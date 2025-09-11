English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்றைய ராசிபலன் வியாழன் : எந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்?

Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 11, வியாழன், மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன், செப்டம்பர் 11, 2025, வியாழக்கிழமை. திதி: சதுர்த்தி (மாலை வரை), பிறகு பஞ்சமி. நட்சத்திரம்: அஸ்வினி (மாலை வரை), பிறகு பரணி. ராகு காலம்: மதியம் 1:30 முதல் 3:00 வரை. யம கண்டம்: காலை 6:00 முதல் 7:30 வரை. நல்ல நேரம்: காலை 10:45 முதல் 11:45 வரை. சந்திராஷ்டமம்: உத்திரம், அஸ்தம். மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்குமான பலன்கள்
மேஷம்: உங்கள் முயற்சிகள் வெற்றியடையும். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக தடைபட்டிருந்த காரியங்கள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்பு இருக்கலாம். உங்கள் துணையுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும். வேலையில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைத்து உங்கள் திறமையை நிரூபிப்பீர்கள். நிதி நிலையில் நல்ல வருமானம் இருக்கும், கடன் பிரச்சனைகள் தீரும். வாகனம் அல்லது வீடு போன்ற புதிய சொத்து வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தினர் ஆதரவாக இருப்பார்கள்.

மிதுனம்: உங்கள் விடாமுயற்சி வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். நிதி நிலைமை சாதகமாக இருக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருப்பது அவசியம்.  

கடகம்: உங்கள் உறுதியான எண்ணம் இலக்குகளை அடைய உதவும். மனதளவில் வலிமையாக இருப்பீர்கள், உங்கள் மேம்பாட்டிற்கான முயற்சிகள் பலன் தரும். புதிய பொருட்களை வாங்குவீர்கள், மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

சிம்மம்: பணியிடத்தில் பொறுமை சோதிக்கப்படலாம், ஆனால் அமைதியான அணுகுமுறை தவறுகளை கற்றலாக மாற்றும். உறவுகளில் நேர்மையாக இருங்கள். திடீர் செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். ஒழுக்கத்துடன் இருந்தால் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

கன்னி: வேலையில் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் வரலாம், ஆனால் உங்கள் நெகிழ்வுத்தன்மை உதவும். உறவுகளில் அதிகம் செவிசாய்ப்பது நல்லது. பண விஷயங்களில் கவனமாக இருங்கள், தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்கவும்.

துலாம்: குழப்பத்திற்குப் பிறகு தெளிவு பிறக்கும். வேலையில் விஷயங்களை எளிமையாக வைத்திருங்கள். காதலில் பொறுமை அவசியம். எந்த நிதி ஆவணத்திலும் கையெழுத்திடுவதற்கு முன் கவனமாக இருங்கள்.

விருச்சிகம்: உங்களைப் பற்றிய சில உண்மைகளை நீங்கள் எதிர்கொள்ள நேரிடலாம். நேர்மை உறவுகளை குணப்படுத்தும். வீண் செலவுகளைக் குறைத்தால் நிதி நிலைமை மேம்படும்.

தனுசு: மனதளவில் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். பெரியவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் வரலாம். நிதி நிலைமையில் சிறு பின்னடைவு ஏற்படலாம். உங்கள் காதல் துணை மிகவும் ஆதரவாக இருப்பார்.

மகரம்: உங்கள் சேமிப்பில் கவனமாக இருங்கள். தாமதமாக வந்த பணம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். வழக்குகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் வங்கி இருப்பு அதிகரிக்கும்.

கும்பம்: நண்பர்களுடன் நல்ல சமூக உறவுகளைப் பேணுவீர்கள். ஆன்மீக நாட்டம் அதிகரிக்கும். உங்கள் குழந்தைகள் முன்னேற்றம் அடைவார்கள். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். கணவன்-மனைவிக்குள் நல்லிணக்கம் இருக்கும்.

மீனம்: உங்கள் வேலைப்பளு குறையும். உங்கள் வார்த்தைகளுக்கு மதிப்பு கூடும். நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும், செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். வீட்டை புதுப்பித்தல் அல்லது வெளிநாட்டு பயணம் செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.

