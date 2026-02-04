இன்றைய ராசிபலன் : பிப்ரவரி 4, புதன்கிழமை - தங்கம் போல் ஏற்றத்தை சந்திக்கும் ராசிகள்

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 4 ஆம் தேதி மேஷம் முதல் மீனம் வரை
Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 4 ஆம் தேதி புதன்கிழமை தங்கம் போல் ஏற்றத்தை சந்திக்கும் ராசிகள் எவை என தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று உங்களுக்கு உற்சாகமான நாள். எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உடன்பிறந்தவர்கள் மூலம் ஆதாயம் உண்டு. சுப செய்திகள் வந்து சேரும்.
ரிஷபம் - தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். வருமானம் அதிகரித்தாலும், தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைப்பது நல்லது.
மிதுனம் - பேச்சில் நிதானம் தேவை. தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். மாலையில் மனதிற்கு இனிய நல்ல செய்தி கிடைக்கும். பொறுமை அவசியம்.
கடகம் - தொட்டது துலங்கும் நாள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு கிடைக்கும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
சிம்மம் - புதிய முயற்சிகளை இன்று தள்ளிப்போடுவது நல்லது. உடல் ஆரோக்கியத்தில் சற்று கவனம் செலுத்துங்கள். நிதானமாகச் செயல்படுவதன் மூலம் சிக்கல்களைத் தவிர்க்கலாம்.
கன்னி - நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறும் நாள். உறவினர்களுடன் இருந்த கசப்புகள் நீங்கும். மனநிம்மதி கூடும். ஆன்மீகப் பயணம் செல்ல வாய்ப்பு உண்டு.
துலாம் - திட்டமிட்ட காரியங்கள் தடையின்றி நடக்கும். வாழ்க்கைத்துணையின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். சேமிப்பு உயரும் மற்றும் கடன் பிரச்சனைகள் குறையும்.
விருச்சிகம் - வெளியூர் பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டு. வியாபாரத்தில் லாபம் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக இருக்கும். திருமண பேச்சுக்கள் கைகூடும்.
தனுசு - வேலைப்பளு சற்று அதிகமாக இருக்கலாம். பிறருக்கு ஜாமீன் கையெழுத்து போடுவதைத் தவிர்க்கவும். இறை வழிபாடு மனதிற்கு அமைதியைத் தரும்.
மகரம் - தடைப்பட்ட காரியங்கள் இன்று வெற்றிகரமாக முடியும். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த சலுகைகள் கிடைக்கும். வண்டி வாகனங்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.
கும்பம் - தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். பழைய நண்பர்களைச் சந்தித்து பழைய நினைவுகளைப் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். குடும்ப ஒற்றுமை பலப்படும்.
மீனம் - மனக்குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். எதிர்பாராத பணவரவு உங்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தும். வேலையில் இருந்த சிக்கல்கள் தானாகவே மறையும்.