தை 28 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 11ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் வாழ்க்கை துணைவருடன் வெளியூர் பயணங்கள் சென்று வருவீர்கள். சமூகப் பணிகளில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்வீர்கள். வாகன பயணங்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். மனதளவில் புதுவிதமான தேடல்கள் ஏற்படும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். சிந்தித்து செயல்படவும். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் அஸ்வினி : பயணங்கள் மேம்படும். பரணி : ஆதாயகரமான நாள். கிருத்திகை : பிரச்சனைகள் குறையும்.
ரிஷபம் உத்தியோகத்தில் நுணுக்கங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். பயனற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. புதிய நபர்களால் சில மாற்றமான சூழல் உண்டாகும். கடன் பிரச்சனைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். பூர்வீக சொத்துக்களில் சில மாற்றங்களை செய்வீர்கள். எதிர்பாராத சில உதவிகள் மூலம் அனுகூலம் உண்டாகும். சுகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் கிருத்திகை : அனுசரித்து செல்லவும். ரோகிணி : மாற்றமான நாள். மிருகசீரிஷம் : அனுகூலம் உண்டாகும்.
மிதுனம் புதிய முயற்சிகள் அதிகரிக்கும். மனதிற்கு பிடித்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். சிறு தூரப் பயணங்கள் மூலம் மனதில் மாற்றமான தருணங்கள் அமையும். கலைத்துறையில் முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். தைரியமாக சில முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். சிக்கனமாக செலவு செய்து சேமிப்பை மேம்படுத்துவீர்கள். புகழ் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் மிருகசீரிஷம் : முயற்சிகள் அதிகரிக்கும். திருவாதிரை : மாற்றமான நாள். புனர்பூசம் : சேமிப்பு மேம்படும்.
கடகம் வியாபார பணிகளில் தவறிய சில வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சஞ்சலமான சிந்தனைகளால் குழப்பம் ஏற்படும். கட்டிட துறைகளில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். இறை வழிபாடு தெளிவை ஏற்படுத்தும். வெளியூர் தொடர்பான பயண வாய்ப்புகள் கைகூடும். பணிகளில் உறவினர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். ஓய்வு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் புனர்பூசம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பூசம் : தெளிவுகள் பிறக்கும். ஆயில்யம் : ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
சிம்மம் மற்றவர்கள் கருத்துக்களுக்கு மதிப்பளித்து செயல்படவும். மனதில் பலதரப்பட்ட சிந்தனைகள் உருவாகும். எதிலும் விடாப்படியாக செயல்படுவீர்கள். இசை சார்ந்த பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வீட்டிற்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் ஏற்படும். பலம் மற்றும் பலவினங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். திறமை வெளிப்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் மகம் : மதிப்பளித்து செயல்படவும். பூரம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உத்திரம் : புரிதல் ஏற்படும்.
கன்னி வரவை மேம்படுத்துவது தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். நண்பர்களிடத்தில் சிறுசிறு விவாதங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். வர்த்தக செயல்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். பொருளாதாரத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். பேச்சுக்களில் அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். அலைச்சல் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் உத்திரம் : வாதங்கள் நீங்கும். அஸ்தம் : சிந்தித்து செயல்படவும். சித்திரை : அனுபவம் வெளிப்படும்.
துலாம் மறைந்திருக்கும் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். பத்திர விஷயங்களில் லாபங்கள் உண்டாகும். பலம் மற்றும் பலவினங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். பயண வாய்ப்புகள் மூலம் மனதில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். எதிர்காலம் தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். நண்பர்கள் வட்டம் விரிவடையும். எதிர்பாராத விரய செலவுகள் மூலம் நெருக்கடிகள் ஏற்படும். தெளிவு பிறக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் சித்திரை : திறமைகள் வெளிப்படும். சுவாதி : மாற்றங்கள் ஏற்படும். விசாகம் : செலவுகள் உண்டாகும்.
விருச்சிகம் விளம்பரம் சார்ந்த துறைகளில் திறமைகள் வெளிப்படும். மனதிற்கு விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். இரவு நேர பணிகளில் கவனத்துடன் இருக்கவும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் எண்ணங்களைப் புரிந்து கொள்வீர்கள். நீண்டநாள் பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவுகள் ஏற்படும். இனம் புரியாத சில சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பங்கள் உண்டாகும். உறுதி மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் விசாகம் : திறமைகள் வெளிப்படும். அனுஷம் : புரிதல் ஏற்படும். கேட்டை : குழப்பமான நாள்.
தனுசு உடல் தோற்றத்தில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். கல்வி பணிகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். துரிதமான செயல்பாடுகள் மூலம் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். வரவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். ஆராய்ச்சி தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத பொருள் வரவுகள் சிலருக்கு உண்டாகும். விளையாட்டு விஷயங்களில் ஈடுபாடு உண்டாகும். தொல்லை குறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் மூலம் : மாற்றங்கள் உண்டாகும். பூராடம் : சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். உத்திராடம் : ஈடுபாடு உண்டாகும்.
மகரம் அரசு பணியாளர்களுக்கு மேன்மை ஏற்படும். தொழில் புதிய வாய்ப்புகள் மூலம் முன்னேற்றம் பிறக்கும். எண்ணிய சில பணிகள் நினைத்தபடி நிறைவேறும். விவசாய பணிகளில் ஆதாயம் ஏற்படும். இறை சார்ந்த சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். தனிமை சார்ந்த செயல்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். சமூக பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றமான சூழல் ஏற்படும். நிறைவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் உத்திராடம் : மேன்மையான நாள். திருவோணம் : ஆதாயகரமான நாள். அவிட்டம் : முன்னேற்றமான நாள்.
கும்பம் தந்தையின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். குழந்தைகளின் தேவைகளை நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். சமூகப் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு பலதரப்பட்ட மக்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். எதிர்பாராத சில செலவுகளால் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். உறவுகள் இடத்தில் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். யோகம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் மஞ்சள் நிறம் அவிட்டம் : கவனம் வேண்டும். சதயம் : அறிமுகம் ஏற்படும். பூரட்டாதி : விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும்.
மீனம் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். நண்பர்கள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். மற்றவர்களுக்கு உதவும் போது சிந்தித்து செயல்படவும். ஆரோக்கியத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். வர்த்தக பணிகளில் முதலீடுகளை குறைத்து கொள்ளவும். செயல்பாடுகளில் ஒருவிதமான ஆர்வமின்மை ஏற்படும். அரசு சார்ந்த செயல்களில் கவனம் வேண்டும். கனிவு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பழுப்பு நிறம் பூரட்டாதி : அனுசரித்து செல்லவும். உத்திரட்டாதி : ஏற்ற இறக்கமான நாள். ரேவதி : கவனம் வேண்டும்.