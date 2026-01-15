இன்றைய ராசிபலன் : ஜனவரி 15 வியாழக்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை

இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை அதிர்ஷ்ட பலன்கள்
இன்றைய ராசிபலன் வியாழக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை அதிர்ஷ்ட பலன்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று உங்களுக்கு உற்சாகம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாகத் தள்ளிப்போன காரியங்கள் இன்று கைகூடும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
ரிஷபம் - தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பேசும் போது நிதானம் தேவை. இன்று எதிர்பாராத செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் சிக்கனம் அவசியம்.
மிதுனம் - குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மூலம் நல்ல செய்திகள் வரும். வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும்.
கடகம் - அலுவலகத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பிற்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு அல்லது இடமாற்றத்திற்கான சூழல் அமையும். ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சற்று கூடுதல் கவனம் செலுத்துங்கள்.
சிம்மம் - மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவு பிறக்கும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் மேற்கொள்ள வாய்ப்பு உண்டு. பணப்புழக்கம் திருப்திகரமாக இருக்கும்.
கன்னி - இன்று வேலையில் அதிக பொறுப்புகள் வந்து சேரும். மற்றவர்களை நம்பிப் பண விஷயங்களில் ஈடுபட வேண்டாம். நிதானமாகச் செயல்படுவது வெற்றியைத் தரும்.
துலாம் - வாழ்க்கைத் துணையுடன் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். புதிய ஆடை, ஆபரணங்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும்.
விருச்சிகம் - தொழில் எதிர்ப்புகள் விலகும். நீண்ட நாள் கடன் பிரச்சனைகள் குறையத் தொடங்கும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை உயரும் நாள் இது.
தனுசு - பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் கண்டு மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் திட்டமிட்டபடி நடக்கும். மனதிற்குப் பிடித்தமானவர்களைச் சந்திப்பீர்கள்.
மகரம் - வீடு அல்லது வாகனம் தொடர்பான பராமரிப்புச் செலவுகள் ஏற்படலாம். தாயின் உடல்நலத்தில் அக்கறை காட்டுங்கள். சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் இழுபறி நீங்கும்.
கும்பம் - உங்கள் தைரியம் மற்றும் புத்திசாலித்தனம் இன்று வெளிப்படும். சகோதர வழியில் அனுகூலம் உண்டாகும். குறுகிய காலப் பயணங்களால் லாபம் கிடைக்கும்.
மீனம் - பேச்சில் இனிமை கூடும். நிலுவையில் இருந்த நிலுவைத் தொகைகள் வசூலாகும். குடும்பப் பெரியவர்களின் ஆலோசனைகள் உங்களுக்குப் பெரும் உதவியாக இருக்கும்.