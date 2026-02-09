தை 26 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 09ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகளுக்கு சாதகமான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கப்பெறுவீர்கள். சமூகப் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு பொறுப்புகளும் ஆதரவுகளும் மேம்படும். உடன்பிறந்தவர்களின் மூலம் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் ஏற்படும். உத்தியோக பணிகளில் சாதகமான சூழ்நிலை காணப்படும். போட்டி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் அஸ்வினி : நெருக்கம் அதிகரிக்கும். பரணி : ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். கிருத்திகை : சாதகமான நாள்.
ரிஷபம் கல்வி பணிகளில் ஆலோசனைகள் மூலம் தெளிவுகள் பிறக்கும். சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். வேலையாட்கள் பொறுப்பறிந்து நடந்து கொள்வார்கள். பொழுதுபோக்கு விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கலை சார்ந்த துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படும். வாழ்க்கை துணை வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் உருவாகும். அமைதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம் கிருத்திகை : தெளிவுகள் பிறக்கும். ரோகிணி : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மிருகசீரிஷம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.
மிதுனம் மனதில் ஒருவிதமான ஏக்கம் ஏற்பட்டு நீங்கும். வாகன தொடர்பான பயணங்கள் மூலம் ஆதாயம் உண்டாகும். வாசனை திரவியம் தொடர்பான பணிகளில் லாபம் மேம்படும். கல்வியில் இருந்த குழப்பம் மறையும். உடன் இருப்பவர்களின் தனிப்பட்ட விஷயங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரம் தொடர்பான விஷயங்களில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்வீர்கள். வரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் மிருகசீரிஷம் : ஆதாயம் உண்டாகும். திருவாதிரை : குழப்பம் மறையும். புனர்பூசம் : ஆர்வம் மேம்படும்.
கடகம் உடன் பிறந்தவர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்து செயல்படவும். புதிய முயற்சிகளில் எதிர்பார்த்த பணிகள் நிறைவேறும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படும். சிறு தூரப் பயணங்களின் மூலம் மாற்றங்கள் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கிய சிக்கல்கள் குறையும். வீட்டின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். இணைய விளையாட்டுகளில் கவனம் வேண்டும். அசதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை புனர்பூசம் : விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். பூசம் : முன்னேற்றமான நாள். ஆயில்யம் : கவனம் வேண்டும்.
சிம்மம் தன தான்ய விருத்தி உண்டாகும். கமிஷன் சார்ந்த பணிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். பேச்சுத் திறமைகள் மூலம் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். புதிய பொருட்கள் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்டகரமான சில வாய்ப்புகள் மூலம் எதிர்பாராத புதிய மாற்றம் பிறக்கும். பார்வை தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். பழக்கவழக்கங்களில் சில மாற்றங்கள் காணப்படும். கவனம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீலம் மகம் : சிந்தித்து செயல்படவும். பூரம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உத்திரம் : மாற்றங்கள் உண்டாகும்.
கன்னி எண்ணிய பணிகளை செய்து முடிப்பதில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். நண்பர்களுடன் சிறு தூர பயணம் சென்று வருவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்கள் இடத்தில் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். உத்தியோக பணிகளில் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். தொழில் ரீதியான புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் உண்டாகும். வெற்றி கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் உத்திரம் : அலைச்சல்கள் உண்டாகும். அஸ்தம் : புரிதல்கள் மேம்படும். சித்திரை : அறிமுகங்கள் கிடைக்கும்.
துலாம் வெளியூர் தொடர்பான பயண வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். செயல்பாடுகளில் இருந்துவந்த கட்டுப்பாடுகள் குறையும். மனதை உறுத்திய சில விஷயங்களில் தெளிவான முடிவுகள் உண்டாகும். சக ஊழியர்களால் ஏற்பட்ட இன்னல்கள் குறையும். கடன் சார்ந்த விஷயங்களில் நிதானம் அவசியம். உதவி கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் மஞ்சள் சித்திரை : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சுவாதி : தெளிவுகள் பிறக்கும். விசாகம் : நிதானம் வேண்டும்.
விருச்சிகம் சமூக பணிகளில் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். மனதளவில் இருந்த கவலைகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி பெறுவீர்கள். சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உயர்நிலை கல்வியில் மேன்மை உண்டாகும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். வியாபார பணிகளில் லாபம் மேம்படும். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். சுகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் விசாகம் : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். அனுஷம் : மேன்மை உண்டாகும். கேட்டை : ஆதரவு கிடைக்கும்.
தனுசு கற்கும் திறனில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். நண்பர்கள் மூலம் அலைச்சலும் அனுபவம் கிடைக்கும். ஆன்மீகப் பணிகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கியம் தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும். உடன் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். போட்டி சார்ந்த விஷயங்களை ஈடுபாடு ஏற்படும். செயல்பாடுகளில் துரிதம் ஏற்படும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீலநிறம் மூலம் : மாற்றங்கள் ஏற்படும். பூராடம் : இன்னல்கள் குறையும். உத்திராடம் : துரிதம் ஏற்படும்.
மகரம் புதிய நபர்களிடம் தேவையற்ற வீண் வாக்குவாதங்களை தவிர்க்கவும். மனதிற்கு பிடித்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். உத்தியோகத்தில் முயற்சிக்கேற்ப அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வழக்கு பணிகளில் நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். உடன்பிறப்புகள் ஆதரவாகச் செயல்படுவார்கள். வாழ்க்கைத்துணையின் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். ஆதரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீலநிறம் உத்திராடம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும். திருவோணம் : அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அவிட்டம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.
கும்பம் மனதில் பலதரப்பட்ட சிந்தனைகள் குழப்பம் தோன்றும். கூட்டு வியாபாரத்தில் அலைச்சல் மேம்படும். இலக்கு பணிகளில் தடுமாற்றம் ஏற்படும். வர்த்தகத் துறைகளில் பொறுமை காக்கவும். எளிய பணிகள் தாமதமாகி முடிவு பெரும். யூக விளையாட்டுகளை தவிர்க்கவும். கல்வி பணிகளில் கவனம் வேண்டும். சக ஊழியர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். சிக்கல் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : காவி நிறம் அவிட்டம் : அலைச்சல் மேம்படும். சதயம் : பொறுமை வேண்டும். பூரட்டாதி : அனுசரித்து செல்லவும்.
மீனம் எதையும் சமாளிக்கும் தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் உண்டாகும். தவறிப்போன சில வாய்ப்புகள் மீண்டும் கிடைக்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகமும் தொடர்பும் ஏற்படும். சாகோதரர்கள் வழியில் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். புதுவிதமான பொருள் சேர்க்கைகளும் உண்டாகும். பணிகளில் இருந்து வந்த சோர்வு நீங்கி துரிதம் உண்டாகும். அமைதி வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் பூரட்டாதி : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உத்திரட்டாதி : ஆதரவுகள் கிடைக்கும். ரேவதி : துரிதம் உண்டாகும்.