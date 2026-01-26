தை 12 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று ஜனவரி 21ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் தனம் நிமித்தமான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் மூலம் ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும். குடும்ப சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். வஞ்சனையான சிந்தனைகளை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வாத திறமையினால் நினைத்ததை நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள். ஆக்கப்பூர்வமான நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் அஸ்வினி : ஒத்துழைப்புகள் அதிகரிக்கும். பரணி : சிந்தனைகளில் கவனம். கிருத்திகை : காரியசித்தி ஏற்படும்.
ரிஷபம் தம்பதிகளுக்குள் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். பயணங்களால் விரயங்கள் உண்டாகும். குழந்தைகள் வழியில் அலைச்சல் ஏற்படும். சொத்து சார்ந்த செயல்களில் நிதானம் வேண்டும். வியாபாரத்தில் நயமான பேச்சுக்களால் நன்மைகள் உண்டாகும். அலுவலகத்தில் மறைமுகமான எதிர்ப்புகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். நினைத்த சில பணிகளில் போராட்டங்கள் அதிகரிக்கும். தனம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சில்வர் நிறம் கிருத்திகை : விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். ரோகிணி : நிதானம் வேண்டும். மிருகசீரிஷம் : எதிர்ப்புகள் நீங்கும்.
மிதுனம் உடலில் இருந்து வந்த சோர்வுகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி அடைவீர்கள். விவசாய பணிகளில் சிந்தித்து முடிவெடுக்கவும். சமூகப் பணிகளில் செல்வாக்குகள் அதிகரிக்கும். புதுவிதமான அணிகளின் மீது ஈர்ப்பு உண்டாகும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். சொத்து தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். பக்தி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் மிருகசீரிஷம் : புத்துணர்ச்சியான நாள். திருவாதிரை : செல்வாக்குகள் அதிகரிக்கும். புனர்பூசம் : தீர்வு கிடைக்கும்.
கடகம் அனுபவ முடிவுகளால் அனுகூலம் உண்டாகும். தனிப்பட்ட விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். மனை சார்ந்த செயல்களால் ஆதாயம் உண்டாகும். உறவுகள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். முன்யோசனை இன்றி செயல்படுவதை குறைத்து கொள்ளவும். விவசாய துறைகளில் மேன்மை ஏற்படும். நிறைவு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் புனர்பூசம் : அனுகூலம் உண்டாகும். பூசம் : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். ஆயில்யம் : மேன்மை ஏற்படும்.
சிம்மம் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு எண்ணியதை முடிப்பீர்கள். புதிய துறை சார்ந்த தேடல்கள் அதிகரிக்கும். வாக்குறுதிகள் அளிப்பதில் கவனம் வேண்டும். சமூக பணிகளில் மாறுபட்ட அனுபவம் கிடைக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களின் திறமைகள் வெளிப்படும். கூட்டாளிகளுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் விலகும். மனதளவில் இருந்த கவலைகள் நீங்கும். உதவி கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் மகம் : தேடல்கள் அதிகரிக்கும். பூரம் : அனுபவம் கிடைக்கும். உத்திரம் : கவலைகள் நீங்கும்.
கன்னி குடும்பத்தில் சுபகாரியம் தொடர்பான செலவுகள் உண்டாகும். அரசு சார்ந்த செயல்களில் கவனம் வேண்டும். வெளி வட்டாரங்களில் மாறுபட்ட அனுபவம் கிடைக்கும். எதிர்பாரத சில பொறுப்புகளால் நெருக்கடிகள் ஏற்படும். திடீர் செலவுகளால் சேமிப்புகள் குறையும். வாடிக்கையாளர்களிடம் கனிவு வேண்டும். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களிடம் நிதானம் வேண்டும். உறுதி வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ரோஸ் நிறம் உத்திரம் : செலவுகள் உண்டாகும். அஸ்தம் : அனுபவம் கிடைக்கும். சித்திரை : நிதானம் வேண்டும்.
துலாம் நண்பர்களின் சந்திப்புகள் மகிழ்ச்சியை தரும். சுபகாரிய பேச்சுவார்த்தைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். பிள்ளைகளின் நினைவாற்றல் மேம்படும். புதிதாக வேலை தேடுபவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். மனதில் புதுவிதமான சிந்தனைகள் உருவாகும். தம்பதிகளிடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். பாராட்டு கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் சித்திரை : முன்னேற்றமான நாள். சுவாதி : மகிழ்ச்சியான நாள். விசாகம் : அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம் தந்தையிடம் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். நெருக்கமானவர்களின் சந்திப்பு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். பயணங்களால் அலைச்சல் இருந்தாலும் ஆதாயம் ஏற்படும். மனதில் நினைத்த பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். சக ஊழியர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். வழக்கு சார்ந்த விஷயங்களில் விவேகம் வேண்டும். பணிவு வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் விசாகம் : வேறுபாடுகள் மறையும். அனுஷம் : ஆதாயகரமான நாள். கேட்டை : விவேகம் வேண்டும்.
தனுசு வியாபார பணிகளில் சில நுட்பங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். உத்தியோக பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். சிக்கனமாக செயல்பட்டு சேமிப்பு மேம்படுத்துவீர்கள். பிள்ளைகளின் உயர்கல்வி குறித்த சிந்தனைகள் மேம்படும். எதிலும் உணர்ச்சிவசப்படாமல் செயல்படவும். சிற்றின்ப செயல்பாடுகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். ஆர்வம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் மூலம் : புரிதல் ஏற்படும். பூராடம் : சேமிப்பு மேம்படும். உத்திராடம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
மகரம் வாகன பயணங்களில் கவனம் வேண்டும். வங்கிகளில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். சமூக பணிகளில் ஆதரவான சூழல் ஏற்படும். தாய் மாமன் வழியில் ஒத்துழைப்பான சூழல் உண்டாகும். மற்றவர்களின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். உணர்ச்சிவசப்படாமல் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப செயல்படவும். வியாபார பணிகளில் கவனம் வேண்டும். தெளிவு பிறக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் உத்திராடம் : உதவிகள் கிடைக்கும். திருவோணம் : ஒத்துழைப்பான நாள். அவிட்டம் : கவனம் வேண்டும்.
கும்பம் குடும்பத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். கணவன் மனைவி இடையே புரிதல் ஏற்படும். நீண்ட நாள் பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவுகள் உண்டாகும். பணி நிமித்தமான அலைச்சல் மேம்படும். வெளிவட்டாரத்தில் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். வியாபார பணிகளில் வரவுகள் அதிகரிக்கும். போட்டி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் அவிட்டம் : வேறுபாடுகள் குறையும். சதயம் : தெளிவுகள் உண்டாகும். பூரட்டாதி : வரவுகள் அதிகரிக்கும்.
மீனம் உணவு விஷயங்களில் ஆர்வம் உண்டாகும். வியாபாரப் பணிகளில் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். புதிய நபர்களால் சில மாற்றமான சூழல் ஏற்படும். மனை விற்பனையில் லாபம் ஏற்படும். பந்தய விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். கலைத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு மேன்மை உண்டாகும். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். வரவு மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் பூரட்டாதி : ஆர்வம் உண்டாகும். உத்திரட்டாதி : லாபகரமான நாள். ரேவதி : அறிமுகங்கள் ஏற்படும்.