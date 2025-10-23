இன்றைய ராசிபலன் அக்டோபர் 23 வியாழக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் வியாழக்கிழமை, அக்டோபர் 23 மேஷம் முதல் மீனம் வரை
Today Rasipalan : இன்று வியாழக்கிழமை, அக்டோபர் 23, 2025 ஆம் தேதிக்குரிய 12 ராசிகளின் பொதுவான பலன்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுவாக, இன்று சந்திர பகவான் விருச்சிக ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். மேலும் துலாம் ராசியில் சூரியன், புதன், செவ்வாய் ஆகிய மூன்று கிரகங்களின் சேர்க்கையால் திரிகிரகி யோகம் உருவாகிறது.
1. மேஷம் (Aries): தடைபட்டுக் கிடந்த ஒரு முக்கியமான பணி இன்று நிறைவடையக் கூடும். பணியிடத்தில் ஒரு புதிய பொறுப்பு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. தவறான புரிதலால் பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கலாம். பிறர் விஷயத்தில் தேவையில்லாமல் தலையிடாதீர்கள். கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
2. ரிஷபம் (Taurus): இன்று உங்களுக்கு மங்களகரமான நாளாக இருக்கும். ஆன்மீக மற்றும் சமூகப் பணிகளில் பங்கேற்பதால் மரியாதை கூடும். இன்று சில முக்கியமான விஷயங்களில் நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
3. மிதுனம் (Gemini): குடும்ப உறுப்பினரின் திருமணம் பற்றிய பேச்சுக்கள் இன்று நிறைவேறக்கூடும், மகிழ்ச்சியான செய்திகளும் வந்து சேரலாம். விற்பனை மற்றும் மார்க்கெட்டிங்கில் லாபம் தரும் ஒப்பந்தம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. காதல் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி கூடும். பேச்சில் கவனம் தேவை.
4. கடகம் (Cancer): இன்று உங்களுக்கு ஒரு கலவையான நாளாக இருக்கும். பெற்றோருடன் மனம் விட்டுப் பேசி அவர்களின் ஆலோசனையைப் பின்பற்றுவது நன்மை பயக்கும். குடும்பத்தாரின் உணர்வுகளை மதியுங்கள், சர்ச்சைக்குரிய உரையாடல்களைத் தவிர்க்கவும். குடும்பச் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.
5. சிம்மம் (Leo): பணியிடத்தில் உங்கள் திறமை வெளிப்படும். நிதி நிலைமையில் திருப்தி இருக்கும். உங்கள் வார்த்தைக்கு மரியாதை கிடைக்கும். இன்று முதலீடுகள் செய்வதைத் தவிர்க்கவும். உங்களின் ஈகோவால் உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும்.
6. கன்னி (Virgo): இன்று உங்கள் இலக்கில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவிடுவீர்கள். உங்களின் செயல் திறனும், உழைப்பும் அதிகரிக்கும். பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது. இன்று சில விஷயங்கள் நிறைவடைய தாமதமாகலாம்.
7. துலாம் (Libra): இன்று உங்கள் பேச்சில் வசீகரமும், ஆளுமையும் அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் நற்பெயரும் கூடும். குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் அதிகரிக்கும். நிதி நிலை சீராக இருந்தாலும், பணப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் முதலீடுகளில் நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
8. விருச்சிகம் (Scorpio): நிலுவையில் உள்ள பணம் இன்று திரும்பக் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாகத் தடைபட்டிருந்த வேலைகள் மீண்டும் தொடங்கக்கூடும், இது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும். மேலதிகாரியுடனான உறவு மேம்படும். தேவையற்ற புதிய மோதல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். உணர்ச்சிவசப்படுவதைத் தவிர்க்கவும்.
9. தனுசு (Sagittarius): இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக அமையும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் கருத்துக்கள் ஏற்கப்படும். அவசர முடிவுகள் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். வாகனப் பயணங்களில் கவனம் தேவை.
10. மகரம் (Capricorn): இன்று நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளில் வெற்றி காணும் நாளாக இருக்கும். எந்தக் காரியமானாலும் துணிச்சலுடன் செயல்பட்டு முடித்துக் காட்டுவீர்கள். பணியிடத்தில் கூடுதல் பொறுப்புகள் கிடைக்கும். போட்டிகளை சந்திக்க நேரிடலாம். எனவே கவனத்துடனும், முன் யோசனையுடனும் செயல்படுவது நல்லது. நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கை தேவை.
11. கும்பம் (Aquarius): இன்று உங்கள் இலக்கை நோக்கிச் செல்வீர்கள். லாபத்தை கருதாமல் உழைப்புக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து செயல்படுவீர்கள். உங்கள் துணிச்சல் அதிகரிக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. உங்கள் மீதான நம்பிக்கை குறையாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும்.
12. மீனம் (Pisces): இன்று நல்ல நாளாக இருக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணம் கைக்கு வர வாய்ப்புள்ளது. தடைபட்ட திட்டங்கள் மீண்டும் தொடங்கக்கூடும். இன்று தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துங்கள். உடல்நலனில் கூடுதல் அக்கறை தேவை. யாரையும் நம்பி பணப் பொறுப்பை ஒப்படைக்க வேண்டாம்.