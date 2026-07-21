/இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 21 செவ்வாய் - மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் 21 ஜூலை 2026 - செவ்வாய்க்கிழமை: மேஷம் முதல் மீனம் வரை
Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் 21 ஜூலை 2026 - செவ்வாய்க்கிழமை: 12 ராசிகளுக்கும்மான தினசரி பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம்: பண விஷயங்களில் எச்சரிக்கை தேவை. முதலீடுகளில் பெரியோரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது. எதிரிகளிடம் விழிப்புடன் இருப்பதோடு, வாகனப் பயணங்களில் வேகம் தவிர்ப்பது நல்லது.
ரிஷபம்: புதிய சவால்கள் வரலாம்; பொறுமையும் கவனமும் அவசியம். தொழிலில் கவனக் குறைவைத் தவிர்க்கவும். மேலதிகாரிகளுடன் பேசும்போது தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நிம்மதி தரும்.
மிதுனம்: நண்பர்கள் மற்றும் வெளிவட்டாரத் தொடர்புகளால் பலன் கிடைக்கும். குடும்பத்தினருடன் மனம் விட்டுப் பேசுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த முக்கிய வேலையை இன்று சுலபமாக முடிப்பீர்கள்.
கடகம்: பழைய சிக்கல்கள் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகள் தீரும். உத்தியோகத்தில் சாதகமான சூழல் நிலவும். நிதிநிலை உயர்ந்து மனதிற்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
சிம்மம்: குடும்பத்தில் தம்பதிகளிடையே சுமுக உறவு ஏற்படும். பிரிந்திருந்தவர்கள் ஒன்று சேரும் வாய்ப்பு உண்டு. பிள்ளைகளின் உயர்கல்வி அல்லது தொழில் பற்றிய புதிய திட்டங்கள் வெற்றிகரமாகத் தொடங்கும்.
கன்னி: திட்டமிட்ட காரியங்களில் சிறு தாமதம் ஏற்படலாம். ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை காட்டுவதும், பயணங்களில் கவனமாக இருப்பதும் நல்லது. எந்தவொரு முக்கிய முடிவையும் அவசரப்படாமல் யோசித்து எடுப்பது சிறந்தது.
துலாம்: மனநிறைவான நாள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், பிள்ளைகளுடன் இருந்த மனக்கசப்புகளும் விலகும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் அறிமுகத்தால் எதிர்பார்க்காத லாபம் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: யோகா மற்றும் ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் கூடும். தொழிலில் நல்ல லாபமும், பயணங்களால் திருப்தியும் உண்டாகும். உடன் பிறந்தவர்களுடன் இருந்த சொத்து சார்ந்த பிரச்சனைகள் பேசித் தீர்க்கப்படும்.
தனுசு: பிள்ளைகளின் ஆசைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். சுபகாரியப் பேச்சுகள் கைகூடும்; தொழிலை விரிவுபடுத்தும் எண்ணம் தோன்றும். உறவினர்களின் வருகையால் வீட்டில் சுபச் செலவுகளும் மகிழ்ச்சியும் கூடும்.
மகரம்: சுறுசுறுப்புடன் செயல்பட்டு எடுத்த காரியங்களை வெற்றிபெறச் செய்வீர்கள். எதிர்பாராத தனலாபம் உண்டு. சமூகத்தில் உங்கள் வார்த்தைக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும் நாள்.
கும்பம்: செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் அல்லது மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். கொடுக்கல்-வாங்கல் விஷயங்களில் பிறரை நம்பி பெரிய தொகையைக் கடனாகக் கொடுக்க வேண்டாம்.
மீனம்: கூடுதல் பணிச்சுமை வரலாம். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் பணிகளைச் சிறப்பாகச் செய்து முடிப்பீர்கள். மாலையில் குடும்பத்துடன் கோயிலுக்குச் சென்று வருவதன் மூலம் மன அமைதி கிடைக்கும்.