவனம் செலுத்தினால் மனம் அமைதி பெறும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது, வேலையில் ஏற்படும் குழப்பங்களைத் தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளவும். நிதி நிலைமை சற்று ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படும், துணையுடன் இருக்கும் உறவு பலப்படும்.