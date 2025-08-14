Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 14 வியாழக்கிழமை, மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 14 வியாழக்கிழமை 12 ராசிகளில் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் உள்ளது என்பதை மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று நீங்கள் எடுக்கும் புதிய முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். உங்கள் நிதி நிலைமை சீராகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்புடன் இருப்பதால், வீட்டில் அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் நிலவும்.
ரிஷபம் - பணப் பரிவர்த்தனைகள் விஷயத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் பேச்சில் கவனம் தேவை, ஏனெனில் அது தேவையற்ற வாக்குவாதங்களுக்கு வழிவகுக்கும். மன அமைதிக்காக தியானம் அல்லது ஆன்மிக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது நல்லது.
மிதுனம் - இன்று உங்களின் உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வேலையில் மேலதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களிடமிருந்து பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். உறவுகளிடம் அன்பாகப் பழகுவதன் மூலம் அவர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.
கடகம் - குடும்பத்தின் தேவைகள் பூர்த்தி ஆகும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். பயணங்கள் வெற்றிகரமாக அமையும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள சில வேலைகளை முடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
சிம்மம் - உங்களின் தனித்துவமான திறமைகளை வெளிப்படுத்த இன்று நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு இது ஒரு நல்ல நாள். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். மேலும், நிதி நிலைமையிலும் முன்னேற்றம் இருக்கும்.
கன்னி - கணவன்-மனைவி இடையே நல்ல புரிதலும், அன்பும் அதிகரிக்கும். நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். புதிய முதலீடுகளைப் பற்றி சிந்திப்பதற்கு இது உகந்த நேரம். ஆனால், ஆரோக்கிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம்.
துலாம் - வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பூர்வீகச் சொத்துகள் மூலம் லாபம் கிடைக்கக்கூடும். மாணவர்கள் கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும்.
விருச்சிகம் - பெரிய முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. இன்று திடீர் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் உங்கள் நிதி நிலைமையில் பாதிப்பு ஏற்படலாம். எனவே, செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். தேவையில்லாத கோபத்தைக் குறைத்துக் கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள்.
தனுசு - தொழிலில் நல்ல வளர்ச்சியை அடைவீர்கள். பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தினரின் முழு ஆதரவும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். இதனால் நீங்கள் உற்சாகமாகவும், நம்பிக்கையுடனும் இருப்பீர்கள்.
மகரம் - வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் ஏற்பட்டு, லாபம் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிறைவேறாமல் இருந்த உங்கள் கனவுகள் இன்று நனவாகலாம். சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதை அதிகரிக்கும். நீங்கள் செய்யும் காரியங்களில் வெற்றி நிச்சயம்.
கும்பம் - முக்கியமான வேலைகளைத் திட்டமிட்டுச் செய்வது நல்லது. பயணங்கள் மூலம் நன்மைகள் ஏற்படும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.
மீனம் - இன்று நீங்கள் எந்த சவால்களையும் தைரியமாக எதிர்கொள்வீர்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களைச் செலவழிப்பீர்கள். மனதளவில் மிகவும் அமைதியுடன் இருப்பீர்கள்.