மாசி 16 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 28ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் எதிர்பாராத சில வரவுகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். பேச்சுகளில் நிதானம் வேண்டும். புதிய நபர்களால் சில அலைச்சல் உண்டாகும். மனதளவில் புதுவிதமான மாற்றம் பிறக்கும். வியாபாரத்தில் வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் கருத்துகளுக்கும் ஆதரவு கிடைக்கும். அலைச்சல் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆகாய நீல நிறம் அஸ்வினி : வரவுகள் கிடைக்கும். பரணி : அலைச்சல் உண்டாகும். கிருத்திகை : ஆதரவு கிடைக்கும்.
ரிஷபம் பாதியில் நின்ற பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். வெளியூர் தொடர்பான பயண சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். எதிர்பாராத சில புதிய வாய்ப்புகள் மூலம் மாற்றங்கள் பிறக்கும். அதிகார பதவிகளில் இருப்பவர்கள் கவனத்துடன் இருக்கவும். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப செயல்படுவதன் மூலம் வியாபாரத்தில் மேன்மையை ஏற்படுத்த முடியும். நிம்மதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் பச்சை நிறம் கிருத்திகை : சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். ரோகிணி : மாற்றங்கள் பிறக்கும். மிருகசீரிஷம் : மேன்மையான நாள்.
மிதுனம் விலை உயர்ந்த பொருட்களில் கவனம் வேண்டும். தம்பதிகளுக்கு இடையே சிறு சிறு வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். வியாபார போட்டிகளை ஓரளவு சமாளிப்பீர்கள். எதிர்பாராத சில வரவுகள் உண்டாகும். மனதளவில் புதுவிதமான கண்ணோட்டங்கள் ஏற்படும். வெளியூர் தொடர்பான பயண வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் அனுசரித்து செல்லவும். பாராட்டு கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் மிருகசீரிஷம் : கவனம் வேண்டும். திருவாதிரை : வரவுகள் உண்டாகும். புனர்பூசம் : அனுசரித்து செல்லவும்.
கடகம் செயல்பாடுகளில் இருந்து வந்த தடை அகலும். உலக வாழ்க்கை பற்றிய புதுவிதமான கண்ணோட்டங்கள் ஏற்படும். புதுவிதமான செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். துறை சார்ந்த சில நுட்பங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். எதிலும் சுறுசுறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். வாக்குவன்மையின் மூலம் நன்மை உண்டாகும். சகோதரர்கள் வழியில் சில உதவிகள் சாதகமாக அமையும். அமைதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் புனர்பூசம் : தடை அகலும். பூசம் : ஆர்வம் ஏற்படும். ஆயில்யம் : சாதகமான நாள்.
சிம்மம் காப்பீடு துறைகளில் ஆதாயம் ஏற்படும். கொடுக்கல் வாங்கலில் மேன்மை உண்டாகும். விடாப்பிடியாக செயல்பட்டு எண்ணிய பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபார நிமித்தமான பயணங்கள் மேம்படும். அக்கம்பக்கம் இருப்பவர்களிடம் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். உத்தியோகத்தில் உழைப்புக்கு ஏற்ப பாராட்டுகள் கிடைக்கும். நன்மை நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மகம் : மேன்மையான நாள். பூரம் : பயணங்கள் மேம்படும். உத்திரம் : பாராட்டுகள் கிடைக்கும்.
கன்னி வாழ்க்கைத்துணையின் விருப்பங்களை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் உருவாகும். வாழ்க்கை துணையுடன் சிறு தூர பயணம் சென்று வருவீர்கள். எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் கிடைக்கும். நுணுக்கமான செயல்களில் புரிதல் மேம்படும். விவேகமான செயல்பாடுகள் மதிப்பை மேம்படுத்தும். உடன்பிறந்தவர்கள் ஆதரவாகச் செயல்படுவார்கள். லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் உத்திரம் : கலகலப்பான நாள். அஸ்தம் : உதவிகள் கிடைக்கும். சித்திரை : ஆதரவான நாள்.
துலாம் தொழில் நிமித்தமாக பயணம் மேம்படும். அரசு சார்ந்த பணிகளில் பொறுமை வேண்டும். விவேகமான செயல்பாடுகள் நம்பிக்கையை மேம்படுத்தும். உலகியல் நடவடிக்கையில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். இடமாற்றம் சார்ந்த சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படும். வழக்கு சார்ந்த பணிகளில் கவனம் வேண்டும். செலவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் சித்திரை : பொறுமை வேண்டும். சுவாதி : மாற்றங்கள் ஏற்படும். விசாகம் : கவனம் வேண்டும்.
விருச்சிகம் சுபகாரிய எண்ணம் சாதகமாக நிறைவேறும். அதிர்ஷ்டகரமான சில வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நண்பர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். மனை விற்பனையில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். வரவுகளில் ஏற்ற இறக்கம் ஏற்படும். உயர் பதவிகளில் இருப்பவர்களின் அறிமுகங்கள் உண்டாகும். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். வெற்றி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் மஞ்சள் நிறம் விசாகம் : சாதகமான நாள். அனுஷம் : மகிழ்ச்சியான நாள். கேட்டை : அறிமுகங்கள் கிடைக்கும்.
தனுசு பெற்றோருடன் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். மூத்த உடன்பிறப்புகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். தடைப்பட்ட சில நிகழ்வுகள் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். உயர் அதிகாரிகள் மூலம் நன்மைகள் உண்டாகும். வழக்கு சார்ந்த செயல்பாடுகளில் திருப்பங்கள் ஏற்படும். மற்றவர்களிடம் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். பொறுமை வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் மூலம் : வேறுபாடுகள் குறையும். பூராடம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உத்திராடம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.
மகரம் சுப காரிய தொடர்பான எண்ணங்கள் கைகூடும். மனதில் புதுவிதமான இலக்குகள் பிறக்கும். குடும்பத்தில் உங்கள் பேச்சுகளுக்கு மதிப்புகள் ஏற்படும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் உண்டாகும். வேலையாட்கள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். உத்தியோகப் பணிகளில் புதுவிதமான அனுபவம் ஏற்படும். பரிவு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் உத்திராடம் : இலக்குகள் பிறக்கும். திருவோணம் : புரிதல்கள் உண்டாகும். அவிட்டம் : அனுபவம் ஏற்படும்.
கும்பம் வியாபார பணிகளில் முதலீடுகள் உண்டாகும். உணவு சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். பார்வை தொடர்பான பிரச்சனைகள் தோன்றி மறையும். மனதளவில் புதுவிதமான சிந்தனையும், கற்பனையும் மேம்படும். மாற்றமான தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் ஈர்ப்புகள் உண்டாகும். அந்நிய தேச பயணங்களில் சாதகமான சூழல் உண்டாகும். பணிவு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் அவிட்டம் : ஆர்வம் ஏற்படும். சதயம் : கற்பனை மேம்படும். பூரட்டாதி : சாதகமான நாள்.
மீனம் வழக்கு சார்ந்த விஷயங்களில் சில புரிதல்கள் ஏற்படும். சிந்தனைப் போக்கில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும். தாயாரின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். உத்தியோக பணிகளில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். குறும்படம் சார்ந்த பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஓய்வு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் பூரட்டாதி : புரிதல்கள் ஏற்படும். உத்திரட்டாதி : பொறுப்புகள் கிடைக்கும். ரேவதி : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.