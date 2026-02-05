தை 22 வியாழக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 05ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் பொருளாதார தொடர்பான நெருக்கடிகள் குறையும். மனதில் புது விதமான சிந்தனைகள் ஏற்படும். நண்பர்களுடன் ஏற்பட்ட மனக்கசப்புகள் குறையும். வெளியூர் பயணங்கள் மூலம் மனதில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். அரசு தொடர்பான பணிகளில் இருந்து வந்த இழுபறி குறையும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம் அஸ்வினி : நெருக்கடிகள் குறையும். பரணி : மனக்கசப்புகள் குறையும். கிருத்திகை : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம் உடன்பிறந்தவர்கள் வகையில் அனுகூலமான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். செய்கின்ற முயற்சிகளுக்கு எதிர்பார்த்த பலன்கள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் சில நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொள்வீர்கள். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். பாகப்பிரிவினைகளில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். தாமதம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் கிருத்திகை : அனுகூலமான நாள். ரோகிணி : நுணுக்கங்களை அறிவீர்கள். மிருகசீரிஷம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.
மிதுனம் மறைமுகமாக இருந்து வந்த எதிர்ப்புகள் குறையும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஒத்துழைப்புகள் மகிழ்ச்சியை உருவாக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். பழக்க வழக்கங்களில் சில புதுமை வெளிப்படும். சிறு மற்றும் குறுந்தொழில் ஆர்வம் உண்டாகும். உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்களின் அறிமுகங்கள் உருவாகும். வெற்றி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் சிவப்பு நிறம் மிருகசீரிஷம் : எதிர்ப்புகள் குறையும். திருவாதிரை : ஆர்வம் ஏற்படும். புனர்பூசம் : அறிமுகங்கள் உருவாகும்.
கடகம் உடன் பிறந்தவர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். குடும்ப விஷயங்களை பகிர்வதை தவிர்ப்பது நல்லது. பலம் மற்றும் பலவீனங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். தந்திரமான சில விஷயங்கள் மூலம் எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தியாகும். திறமைக்கு உண்டான மதிப்புகள் தாமதமாக கிடைக்கும். ஆடம்பரமான சில செலவுகள் மூலம் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். கவலை விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் புனர்பூசம் : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். பூசம் : புரிதல் உண்டாகும். ஆயில்யம் : நெருக்கடியான நாள்.
சிம்மம் பலதரப்பட்ட மக்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். வெளியூர் பயண வாய்ப்புகள் சாதகமாக அமையும். வீண் வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். சிறு தொழில் முயற்சிக்கு ஏற்ப புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். நேரம் தவறி உணவு உட்கொள்வதை தவிர்க்கவும். உடன்பிறப்புகள் பற்றிய புரிதல் மேம்படும். பாராட்டு கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் மகம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும். பூரம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும். உத்திரம் : புரிதல் மேம்படும்.
கன்னி எண்ணங்களில் இருந்த சோர்வுகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சியுடன் காணப்படுவீர்கள். வெளியூர் மற்றும் வெளிநாடு தொடர்பான பயண வாய்ப்புகள் கைகூடும். இணைய துறைகளில் மாற்றம் ஏற்படும். திடீர் செலவுகளால் சேமிப்புகள் குறையும். மறுமண சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். உடன்பிறந்தவர்களிடம் இருந்து வந்த வேறுபாடுகள் குறையும். இழுபறியான தனவரவுகள் கிடைக்கும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் உத்திரம் : புத்துணர்ச்சியான நாள். அஸ்தம் : மாற்றம் ஏற்படும். சித்திரை : வரவுகள் கிடைக்கும்.
துலாம் கல்வி கற்கும் திறனில் வித்தியாசமான அணுகுமுறைகள் ஏற்படும். குழந்தைகள் இடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். பணிகளில் இடமாற்றம் சார்ந்த முயற்சிகள் சாதகமாக அமையும். கௌரவ பொறுப்புகள் மூலம் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். பலதரப்பட்ட சிந்தனைகள் மூலம் சிறு சிறு குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். பொதுமக்கள் சார்ந்த துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு செல்வாக்கு மேம்படும். தடைகள் விலகும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம் சித்திரை : வித்தியாசமான நாள். சுவாதி : முயற்சிகள் சாதகமாகும். விசாகம் : செல்வாக்கு மேம்படும்.
விருச்சிகம் ஆராய்ச்சி சார்ந்த துறைகளில் மேன்மை ஏற்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் கவனம் வேண்டும். உயரதிகாரிகளின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். ஆன்மீக பணிகளில் ஈடுபாடு ஏற்படும். வாக்குறுதிகள் அழிக்கும் போது சிந்தித்து செயல்படவும். சுகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் விசாகம் : மேன்மையான நாள். அனுஷம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும். கேட்டை : சிந்தித்து செயல்படவும்.
தனுசு ஆராய்ச்சி பணிகளில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். முயற்சிக்கு ஏற்ப அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நிர்வாகத் துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு சாதகமான சூழல் உண்டாகும். உடன்பிறந்தவர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். புனித தலம் சென்று வருவதற்கான சூழல் ஏற்படும். வியாபார முதலீடுகளில் சிந்தித்து முடிவு எடுக்கவும். தாமதம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் மூலம் : முடிவுகள் கிடைக்கும். பூராடம் : சாதகமான நாள். உத்திராடம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
மகரம் பணி புரியும் இடத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். மனதில் புது விதமான சிந்தனைகள் உண்டாகும். செயல்பாடுகளில் துரிதம் உண்டாகும். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். சுப காரிய செயல்பாடுகளில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். மேன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் உத்திராடம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். திருவோணம் : துரிதம் உண்டாகும். அவிட்டம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.
கும்பம் உத்தியோகம் தொடர்பான பணிகளில் இருந்து வந்த தாமதங்கள் குறையும். உடலில் இருந்து வந்த சோர்வு நீங்கி புத்துணர்ச்சியுடன் காணப்படுவீர்கள். உடல் தோற்றத்தில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். வியாபார நிமித்தமான சிந்தனைகள் மனதில் அதிகரிக்கும். கல்வி தொடர்பான பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். மனதில் பலதரப்பட்ட சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். செலவுகள் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் அவிட்டம் : தாமதங்கள் குறையும். சதயம் : மாற்றங்கள் உண்டாகும். பூரட்டாதி : குழப்பங்கள் நீங்கும்.
மீனம் கலை சார்ந்த பணிகளில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். மனதில் புதுவிதமான சிந்தனைகள் மேம்படும். கடினமான வேலைகளையும் எளிமையாக செய்து முடிப்பீர்கள். சகோதரர்களிடத்தில் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். சிக்கனமாக செயல்பட்டு சேமிப்பை மேம்படுத்துவீர்கள். எதிர்பாராத சில அலைச்சல் மூலம் அனுபவம் மேம்படும். முயற்சி மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் பூரட்டாதி : சிந்தனைகள் மேம்படும். உத்திரட்டாதி : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். ரேவதி : அனுபவம் மேம்படும்.