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இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 12 மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 12, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:59 AM IST

Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 12 ஞாயிற்றுக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை

 

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மேஷம்: குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான மற்றும் சுமுகமான சூழல் நிலவும். உறவினர்களின் முழு ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய முன்னேற்றங்களுடன் எதிர்பார்த்த லாபமும் வந்து சேரும். நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்த காரியங்கள் இன்று வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சிறு கவனம் செலுத்துவது நல்லது.  

 

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ரிஷபம்: நீதிமன்ற வழக்குகள் மற்றும் அரசு சார்ந்த காரியங்களில் உங்களுக்குச் சாதகமான திருப்பங்கள் ஏற்படும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். தொழிலில் புதிய நல்வாய்ப்புகள் தேடி வரும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமை அதிகரித்து, பணவரவு மனதிருப்தியைத் தரும். உடல்நலம் மேம்படும்.  

 

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மிதுனம்: சுற்றமும் நட்பும் உங்களைப் பாராட்டும் நாளாக அமையும். அலுவலகத்தில் உங்களது திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் வருகையால் நல்ல வளர்ச்சி காண்பீர்கள். பெண்களுக்குச் சாதகமான வேலைவாய்ப்புகள் அமையும்.  

 

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கடகம்: தொழிலை விரிவாக்கம் செய்ய நினைத்த உங்களது எண்ணங்கள் இன்று நிறைவேறும். வெளியூர் அல்லது வெளிநாடு தொடர்பான முயற்சிகள் நல்ல வெற்றியைத் தரும். வேலையாட்களின் ஒத்துழைப்பு வியாபாரத்திற்குப் பலம் சேர்க்கும். குடும்பத்தில் சுபநிகழ்ச்சிகள் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் கூடிவரும்.  

 

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சிம்மம்: பிள்ளைகளின் செயல்பாடுகளால் குடும்பத்திற்குப் பெருமை உண்டாகும். கூட்டுத் தொழிலில் பங்குதாரர்களின் ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும். பொருளாதார நிலை உயர்ந்து, எடுத்த காரியங்கள் அனைத்தும் தடையின்றி முடியும். ஆசிரியர்கள் மற்றும் கலைஞர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் சிறப்பான நாளிது.  

 

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கன்னி: தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். சமூகத்தில் உங்களுக்கான செல்வாக்கும் மதிப்பும் உயரும். புதிய முயற்சிகளில் எதிர்பார்த்த வெற்றிகள் கிடைக்கும். உயர்கல்விக்காக எடுக்கும் முயற்சிகள் சாதகமான பலனைத் தரும். குடும்பத்தில் நிம்மதி நிலவும்.  

 

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துலாம்: வியாபாரத்தில் நீங்கள் செய்யும் புதிய மாற்றங்கள் உங்களுக்கு நல்ல லாபத்தைத் தரும். திருமண முயற்சிகளில் நல்ல தகவல் வந்து சேரும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து, முக்கிய முடிவுகளை நிதானமாக எடுப்பது நல்லது. பண விஷயங்களில் பிறரை நம்பும் போது கூடுதல் கவனம் தேவை.  

 

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விருச்சிகம்: மனதில் இருந்த குழப்பங்கள் நீங்கி தெளிவான முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பண நெருக்கடிகள் ஓரளவுக்குக் குறையும். மற்றவர்களிடம் பக்குவமாகப் பேசி காரியங்களைச் சாதித்துக் கொள்வீர்கள். நீண்ட நாள் தொல்லைகள் நீங்கினாலும், புதிய வேலைகளில் ஈடுபடும் போது எச்சரிக்கை அவசியம்.  

 

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தனுசு: இன்று தொட்ட காரியங்கள் துலங்கும் நன்னாளாக அமையும். குடும்பத்தினருடன் சுமுகமான உறவு நீடிக்கும். நண்பர்களின் உதவியால் நீண்ட நாள் தேவைகள் பூர்த்தியாகும். வருமானம் திருப்திகரமாக இருந்தாலும், சுபச் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டு.  

 

10/12

மகரம்: அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். வியாபாரத்தில் புதிய உத்திகளைக் கையாண்டு லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள். கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.  

 

11/12

கும்பம்: திடீர் பணவரவு உங்களை உற்சாகப்படுத்தும். உறவினர்களின் வருகையால் வீட்டில் சுப காரியப் பேச்சுகள் ஆரம்பமாகும். நிலுவையில் இருந்த கடன்களை அடைப்பதற்கான வழி பிறக்கும். தொழில் நிமித்தமாக மேற்கொள்ளும் பயணங்கள் சாதகமாக முடியும்.  

 

12/12

மீனம்: நீண்ட நாட்களாக உங்களை வாட்டிய தொல்லைகள் குறையும். எனினும், இன்று வீண் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் பட்ஜெட் போட்டுச் செயல்படவும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. மாணவர்கள் கல்வியில் அலட்சியம் காட்டாமல் தீவிர கவனம் செலுத்துவது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும்.  

 

TAGS:
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