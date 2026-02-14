இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 14 சனிக்கிழமை : அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு

Rasipalan : இன்று பிப்ரவரி 14, 2026, சனிக்கிழமை. இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை
Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 14 சனிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை, அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டம், கவனமாக இருக்க வேண்டிய ராசிகள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட ராசிகள் - ரிஷபம், கன்னி, தனுசு. கவனமாக இருக்க வேண்டிய ராசிகள் - மேஷம், மிதுனம். மேஷ ராசிக்கு இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
மேஷம் - இன்று சந்திராஷ்டமம் என்பதால் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். பண விஷயத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. அமைதியாக இருப்பது இன்றைய நாளைக் கடக்க உதவும்.
ரிஷபம் - தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாள்.
மிதுனம் - வேலைப்பளு சற்று அதிகமாக இருக்கும். பிறரிடம் பேசும்போது நிதானம் தேவை. உடல் ஆரோக்கியத்தில் சிறு அக்கறை காட்டுவது நல்லது.
கடகம் - தொழில் ரீதியான பயணங்கள் கைகூடும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் கிடைக்கும். பிள்ளைகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும்.
சிம்மம் - தாயின் உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை. சொத்து சார்ந்த பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். அலுவலகத்தில் உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்கும்.
கன்னி - இன்று உங்களுக்குத் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். எடுத்த காரியங்களைச் சிறப்பாக முடிப்பீர்கள். சகோதர வழியில் ஆதரவு கிடைக்கும். இனிய நாள்.
துலாம் - நிதி நிலைமை சீராகும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் பற்றிய பேச்சுவார்த்தை நடக்கும். கொடுத்த கடன்கள் வசூலாகும் வாய்ப்பு உண்டு.
விருச்சிகம் - மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். பழைய நண்பர்களைச் சந்திப்பீர்கள். ஆரோக்கியம் மேம்படும். உற்சாகமான நாள்.
தனுசு - திடீர் பணவரவு உண்டு. ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். வெளிவட்டாரத்தில் உங்களின் மதிப்பு உயரும்.
மகரம் -நிதானமாகச் செயல்பட வேண்டிய நாள். வீண் செலவுகளைக் குறைப்பது நல்லது. வேலையில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு சுமாராகவே இருக்கும்.
கும்பம் - லாபம் பெருகும் நாள். புதிய தொழில் தொடங்க எடுக்கும் முயற்சிகள் வெற்றி தரும். தந்தை வழி உறவுகளால் ஆதாயம் உண்டு.
மீனம் - தொழிலில் புதிய மாற்றங்கள் செய்வீர்கள். எதிர்பார்த்த இடத்திலிருந்து நல்ல செய்தி வரும். உறவினர்களிடையே நிலவி வந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கும்.
இன்றைய வழிபாட்டு பலன்: சனிக்கிழமை என்பதால் சனி பகவானுக்கு எள் தீபம் ஏற்றி வழிபடுவதும், ஆஞ்சநேயரை வணங்குவதும் தடைகளை நீக்கி வெற்றியைத் தரும்.