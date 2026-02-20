இன்றைய ராசிபலன் - பிப்ரவரி 20 வெள்ளிக்கிழமை சுபமுகூர்த்த நாள் பலன்கள்

இன்றைய ராசிபலன் : பிப்ரவரி 20 வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இன்றைய ராசிபலன், பிப்ரவரி 20 வெள்ளிக்கிழமை சுபமுகூர்த்த நாள், அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமான நாள். தொட்ட காரியங்கள் அனைத்திலும் வெற்றி உண்டாகும். பணப்புழக்கம் தாராளமாக இருக்கும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும்.
ரிஷபம்: சுப காரிய முயற்சிகள் கைகூடும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். கணவன்-மனைவி இடையே ஒற்றுமை பலப்படும். சுக்கிரனின் அருளால் ஆபரணச் சேர்க்கை உண்டு.
மிதுனம் (சந்திராஷ்டமம்): இன்று உங்களுக்கு சந்திராஷ்டமம் என்பதால் மிகுந்த எச்சரிக்கை தேவை. அறிமுகம் இல்லாதவர்களிடம் தேவையற்ற பேச்சுகளைத் தவிர்க்கவும். வாகனப் பயணங்களில் நிதானம் அவசியம். புதிய முதலீடுகளைத் தள்ளிப்போடுவது நல்லது.
கடகம்: தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய வாடிக்கையாளர்கள் கிடைப்பார்கள். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் உங்களின் முயற்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள்.
சிம்மம்: பணியிடத்தில் உங்கள் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும். பழைய கடன்கள் வசூலாகும் வாய்ப்பு உள்ளது.
கன்னி: பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் குறித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். தெய்வ வழிபாடு மனதிற்கு அமைதியைத் தரும்.
துலாம்: உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறு அக்கறை தேவை. அலைச்சல்கள் அதிகரித்தாலும் அதற்கேற்ற பலன் கிடைக்கும். வீட்டைச் சீரமைக்கும் பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உங்களின் தைரியம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை கூடும். இளைய சகோதரர்களிடம் இருந்து எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். குறுகிய தூரப் பயணங்களால் லாபம் உண்டு.
தனுசு: பேச்சில் இனிமையைக் கடைப்பிடிக்கவும். குடும்பத்தாருடன் வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவுகள் வரலாம், சேமிப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
மகரம்: இன்று உங்களுக்கு ராசியில் சந்திரன் இருப்பதால் மனத் தெளிவு பிறக்கும். தடைப்பட்ட காரியங்கள் விரைந்து முடியும். சமூகத்தில் உங்களின் அந்தஸ்து உயரும்.
கும்பம்: திட்டமிடாத செலவுகளால் கையிருப்பு குறையலாம். எதிலும் ஒருமுறைக்கு இருமுறை யோசித்துச் செயல்படுவது நல்லது. வெளியூர் பயணங்களின் போது உடைமைகளை கவனமாகப் பார்த்துக்கொள்ளவும்.
மீனம்: தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் நாள். மூத்த சகோதரர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் அல்லது உதவிகள் வந்து சேரும்.
இன்றைய சிறப்புப் பலன்: இன்று வெள்ளிக்கிழமை என்பதால் மகாலட்சுமிக்கு மல்லிகை பூ சமர்ப்பித்து வழிபடுவது பொருளாதாரச் சிக்கல்களைத் தீர்க்கும்.