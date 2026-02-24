மாசி 12 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 24ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் பிப்ரவரி 24, 2026 மனதில் சிறு சிறு கவலைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். வியாபார பணிகளில் அலைச்சல்கள் மேம்படும். உத்தியோக பணிகளில் கவனத்துடன் செயல்படவும். புதிய நபர்களிடம் நிதானம் வேண்டும். மருத்துவ செயல்களில் விழிப்புணர்வுடன் இருக்கவும். எதிலும் நேர்மறை சிந்தனை உடன் இருக்கவும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். இரக்கம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் அஸ்வினி : அலைச்சல்கள் மேம்படும். பரணி : நிதானம் வேண்டும். கிருத்திகை : புரிதல்கள் மேம்படும்.
ரிஷபம் பிப்ரவரி 24, 2026 திட்டமிட்ட காரியங்கள் நிறைவேறும். விளையாட்டு விஷயங்களில் திறமைகள் வெளிப்படும். அலுவலகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் மேம்படும். உறவினர்கள் வழியில் ஆதாயம் உண்டாகும். இழுபறியான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் கிடைக்கும். திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இன்பம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் கிருத்திகை : திறமைகள் வெளிப்படும். ரோகிணி : ஆதாயம் உண்டாகும். மிருகசீரிஷம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
மிதுனம் பிப்ரவரி 24, 2026 பெற்றோர் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். வியாபாரம் தொடர்பான முதலீடுகள் மேம்படும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். இடமாற்ற தொடர்பான முயற்சி கைகூடும். உலக வாழ்க்கை பற்றிய புதுவிதமான கண்ணோட்டங்கள் ஏற்படும். வெளியூர் பயணங்கள் மீதான ஆர்வம் மேம்படும். குடும்பத்தில் பொறுப்புகள் மேம்படும். பக்தி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் மிருகசீரிஷம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். திருவாதிரை : முயற்சி கைகூடும். புனர்பூசம் : பொறுப்புகள் மேம்படும்.
கடகம் பிப்ரவரி 24, 2026 கணவன் மனைவி இடையே ஒற்றுமை மேம்படும். தனவரவுகளில் தாமதம் ஏற்படும். புதிய நண்பர்கள் மூலம் உற்சாகமடைவீர்கள். வெளியூர் பயண வாய்ப்புகள் கைகூடும். நீண்ட நாட்களாக மனதை உறுத்திய சில விஷயங்களுக்கு தெளிவான முடிவுகள் ஏற்படும். உடன்பிறந்தவர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். புகழ் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் புனர்பூசம் : ஒற்றுமை மேம்படும். பூசம் : வாய்ப்புகள் கைகூடும். ஆயில்யம் : மகிழ்ச்சியான நாள்.
சிம்மம் பிப்ரவரி 24, 2026 உடல் ஆரோக்கியத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் உண்டாகும். மற்றவர்கள் பற்றிய கருத்துக்களை தவிர்க்கவும். பயனற்ற சிந்தனைகளை குறைத்துக் கொள்ளவும். திடீர் முடிவுகளை தவிர்க்கவும். கற்பனைகள் மூலம் சில குழப்பம் ஏற்படும். நெருக்கமானவர்களிடம் சிறு சிறு விவாதங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். பணி புரியும் இடத்தில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். மேன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மகம் : ஏற்ற இறக்கமான நாள். பூரம் : முடிவுகளில் கவனம். உத்திரம் : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும்.
கன்னி பிப்ரவரி 24, 2026 அரசு தொடர்பான பணிகளில் ஆதாயம் ஏற்படும். விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். புதிய செயல்பாடுகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். தவறிப்போன சில வாய்ப்புகள் மீண்டும் கிடைக்கும். மறைமுகமான வியாபாரங்கள் மூலம் ஆதாயம் அடைவீர்கள். முடிந்துபோன சில பிரச்சனைகள் மீண்டும் தொடரலாம். நண்பர்கள் ஒத்துழைப்பாக செயல்படுவார்கள். பெருமை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் உத்திரம் : ஆதாயம் ஏற்படும். அஸ்தம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சித்திரை : ஒத்துழைப்பான நாள்.
