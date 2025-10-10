English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 10 வெள்ளிக்கிழமை : அதிர்ஷ்ட பலன்கள்

RasiPalan : இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 10 வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை

RasiPalan : இன்று, அக்டோபர் 10, 2025, வெள்ளிக்கிழமை உங்கள் ராசிக்கான பலன்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்று சந்திரன் ரிஷப ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். இன்று கன்னி மற்றும் துலாம் ராசிகளுக்கு சந்திராஷ்டமம் உள்ளது.

 
1 /12

மேஷம் - இன்று உங்களுக்குச் சாதகமான நல்ல செய்திகள் நிறைய வந்து சேரும். உங்கள் உணர்வுகளை ஒரு கட்டுக்குள் வைத்துக்கொள்வது நல்லது. உத்தியோகத்தில் முன்னேற்றம் நிச்சயம். நீங்கள் போடும் கூடுதல் உழைப்புக்கு ஏற்ற பண வரவு கிடைக்கும். காதல் வாழ்க்கையில் உள்ள சிரமங்கள் விலகும். கணவன்-மனைவிக்குள் விட்டுக்கொடுத்து நடந்தால், உறவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.  

2 /12

ரிஷபம் - தொடர்ந்து உங்கள் கட்டுப்பாட்டை மீறிச் சென்ற விஷயங்கள் அனைத்தும் இன்று சீராகும். நிதி நிலையில் நல்ல வளர்ச்சி இருக்கும். புதிய சேமிப்பு திட்டங்களைத் தொடங்கலாம். வியாபாரத்தில் சில புதிய யுக்திகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் இணையும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் வெளியில் சென்று வருவது மனதிற்கு மகிழ்ச்சி தரும்.  

3 /12

மிதுனம் - உங்கள் மனதின் உறுதிக்கு மதிப்பளித்துச் செயல்படுங்கள். உங்கள் வேலைத்திறன் இன்று நல்ல பலன்களைக் கொடுக்கும். புதிய யோசனைகள் நிர்வாகத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பாராட்டு கிடைக்கும். நிதி விஷயங்களில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனம் தேவை. உங்கள் உறவுகளில் நீங்கள் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். திருமண வாழ்க்கை சீராகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும்.  

4 /12

கடகம் - மற்றவர்களுக்கு உதவுவதால் இன்று உங்களுக்கு மன மகிழ்ச்சி உண்டாகும். வீட்டில் சந்தோஷம் நிறைந்திருக்கும். உங்களுக்குப் பிடித்த விலையுயர்ந்த பொருட்கள் கைக்கு வந்து சேரலாம். உத்தியோகத்தில் உயர்வு அல்லது நல்ல செய்தி உண்டு. ரியல் எஸ்டேட் போன்ற தொழில்களில் பண வரவு அதிகரிக்கும். இருப்பினும், மேலதிகாரிகள் மற்றும் பெரியவர்களுடன் வாதங்கள் செய்வதைத் தவிர்த்து அனுசரித்துச் செல்லவும்.  

5 /12

சிம்மம் - பதவி உயர்வு, தொழிலில் பண வரவு, மன நிறைவு என இன்று உங்களுக்கு எல்லாமே யோகமாக இருக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் வரும். புதிய ஆடைகள், நகைகள் வந்து சேரலாம். உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு உதவியாக இருப்பார்கள். பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளுடன் அதிக நேரம் செலவிடுவது நல்லது.  

6 /12

கன்னி - இன்று உங்களுக்குச் சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால், எல்லா விஷயங்களிலும் மிகுந்த கவனம் தேவை. மனக் குழப்பங்கள் ஏற்படலாம். எந்தப் புதிய முயற்சிகளையும் இன்று தொடங்காமல் இருப்பது நல்லது. பண வரவு இருந்தாலும், செய்யும் வேலையில் மேற்பார்வை அவசியம். யாரிடமும் விவாதங்கள் செய்யாமல், பொறுமை காப்பது நல்லது. இறைவழிபாடு உங்கள் மனதிற்கு அமைதி தரும்.  

7 /12

துலாம் - உங்களுக்கும் இன்று சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால், பொறுமையும் நிதானமும் அவசியம். அவசரப்பட்டு எந்த முடிவையும் எடுக்க வேண்டாம். சட்டரீதியான விஷயங்களைத் தள்ளிப் போடுவது நல்லது. ஒரு நல்ல நிதி ஆதாயம் தேடி வரலாம், அதைப் பயன்படுத்த தயாராக இருங்கள். உறவுகளில் சின்னச் சின்ன சிரமங்கள் வரலாம். மகாலட்சுமி தாயாரை வழிபடுவது நல்லது.  

8 /12

விருச்சிகம் - எல்லா வகையிலும் ஏற்றமும் வளர்ச்சியும் கிடைக்கும் நாள் இன்று. நீங்கள் மனதளவில் அமைதியாக உணர்வீர்கள். பல வழிகளில் பணம் வந்து சேரும். முதலீடு செய்ய இது ஒரு நல்ல நேரம். வேலையில் ஒரு முக்கியமான பொறுப்பு உங்களைத் தேடி வரும். அதை நம்பிக்கையுடன் கையாளுங்கள். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் சந்தோஷமாக நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள்.    

9 /12

தனுசு - உங்கள் பேச்சின் திறமையால் உங்களுக்கு வருமானம் பெருகும். உங்கள் கனவுகள் இன்று நிறைவேறும். நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு புதிய தொழிலைத் தொடங்கலாம். அரசுத் துறையில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். சொத்துக்கள் வாங்குவது பற்றிய யோசனை மனதில் எழலாம். குடும்பத்தின் ஆதரவு உங்களுக்குப் பலம் சேர்க்கும்.    

10 /12

மகரம் - உங்கள் கடுமையான உழைப்பும் அர்ப்பணிப்பும் எல்லா சவால்களையும் சமாளிக்க உதவும். நிதி நிலை மேம்படும், எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளிடம் விவாதம் செய்வதைத் தவிர்த்து, பணிவுடன் நடந்துகொள்ளவும். உறவுச் சிக்கல்கள் தீரும். உங்கள் துணையுடன் அதிக நேரம் செலவிடுவீர்கள். குழந்தைகளின் உடல்நலத்தில் மட்டும் கூடுதல் கவனம் தேவை.    

11 /12

கும்பம் - இன்று உங்கள் பேச்சால் உங்களுக்குச் சிக்கல்கள் வர வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, பேசும்போது மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள். தேவையில்லாத விவாதங்களில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கவும். உத்தியோகத்தில் உங்கள் நேர்மையைச் சோதிக்கும்படி அழுத்தம் வரலாம், அதை உறுதியாக மறுத்துவிடுங்கள். பெரிய பண முடிவுகளை இன்று எடுக்க வேண்டாம். உங்கள் அர்ப்பணிப்பு காதல் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க உதவும்.    

12 /12

மீனம் - உங்களைத் தேடிப் புதிய வாய்ப்புகள் வரும். அதைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். அரசுத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும். உங்கள் வேலை மற்றும் வியாபாரத்தின் எல்லை இன்று விரிவடையும். அலுவலகத்தில் நடக்கும் அரசியலைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உறவுகளால் உங்களுக்கு நன்மை உண்டாகும். உங்கள் உடல்நலம் சீராகவும் சிறப்பாகவும் இருக்கும்.

Rasipalan Today Rasipalan Friday Horoscope Tamil Rasipalan Daily Predictions

Next Gallery

இந்தியாவின் பணக்கார நகைச்சுவை நடிகர்: அட இவரா? இது தெரியாம போச்சே!