தை 20 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 03ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் நண்பர்களுடன் இருந்த மனக்கசப்பு நீங்கும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமையும் அமைதியும் நிலவும். கூட்டாளிகள் மூலம் அனுகூலம் உண்டாகும். உங்கள் மீதான அவப்பெயர்கள் விலகும். தம்பதிகளுக்குள் நெருக்கமும் புரிதலும் அதிகரிக்கும். தன வரவுகள் திருப்திகரமாக இருக்கும். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். தாமதம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் அஸ்வினி : மனக்கசப்பு நீங்கும். பரணி : அனுகூலம் உண்டாகும். கிருத்திகை : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும்.
ரிஷபம் மனதில் புதுவிதமான நம்பிக்கை உண்டாகும். தனம் சார்ந்த நெருக்கடிகள் குறையும். வாக்கு வன்மையால் ஆதாயம் உண்டாகும். கல்வியில் இருந்த ஆர்வம் இன்மை குறையும். குண நலன்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் பற்றிய சிந்தனைகள் மேம்படும். பார்வை தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். எதிர்பாராத சில புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் கிருத்திகை : நம்பிக்கை உண்டாகும். ரோகிணி : ஆர்வமின்மை குறையும். மிருகசீரிஷம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
மிதுனம் கற்றல் பணிகளில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் குறையும். தற்பெருமையான பேச்சுக்களை குறைத்து கொள்ளவும். மனதில் இருக்கும் ரகசியங்கள் பகிர்வதை தவிர்க்கவும். தடைபட்ட பணிகளை மேற்கொள்வதற்கான சூழல் ஏற்படும். மற்றவர்கள் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளித்து செயல்படவும். ஆரோக்கியம் செயல்களில் கவனம் வேண்டும். அச்சம் மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் மிருகசீரிஷம் : குழப்பங்கள் குறையும். திருவாதிரை : ரகசியங்களில் கவனம். புனர்பூசம் : கவனம் வேண்டும்.
கடகம் மனதில் பலதரப்பட்ட சிந்தனைகள் உருவாகும். உணவு சார்ந்த செயல்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். தடைபட்ட பணிகள் பற்றிய எண்ணங்கள் மேம்படும். செயல்பாடுகளில் மாற்றங்கள் வெளிப்படும். வியாபாரத்தில் வேலையாட்களை மாற்றுவீர்கள். சாலை பயணங்களில் சற்று கவனத்துடன் இருக்கவும். உத்தியோக பணிகளில் சில மாறுபட்ட அனுபவம் கிடைக்கும். புரிதல் மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் புனர்பூசம் : ஆர்வம் ஏற்படும். பூசம் : மாற்றங்கள் வெளிப்படும். ஆயில்யம் : அனுபவம் கிடைக்கும்.
சிம்மம் சேமிப்பது தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். சமூகப் பணிகளில் சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படவும். தொழில் அபிவிருத்திக்கான முயற்சிகள் ஈடேறும். இழுபறியான சில வரவுகள் கிடைக்கும். மனதில் இருந்த குழப்பங்களுக்கு தெளிவுகள் பிறக்கும். உடன் இருப்பவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வெளியூர் பயணங்கள் கைகூடும். வரவு கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் மகம் : சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். பூரம் : முயற்சிகள் ஈடேறும். உத்திரம் : பயணங்கள் கைகூடும்.
கன்னி தொழில் சார்ந்த எண்ணங்களையும் திட்டங்களையும் நிறைவேற்றுவீர்கள். குழப்பங்களில் இருந்து தெளிவுகளை பெறுவீர்கள். பெருந்தன்மையான செயல்பாடுகள் மூலம் செல்வாக்குகள் அதிகரிக்கும். சமூகப் பணிகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மருத்துவம் சார்ந்த துறைகளில் திறமைகள் வெளிப்படும். கால்நடை வளர்ப்பு பணிகளில் ஆதாயம் அடைவீர்கள். பாராட்டு கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் உத்திரம் : தெளிவுகள் பிறக்கும். அஸ்தம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சித்திரை : ஆதாயகரமான நாள்.
