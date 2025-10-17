English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்..!!

இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்..!!

Rasi palan : இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

Rasi palan : இன்று வெள்ளிக்கிழமை, அக்டோபர் 17, 2025 -க்கான பொதுவான ராசிபலன்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் தனிப்பட்ட பலன்களை இங்கே அறந்துகொள்ளுங்கள்
1 /12

மேஷம் (Aries) - சில முக்கிய வேலைகளில் தடைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது, எனவே பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது. நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். வணிகர்களின் நிதி நிலைமை மேம்படும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பணிச்சுமை இருந்தாலும், உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

2 /12

ரிஷபம் (Taurus) - இன்று கணிசமான தொகை கைகளில் புரளும் நாள். நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்த பொருளை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தொலை தூரத்திலிருந்து நல்ல தகவலொன்று வந்து சேரலாம். அத்தியாவசிய செலவுகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.  

3 /12

மிதுனம் (Gemini) - இன்று உங்கள் ஆற்றல் மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வேலைகளில் வேகம் கூடும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றியைத் தேடித் தரும். பேச்சில் நிதானம் தேவை.

4 /12

கடகம் (Cancer) - தொழில் முதலீடுகளைத் தள்ளிப் போடுவது நல்லது. சோம்பலை விட்டு சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டிய நாள். படிப்பில் கவனம் செலுத்தினால் கல்வியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வேலை தொடர்பான பயணங்கள் செல்ல வாய்ப்பு உண்டு.

5 /12

சிம்மம் (Leo) - வியாபாரத்தில் ஏற்படும் பணவரவால் மனத் திருப்தி உண்டாகும். புதிய வாகன யோகம் ஏற்படலாம். அரசுப் பணியில் உள்ளவர்கள் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வுகள் எண்ணியபடி கிடைக்கும். படைப்பாற்றல் மிக்க வேலைகளுக்கு இன்று உகந்த நாள்.

6 /12

கன்னி (Virgo) - நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டிய நாள். செலவுகளைக் கவனமாகக் கையாள வேண்டும். சிறிய விஷயங்களில் கூடப் பதட்டம் அடையாமல், நிதானத்துடன் செயல்படுவது வெற்றியைத் தேடும்.

7 /12

துலாம் (Libra) - பெண்களின் ஆதரவால் அதிக லாபம் அடைவீர்கள். நல்ல வாகன யோகம் உண்டு. அரசுப் பணிகளில் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு கிடைக்கும். புத்தாடை, அணிகலன்கள் புதிதாகச் சேரும். கூட்டாளி மற்றும் நிர்வாகத் திறன்கள் மேம்படும்.

8 /12

விருச்சிகம் (Scorpio) - வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை அமையும். முன்னேற்ற வாய்ப்புகள் எதிர்படும். உயர் பதவிக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. காதல் வாழ்க்கையில் ஈகோ சண்டைகளைத் தவிர்த்து, உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தினால் அனுகூலமான நாளாக அமையும்.

9 /12

தனுசு (Sagittarius) - ஆரோக்கியம் மேம்படுவதோடு, குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படலாம். புகழும், கௌரவமும் ஓங்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் வெற்றி பெறுவார்கள். வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு தனலாபம் உண்டு. சொத்து தொடர்பான குடும்பப் பிரச்சினைகள் நீங்கும்.

10 /12

மகரம் (Capricorn) - நினைப்பதெல்லாம் நடக்க சற்று தாமதம் அல்லது தடைகள் ஏற்படலாம். திடீர் நடுக்கம், பயம் போன்ற உணர்வுகள் ஏற்படலாம். எதிலும் எச்சரிக்கையுடன் நடக்க வேண்டிய நாள். தொழில் விரிவாக்க முயற்சிகளில் சவால்கள் காணப்படும்.  

11 /12

கும்பம் (Aquarius) - பல வழிகளிலும் தனவரவு அதிகரிக்கும். பேச்சால் எதிர்பாலினரை மயக்கி, காதல் வயப்பட நேரும். தொழில் விரிவாக்கத்துக்கு வங்கிக் கடன்கள் சுலபமாக கிடைக்கும். தலைமைப் பண்புகள் மேம்படும்.

12 /12

மீனம் (Pisces) - பயணத்தால் நன்மைகள் ஏற்படும். பலவழிகளிலும் தனவரவு உண்டாகும். சிலர் வீடு வாங்கும் எண்ணத்தில் கடனுக்கு முயற்சி செய்வர். புதிய நட்புகள் கிடைக்கும். நேர நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துவது நல்லது.

Rasi Palan Today Rasipalan rasi palan October 17 Tamil Daily Horoscope Tamil zodiac signs

