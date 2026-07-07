/இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 7 - மேஷம் முதல் மீனம் வரை அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு?

இன்றைய ராசிபலன் ஜூலை 7 மேஷம் முதல் மீனம் வரை எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் முழு விவரம்
இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளில் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். முழு விவரம்
மேஷம்: இன்று காரியங்களில் சில தடைகளும், தாமதங்களும் ஏற்படலாம். பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது. திட்டமிட்ட வேலைகளை முடிக்க கூடுதல் உழைப்பு தேவைப்படும்.
ரிஷபம்: உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் அலுவலகப் பணிகளில் அலட்சியம் காட்டாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பணவரவில் இருந்த நெருக்கடிகளைத் திறமையாகச் சமாளிப்பீர்கள்.
மிதுனம்: உங்களின் திறமைகளுக்குத் தகுந்த அங்கீகாரம் கிடைக்காததால் சிறிய ஏமாற்றம் ஏற்படலாம். வீண் அலைச்சல்களைத் தவிர்த்து, அமைதியாகச் செயல்படவும்.
கடகம்: கணவன், மனைவிக்கிடையே சிற்சில கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றி மறையும். குடும்ப விஷயங்களில் விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது மன அமைதியைத் தரும்.
சிம்மம்: தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய உற்சாகம் பிறக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களின் ஆதரவால் அலுவலகப் பணிகள் எளிதாக முடியும்.
கன்னி: நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த நல்ல செய்திகள் அல்லது புதிய ஆர்டர்கள் கைவந்து சேரும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.
துலாம்: வெளிநாடு மற்றும் வெளிவட்டாரத் தொடர்புகளால் லாபகரமான சூழ்நிலை அமையும். புதிய முயற்சிகளுக்குப் பலதரப்பிலிருந்தும் நல்ல ஆதரவு கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: பொருளாதார ரீதியாக இருந்த கஷ்டங்கள் ஓரளவுக்கு நீங்கும். மற்றவர்களிடம் வாங்கிய கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும்.
தனுசு: இன்று எதிர்பாராத செலவுகள் அல்லது வீண் அலைச்சல்கள் ஏற்படலாம். வாகனங்களில் செல்லும்போது கூடுதல் கவனம் தேவை. சுப காரிய பேச்சுவார்த்தைகள் கைகூடும்.
மகரம்: பிள்ளைகளின் கல்வி அல்லது எதிர்காலம் சார்ந்த சுபச் செலவுகள் உண்டாகலாம். உறவினர்களிடம் பேசும்போது தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
கும்பம்: மற்றவர்களின் வேலைகளுக்காக இன்று நீங்கள் அதிகம் உழைக்க வேண்டியிருக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள். மாணவர்களுக்குக் கல்வியில் கூடுதல் கவனம் தேவை.
மீனம்: குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். தொட்ட காரியங்கள் யாவிலும் சாதகமான பலன்களையும் வெற்றிகளையும் எளிதாகப் பெறுவீர்கள்.