துலாம் பிப்ரவரி 24, 2026 குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். பயணங்கள் மூலம் புதுவிதமான அனுபவங்கள் கிடைக்கும். கடன் பிரச்சனை கட்டுப்பாட்டிற்குள் வரும். பணி மற்றம் சிந்தனைகள் மேம்படும். சாதுரியமான செயல்பாடுகள் மூலம் அனைவரிடத்திலும் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். புதிய முடிவுகளில் கவனம் வேண்டும். நிதானம் வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் சித்திரை : அனுபவங்கள் கிடைக்கும். சுவாதி : சிந்தனைகள் மேம்படும். விசாகம் : முடிவுகளில் கவனம்
விருச்சிகம் பிப்ரவரி 24, 2026 பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குழந்தைகளின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். கொடுக்கல் வாங்கலில் லாபகரமான சூழல் காணப்படும். செல்வ சேர்க்கை தொடர்பான எண்ணங்கள் ஈடேறும். சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் மனதில் ஏற்படும். போட்டி பந்தயங்களில் கவனம் வேண்டும். பொழுதுபோக்கு விஷயங்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். நிறைவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் விசாகம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அனுஷம் : லாபகரமான நாள். கேட்டை : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
தனுசு பிப்ரவரி 24, 2026 தன வரவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். பயணங்கள் மூலம் அனுகூலம் உண்டாகும். உயர்கல்வியில் மாற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பெரியோர்களிடத்தில் பொறுமையுடன் செயல்படவும். செல்வச் சேர்க்கை தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத சில செலவுகள் உண்டாகும். உறவினர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் உண்டாகும். ஓய்வு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம். மூலம் : சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். பூராடம் : பொறுமையுடன் செயல்படவும். உத்திராடம் : புரிதல்கள் உண்டாகும்.
மகரம் பிப்ரவரி 24, 2026 எழுத்து தொடர்பான துறைகளில் புதிய அனுபவங்கள் உருவாகும். நெருக்கமானவர்கள் இடத்தில் சிறுசிறு விவாதங்கள் தோன்றி மறையும். மனதில் புதுவிதமான கண்ணோட்டங்கள் உருவாகும். ஆரோக்கியத்தில் இருந்த இன்னல்கள் நீங்கும். வேலை நிமிர்ந்துமான புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கடன் சார்ந்த விஷயங்களில் சிந்தித்து செயல்படவும். தன்னம்பிக்கை வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளசிவப்பு நிறம் உத்திராடம் : அனுபவங்கள் கிடைக்கும். திருவோணம் : புதுமையான நாள். அவிட்டம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
கும்பம் பிப்ரவரி 24, 2026 உடல் ஆரோக்கியம் தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும். உழைப்பு உண்டான உயர்வுகள் தாமதகமாக கிடைக்கும். நண்பர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். உத்தியோகத்தில் ஆதரவான சூழல் ஏற்படும். இழுபரியான பணிகளையும் செய்து முடிப்பீர்கள். முக்கியமான பொருள்களில் கவனத்துடன் இருக்கவும். ஆர்வம் மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் அவிட்டம் : இன்னல்கள் குறையும். சதயம் : ஆதரவான நாள். பூரட்டாதி : கவனம் வேண்டும்.
மீனம் பிப்ரவரி 24, 2026 உழைப்புக்கு ஏற்ப உயர்வு உண்டாகும். தற்பெருமை சிந்தனைகளை குறைத்துக் கொள்ளவும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். குண நலன்களில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். மனதளவில் இருந்து வந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவுகள் பிறக்கும். வியாபார பணிகளில் முன்னேற்றம் காணப்படும். புதிய முடிவுகளில் கவனம் வேண்டும். தடங்கல் மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் பூரட்டாதி : உயர்வு உண்டாகும். உத்திரட்டாதி : மாற்றங்கள் உண்டாகும். ரேவதி : முடிவுகளில் கவனம்