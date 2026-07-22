Rasipalan Today : இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 22 புதன்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Rasipalan Today : இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 22 புதன்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளுக்குமான பலன்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
மேஷம் - இன்று பெண்களிடம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். சாதுர்யமான பேச்சால் அனைவரையும் கவருவீர்கள். பயணங்கள் மூலம் காரிய அனுகூலம் உண்டாகும். எதிர்பார்த்த பணவரத்து திருப்திகரமாக இருக்கும்.
ரிஷபம் - குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் தடையின்றி நடக்கும். அலுவலகத்தில் நிலுவையில் இருந்த பணிகளை விரைந்து முடித்து மேலதிகாரிகளின் பாராட்டு பெறுவீர்கள். மாணவர்களுக்குக் கல்வியில் நம்பிக்கை கூடும்.
மிதுனம் - பழைய கசப்பான சம்பவங்களை நினைத்து யாரிடமும் பேச வேண்டாம். உணவுக் கட்டுப்பாடும் உடல்நலனில் கவனமும் தேவை. அரசு அல்லது வங்கி வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் தடையின்றி கிடைக்கும்.
கடகம் - மனதில் இருந்த குழப்பங்களும் போராட்டங்களும் விலகும். உறவினர்கள் வருகையால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பெருகும். பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும், வியாபாரத்தில் போட்டிகள் குறையும்.
சிம்மம் - தொட்ட காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். அரசு தொடர்பான காரியங்கள் சாதகமாக நிறைவடையும். மற்றவர்களுக்கு உதவிகளைச் செய்து பாராட்டு பெறுவீர்கள்.
கன்னி - வீண் விமர்சனங்களைக் கண்டு கவலைப்பட வேண்டாம். தெய்வ வழிபாடு மன அமைதியைத் தரும். அலுவலகப் பணிகளில் சற்று கூடுதல் கவனமும் நிதானமும் தேவை.
துலாம் - முன்பு செய்த உதவிகளுக்கு இப்போது பாராட்டும் மரியாதையும் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய பொருட்களைக் கொள்முதல் செய்து லாபம் காண்பீர்கள். ஆன்மிகத்தில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம் - பழைய கடன்களை அடைப்பதற்கான புதிய வழிகள் கிடைக்கும். கூட்டுத் தொழிலில் பங்குதாரர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். எதிலும் நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
தனுசு - சாதுர்யமான பேச்சால் காரியங்களைச் சாதிப்பீர்கள். நிலுவையில் இருந்த கடன்கள்/பணங்கள் கைக்கு வந்து சேரும். புதிய முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் முன் நிதானமாக யோசிப்பது அவசியம்.
மகரம் - உங்கள் ஆளுமைத்திறன் அதிகரிக்கும். வீடு, வாகனம் வாங்குவது அல்லது புதுப்பிப்பது தொடர்பான முயற்சிகள் சாதகமாகும். அரசு வழியில் எதிர்பாராத நன்மைகள் உண்டாகும்.
கும்பம் - குடும்பத்தினரிடம் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். தியானம், யோகா மற்றும் ஆன்மிக ஈடுபாடு மன அமைதியைத் தரும்.
மீனம் - சுறுசுறுப்புடன் செயல்பட்டு நிலுவையில் உள்ள வேலைகளை விரைந்து முடிப்பீர்கள். தொழில் மற்றும் வியாபாரம் சூடுபிடிக்கும். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகளை அனுசரித்துச் செல்வது நன்மையளிக்கும்.