சனிக்கிழமை, இன்றைய ராசிபலன் - அதிர்ஷ்டம் இவர்களுக்கு தேடி வரும்..!!

Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 11 சனிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை

 

Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 11 சனிக்கிழமை 12 ராசிகளுக்குமான ராசிபலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 
1 /12

மேஷம் - நண்பர்கள் மூலம் மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்கும். புதிய முயற்சிகள் சாதகமாக முடியும். நீண்டநாள் எதிர்பார்த்த பணம் இன்று கைக்கு வரும்.

2 /12

ரிஷபம் - பொருளாதார நிலை சீராக இருக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. புதிய முதலீடுகளைத் தவிர்க்கலாம்.

3 /12

மிதுனம் - தொழில் ரீதியாகச் சாதகமான நாள். முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் ஆலோசிப்பது நல்லது. அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும்.

4 /12

கடகம் - மனதளவில் குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். குடும்பப் பெரியவர்களின் ஆதரவு கிட்டும்.

5 /12

சிம்மம் - உத்தியோகத்தில் பாராட்டுகள் குவியும். எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு அல்லது அங்கீகாரம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. பேச்சில் நிதானம் தேவை.

6 /12

கன்னி - வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் சீராகும்.

7 /12

துலாம் - நிதி ஆதாரங்கள் பெருகும். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன காரியங்கள் இன்று முடியும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் நிலவும்.  

8 /12

விருச்சிகம் - வெளிநாட்டுத் தொடர்புகள் லாபம் தரும். ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும். மனதைக் குழப்பும் சிந்தனைகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.  

9 /12

தனுசு - எதிர்பாராத தனவரவுக்கு வாய்ப்புள்ளது. நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் இணக்கமான சூழ்நிலை காணப்படும். எடுத்த காரியங்களைச் சிறப்பாக முடிப்பீர்கள்.

10 /12

மகரம் - உத்தியோகத்தில் உங்கள் திட்டங்கள் வெற்றியடையும். சக ஊழியர்களிடம் நல்ல பெயர் எடுப்பீர்கள். ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருப்பது அவசியம்.

11 /12

கும்பம் - தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். சவால்களைச் சந்தித்து வெற்றி பெறுவீர்கள். புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.  

12 /12

மீனம் - நிதானமாகச் செயல்பட வேண்டிய நாள். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. கலைத்துறையில் உள்ளவர்களுக்குச் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும்.

