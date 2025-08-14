English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 14 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு  14 வியாழக்கிழமை, மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு  14 வியாழக்கிழமை 12 ராசிகளில் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் உள்ளது என்பதை மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
1 /12

மேஷம் -  இன்று நீங்கள் எடுக்கும் புதிய முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். உங்கள் நிதி நிலைமை சீராகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்புடன் இருப்பதால், வீட்டில் அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் நிலவும்.  

2 /12

ரிஷபம்  - பணப் பரிவர்த்தனைகள் விஷயத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உங்கள் பேச்சில் கவனம் தேவை, ஏனெனில் அது தேவையற்ற வாக்குவாதங்களுக்கு வழிவகுக்கும். மன அமைதிக்காக தியானம் அல்லது ஆன்மிக நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது நல்லது.

3 /12

மிதுனம் - இன்று உங்களின் உழைப்புக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். வேலையில் மேலதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களிடமிருந்து பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். உறவுகளிடம் அன்பாகப் பழகுவதன் மூலம் அவர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.  

4 /12

கடகம் - குடும்பத்தின் தேவைகள் பூர்த்தி ஆகும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். பயணங்கள் வெற்றிகரமாக அமையும். நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள சில வேலைகளை முடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.  

5 /12

சிம்மம் - உங்களின் தனித்துவமான திறமைகளை வெளிப்படுத்த இன்று நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு இது ஒரு நல்ல நாள். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பு உயரும். மேலும், நிதி நிலைமையிலும் முன்னேற்றம் இருக்கும்.

6 /12

கன்னி - கணவன்-மனைவி இடையே நல்ல புரிதலும், அன்பும் அதிகரிக்கும். நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். புதிய முதலீடுகளைப் பற்றி சிந்திப்பதற்கு இது உகந்த நேரம். ஆனால், ஆரோக்கிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியம்.  

7 /12

துலாம் - வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பூர்வீகச் சொத்துகள் மூலம் லாபம் கிடைக்கக்கூடும். மாணவர்கள் கல்வியில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை மேம்படும்.

8 /12

விருச்சிகம் - பெரிய முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. இன்று திடீர் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் உங்கள் நிதி நிலைமையில் பாதிப்பு ஏற்படலாம். எனவே, செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். தேவையில்லாத கோபத்தைக் குறைத்துக் கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள்.

9 /12

தனுசு - தொழிலில் நல்ல வளர்ச்சியை அடைவீர்கள். பண வரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தினரின் முழு ஆதரவும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். இதனால் நீங்கள் உற்சாகமாகவும், நம்பிக்கையுடனும் இருப்பீர்கள்.  

10 /12

மகரம் - வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் ஏற்பட்டு, லாபம் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிறைவேறாமல் இருந்த உங்கள் கனவுகள் இன்று நனவாகலாம். சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதை அதிகரிக்கும். நீங்கள் செய்யும் காரியங்களில் வெற்றி நிச்சயம்.  

11 /12

கும்பம் - முக்கியமான வேலைகளைத் திட்டமிட்டுச் செய்வது நல்லது. பயணங்கள் மூலம் நன்மைகள் ஏற்படும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.  

12 /12

மீனம் - இன்று நீங்கள் எந்த சவால்களையும் தைரியமாக எதிர்கொள்வீர்கள். உங்கள் நிதி நிலைமை சீராக இருக்கும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களைச் செலவழிப்பீர்கள். மனதளவில் மிகவும் அமைதியுடன் இருப்பீர்கள்.

Rasipalan Today Rasipalan Thursday Rasipalan Astrology Daily horoscope

Next Gallery

இந்தாண்டில் ஓய்வு பெறும் இந்திய வீரர்கள்.. ரோகித், கோலி இருக்காங்களா?