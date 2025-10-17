இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்..!!

Rasi palan : இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Rasi palan : இன்று வெள்ளிக்கிழமை, அக்டோபர் 17, 2025 -க்கான பொதுவான ராசிபலன்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் தனிப்பட்ட பலன்களை இங்கே அறந்துகொள்ளுங்கள்
மேஷம் (Aries) - சில முக்கிய வேலைகளில் தடைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது, எனவே பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது. நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். வணிகர்களின் நிதி நிலைமை மேம்படும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பணிச்சுமை இருந்தாலும், உயர் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
ரிஷபம் (Taurus) - இன்று கணிசமான தொகை கைகளில் புரளும் நாள். நீண்ட நாட்களாக வாங்க நினைத்த பொருளை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தொலை தூரத்திலிருந்து நல்ல தகவலொன்று வந்து சேரலாம். அத்தியாவசிய செலவுகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.
மிதுனம் (Gemini) - இன்று உங்கள் ஆற்றல் மற்றும் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வேலைகளில் வேகம் கூடும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றியைத் தேடித் தரும். பேச்சில் நிதானம் தேவை.
கடகம் (Cancer) - தொழில் முதலீடுகளைத் தள்ளிப் போடுவது நல்லது. சோம்பலை விட்டு சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டிய நாள். படிப்பில் கவனம் செலுத்தினால் கல்வியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வேலை தொடர்பான பயணங்கள் செல்ல வாய்ப்பு உண்டு.
சிம்மம் (Leo) - வியாபாரத்தில் ஏற்படும் பணவரவால் மனத் திருப்தி உண்டாகும். புதிய வாகன யோகம் ஏற்படலாம். அரசுப் பணியில் உள்ளவர்கள் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வுகள் எண்ணியபடி கிடைக்கும். படைப்பாற்றல் மிக்க வேலைகளுக்கு இன்று உகந்த நாள்.
கன்னி (Virgo) - நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டிய நாள். செலவுகளைக் கவனமாகக் கையாள வேண்டும். சிறிய விஷயங்களில் கூடப் பதட்டம் அடையாமல், நிதானத்துடன் செயல்படுவது வெற்றியைத் தேடும்.
துலாம் (Libra) - பெண்களின் ஆதரவால் அதிக லாபம் அடைவீர்கள். நல்ல வாகன யோகம் உண்டு. அரசுப் பணிகளில் எதிர்பார்த்த பதவி உயர்வு கிடைக்கும். புத்தாடை, அணிகலன்கள் புதிதாகச் சேரும். கூட்டாளி மற்றும் நிர்வாகத் திறன்கள் மேம்படும்.
விருச்சிகம் (Scorpio) - வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை அமையும். முன்னேற்ற வாய்ப்புகள் எதிர்படும். உயர் பதவிக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. காதல் வாழ்க்கையில் ஈகோ சண்டைகளைத் தவிர்த்து, உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தினால் அனுகூலமான நாளாக அமையும்.
தனுசு (Sagittarius) - ஆரோக்கியம் மேம்படுவதோடு, குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படலாம். புகழும், கௌரவமும் ஓங்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் வெற்றி பெறுவார்கள். வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு தனலாபம் உண்டு. சொத்து தொடர்பான குடும்பப் பிரச்சினைகள் நீங்கும்.
மகரம் (Capricorn) - நினைப்பதெல்லாம் நடக்க சற்று தாமதம் அல்லது தடைகள் ஏற்படலாம். திடீர் நடுக்கம், பயம் போன்ற உணர்வுகள் ஏற்படலாம். எதிலும் எச்சரிக்கையுடன் நடக்க வேண்டிய நாள். தொழில் விரிவாக்க முயற்சிகளில் சவால்கள் காணப்படும்.
கும்பம் (Aquarius) - பல வழிகளிலும் தனவரவு அதிகரிக்கும். பேச்சால் எதிர்பாலினரை மயக்கி, காதல் வயப்பட நேரும். தொழில் விரிவாக்கத்துக்கு வங்கிக் கடன்கள் சுலபமாக கிடைக்கும். தலைமைப் பண்புகள் மேம்படும்.
மீனம் (Pisces) - பயணத்தால் நன்மைகள் ஏற்படும். பலவழிகளிலும் தனவரவு உண்டாகும். சிலர் வீடு வாங்கும் எண்ணத்தில் கடனுக்கு முயற்சி செய்வர். புதிய நட்புகள் கிடைக்கும். நேர நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துவது நல்லது.