துலாம் இறை சார்ந்த பணிகளில் ஈடுபாடுகள் உண்டாகும். ஆராய்ச்சி சார்ந்த சிந்தனைகள் மனதில் அதிகரிக்கும். வழக்கு சார்ந்த பணிகளில் சில நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். குடியுரிமை கிடைப்பதில் இருந்த வந்த தாமதங்கள் குறையும். மருத்துவத் துறைகளில் லாபங்கள் ஏற்படும். உணவு சார்ந்த விஷயங்களில் சில மாற்றங்கள் உண்டாகும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் சித்திரை : ஈடுபாடுகள் உண்டாகும். சுவாதி : நுணுக்கங்களை அறிவீர்கள். விசாகம் : மாற்றங்கள் உண்டாகும்.
விருச்சிகம் செயல்பாடுகளில் ஒரு விதமான மந்தத்தன்மை ஏற்படும். கடன் சார்ந்த விஷயங்களில் விவேகம் வேண்டும். வியாபார பணிகளில் போட்டிகள் அதிகரிக்கும். மற்றவர்கள் மூலம் எதிர்பார்த்த சில ஆதாயங்கள் தாமதமாக கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். உதாசீன பேச்சுக்களை தவிர்ப்பது நல்லது. ஆடம்பரமான சிந்தனைகளை தவிர்த்து சிக்கனமாக செயல்படுவீர்கள். வேலையாட்களிடம் நிதானம் வேண்டும். ஆதாயம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் விசாகம் : விவேகம் வேண்டும். அனுஷம் : ஆதாயகரமான நாள். கேட்டை : நிதானம் வேண்டும்.
தனுசு நண்பர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். வேலை நிமித்தமாக வெளியூர் செல்லும் வாய்ப்புகள் அமையும். குழந்தைகளுடன் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் விலகும். மனதில் ஆராய்ச்சி தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாகச் செயல்படுவார்கள். சுபகாரிய தொடர்பான எண்ணங்கள் கைக்கூடும். அரசு தொடர்பான பணிகளில் கவனத்துடன் செயல்படவும். சுகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் மூலம் : மகிழ்ச்சியான நாள். பூராடம் : வேறுபாடுகள் விலகும். உத்திராடம் : கவனத்துடன் செயல்படவும்.
மகரம் பெரியோர்களின் ஆலோசனைகளால் மாற்றம் உண்டாகும். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் மூலம் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும். இனிமையான பேச்சுக்கள் மூலம் சாதகமான பலன்கள் உண்டாகும். உத்தியோக பணிகளில் மாற்றமான சூழல் ஏற்படும். குழந்தைகளின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். இலக்கியம் பணிகளில் ஈடுபாடுகள் அதிகரிக்கும். விவேகம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் உத்திராடம் : மாற்றம் உண்டாகும். திருவோணம் : சாதகமான நாள். அவிட்டம் : ஈடுபாடுகள் அதிகரிக்கும்.
கும்பம் தனித் திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். விளையாட்டு போட்டிகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். மறைமுகமான தடைகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். நண்பர்கள் மூலம் சாதகமான உதவிகள் கிடைக்கும். விவாதங்களில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். அன்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பிரவுன் நிறம் அவிட்டம் : ஆர்வம் ஏற்படும். சதயம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். பூரட்டாதி : முடிவுகள் கிடைக்கும்.
மீனம் செய்யும் முயற்சிகளில் புதிய அனுபவம் உண்டாகும். விளையாட்டு சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். உடன்பிறந்தவர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வதற்கான தருணங்கள் உருவாகும். மறைமுக எதிர்ப்புகளை அறிந்து வெற்றி கொள்வீர்கள். அரசு சார்ந்த ஆவணங்கள் கையாள்வதில் கவனம் வேண்டும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மெரூன் நிறம் பூரட்டாதி : அனுபவம் உண்டாகும். உத்திரட்டாதி : புரிதல் உண்டாகும். ரேவதி : கவனம் வேண்டும்.