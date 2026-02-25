மாசி 13 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 25ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் பிப்ரவரி 25, 2026 நீண்ட நாள் பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவுகள் பிறக்கும். பத்திரம் சார்ந்து துறைகளில் மேன்மை ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். மனதில் இருந்த கவலைகள் குறையும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் கைகூடும். எதிர்பாராத சில வரவுகள் உண்டாகும். எதிர்காலம் தொடர்பான குழப்பங்கள் குறையும். தடங்கல் மறையும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் அஸ்வினி : தெளிவுகள் பிறக்கும். பரணி : கவலைகள் குறையும். கிருத்திகை : குழப்பங்கள் குறையும்.
ரிஷபம் பிப்ரவரி 25, 2026 வியாபாரத்தில் எதிர்பாராத செலவுகள் உண்டாகும். உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் வழியில் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். செயல்பாடுகளில் ஒருவிதமான சோர்வுகள் ஏற்படும். பயனற்ற விவாதங்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். பழைய நினைவுகள் மூலம் செயல்பாடுகளில் ஒருவிதமான மந்தத் தன்மை ஏற்படும். கீர்த்தி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் கிருத்திகை : ஆதரவுகள் கிடைக்கும். ரோகிணி : சோர்வுகள் ஏற்படும். மிருகசீரிஷம் : மந்தமான நாள்.
மிதுனம் பிப்ரவரி 25, 2026 வியாபாரத்தில் மாற்றமான சுழல் ஏற்படும். பூர்விக சொத்துக்கள் வழியில் சாதகமான சூழல் அமையும். தாய்மாமன் வழியில் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உடன் பிறந்தவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். சமூக பணிகளில் பொறுப்புகள் மேம்படும். சலனம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் மிருகசீரிஷம் : மாற்றமான நாள். திருவாதிரை : வேறுபாடுகள் குறையும். புனர்பூசம் : பொறுப்புகள் மேம்படும்.
கடகம் பிப்ரவரி 25, 2026 வாடிக்கையாளர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். உறவினர்கள் வழியில் ஆதாயமான சூழல்கள் காணப்படும். பணிகளில் இருந்து வந்த மந்த தன்மை குறையும். உலக வாழ்க்கை பற்றிய புதிய புரிதல்கள் ஏற்படும். நண்பர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். பிரபலமானவர்களின் ஆதரவால் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். தாமதம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் புனர்பூசம் : ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். பூசம் : புரிதல்கள் ஏற்படும். ஆயில்யம் : முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
சிம்மம் பிப்ரவரி 25, 2026 பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் புதிய தெளிவை உருவாக்கும். திட்டமிட்ட பணிகள் எண்ணிய விதத்தில் நிறைவேறும். புதிய துறை சார்ந்த தேடல்கள் அதிகரிக்கும். தன வரவுகளில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். வழக்கு சார்ந்த விஷயங்களில் சில நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். வாழ்க்கை துணையுடன் சிறு தூர பயணங்கள் சென்று வருவீர்கள். லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் மகம் : தெளிவுகள் பிறக்கும். பூரம் : தேடல்கள் அதிகரிக்கும். உத்திரம் : புரிதல் உண்டாகும்.
கன்னி பிப்ரவரி 25, 2026 விலை உயர்ந்த பொருட்களில் கவனம் வேண்டும். பொறுமையான பேச்சுக்கள் உங்கள் மீதான நம்பிக்கையை மேம்படுத்தும். வாக்குறுதி அளிப்பதில் சிந்தித்து செயல்படவும். வித்தியாசமான சிந்தனைகள் மனதில் அதிகரிக்கும். வெளி உணவுகளை தவிர்க்கவும். உத்தியோக பணிகளில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். பரிவு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் உத்திரம் : கவனம் வேண்டும். அஸ்தம் : சிந்தித்து செயல்படவும். சித்திரை : விவேகத்துடன் செயல்படவும்.
துலாம் பிப்ரவரி 25, 2026 நண்பர்கள் வழியில் ஆதரவான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். திறமைக்கு உண்டான பாராட்டுக்கள் கிடைக்கும். பேச்சுக்களில் பொறுமை வேண்டும். பொன் பொருள்களில் கவனம் வேண்டும். புதிய செயல்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். கடன் நெருக்கடிகள் குறையும். சுபகாரிய எண்ணம் சாதகமாக அமையும். நெருக்கமானவர்களிடம் சிறு சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். தன்னம்பிக்கை வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் சித்திரை : ஆதரவான நாள். சுவாதி : கவனம் வேண்டும். விசாகம் : வேறுபாடுகள் நீங்கும்.
விருச்சிகம் பிப்ரவரி 25, 2026 உறவுகளின் சூழலால் மன மகிழச்சி உண்டாகும். பெற்றோர்களின் ஒத்துழைப்பு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். புதிய வேலை சார்ந்த முயற்சிகள் ஈடேறும். பேச்சுக்களில் அதிகாரங்கள் அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் மூலம் முன்னேற்றம் ஏற்படும். கல்வி தொடர்பான பணிகளில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். பரிசு கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் விசாகம் : மகிழ்ச்சியான நாள். அனுஷம் : முயற்சிகள் ஈடேறும். கேட்டை : சாதகமான நாள்.
தனுசு பிப்ரவரி 25, 2026 நண்பர்கள் ஆதரவு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். அறிவுபூர்வமாக செயல்பட்டு பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். உழைப்பிற்கு உண்டான அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும். இறை சார்ந்த பணிகளில் ஈடுபாடுகள் உண்டாகும். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் புதிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும். நிம்மதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் மூலம் : மகிழ்ச்சியான நாள். பூராடம் : அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும். உத்திராடம் : வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.
மகரம் பிப்ரவரி 25, 2026 உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உண்டாகும். உயரதிகாரிகளின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் மூலம் மாற்றங்கள் ஏற்படும். நெருக்கமானவர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். வழக்குகளில் சாதகமான முடிவுகள் உண்டாகும். தாய்மாமனிடம் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். அலைச்சல் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு உத்திராடம் : மகிழ்ச்சியான நாள். திருவோணம் : மாற்றங்கள் ஏற்படும். அவிட்டம் : வேறுபாடுகள் குறையும்.
கும்பம் பிப்ரவரி 25, 2026 பழக்க வழக்கங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். எழுத்து சார்ந்த துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். வெளியூர் பயணங்களால் அலைச்சல் இருந்தாலும் ஆதாயமும் கிடைக்கும். செய்கின்ற முயற்சிகளில் எதிர்பார்த்த பலன்கள் கிடைக்கும். மறைமுகமான எதிர்ப்புகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். வெளி வட்டாரங்களில் பொறுமையை கடைபிடிக்கவும். வரவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் அவிட்டம் : மாற்றங்கள் ஏற்படும். சதயம் : ஆதாயம் கிடைக்கும். பூரட்டாதி : பொறுமை வேண்டும்.
மீனம் பிப்ரவரி 25, 2026 மனதளவில் புத்துணர்ச்சி உண்டாகும். நெருக்கடியாக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். தன வரவுகள் மேன்மையை ஏற்படுத்தும். பழைய பிரச்சனைகள் குறையும். ஆடை ஆபரண சேர்க்கை ஏற்படும். வியாபார பணிகளில் லாபம் மேம்படும். உத்தியோகத்தில் முயற்சிகள் பலிதமாகும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். வெற்றி கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் பூரட்டாதி : புத்துணர்ச்சியான நாள். உத்திரட்டாதி : பிரச்சனைகள் குறையும். ரேவதி : ஆதரவான நாள்.