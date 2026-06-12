Today Rasipalan June 12 : இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 12 வெள்ளிக்கிழமை மேஷம் முதல் மீனம் வரை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Today Rasipalan June 12 : இன்று ஜூன் 12, வெள்ளிக்கிழமை உங்களுடைய ராசிக்கு கிரக நிலைகளின் படி இன்றைய நாள் எப்படி அமையப் போகிறது என்பதைக் கீழே உள்ள சுருக்கமான பலன்களின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் - இன்று சந்திரன் உங்கள் ராசியிலேயே சஞ்சரிப்பதால் உங்களுக்குப் புதிய ஆற்றலும் உற்சாகமும் பிறக்கும். தொழிலில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றமும், புதிய லாபகரமான ஒப்பந்தங்களும் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு. அரசு வழியில் நல்ல மரியாதையும் ஆதாயமும் உண்டாகும். நிதிநிலை சிறப்பாக இருக்கும், சுப செலவுகள் ஏற்படலாம்.
ரிஷபம் - உங்களின் நீண்ட நாள் ஆசைகள் மற்றும் திட்டங்கள் நிறைவேறும் நாள். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் தொழிலுக்குப் பக்கபலமாக இருக்கும். வெளியூர் பயணங்களின் மூலம் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.
மிதுனம் - இன்று எதிலும் சற்று நிதானத்துடனும், ஆராய்ந்தும் முடிவுகளை எடுப்பது நல்லது. வேலை தேடுபவர்களுக்குப் புதிய நல்ல வாய்ப்புகள் தேடி வரும். மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். சுப செய்திகள் வந்து சேரும்.
கடகம் - பொருளாதார ரீதியாக இன்று மிகச் சிறந்த நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக வராமல் இருந்த கடன்கள் வசூலாகும். பணியிடத்தில் உங்களின் திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரமும், மேலதிகாரிகளின் பாராட்டும் கிடைக்கும்.
சிம்மம் - உத்தியோகம் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய பொறுப்புகளும் மாற்றங்களும் உண்டாகலாம். ஆன்மீக காரியங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். உற்றார் உறவினர்களின் வருகையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி கூடும். புதிய முதலீடுகளுக்கு ஏற்ற நாள்.
கன்னி - சந்திராஷ்டம எச்சரிக்கை: இன்று உங்களது ராசிக்கு சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் புதிய முயற்சிகளையும், முக்கியமான பேச்சுவார்த்தைகளையும் தள்ளி வைப்பது நல்லது. வாகனங்களில் செல்லும்போது கூடுதல் கவனம் தேவை. மற்றவர்களுடன் விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
துலாம் - கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் கூட்டாளிகளின் மூலம் தொழிலில் நல்ல லாபத்தைக் காண்பீர்கள். தடைப்பட்ட காரியங்கள் இன்று சுமுகமாக முடிவடையும். ஆரோக்கியம் சீராகும்.
விருச்சிகம் - உங்கள் திறமைகள் வெளிப்படும் நன்னாள். எதிரிகளின் தொல்லைகள் நீங்கி உங்களின் கை ஓங்கும். உத்தியோகத்தில் வேலைப்பளு குறையும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் மறைந்து ஒற்றுமை பலப்படும்.
தனுசு - பிள்ளைகளின் கல்வி மற்றும் சுப காரியங்கள் பற்றிய நல்ல செய்திகள் வந்து சேரும். கூட்டுத் தொழிலில் இருந்த சிக்கல்கள் தீர்ந்து சுமுகமான சூழல் ஏற்படும். பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் எதிர்பார்த்த வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு.
மகரம் - புதிய வீடு, வாகனம் அல்லது சொத்துக்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். உங்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தாயாரின் உடல் ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். தொழில் ரீதியான பயணங்கள் வெற்றியைத் தரும்.
கும்பம் - இன்று உங்களின் சாதுரியமான பேச்சாலும் செயல்களாலும் பெரிய லாபங்களை அடைவீர்கள். குடும்பத்துடன் ஆன்மீக ஸ்தலங்களுக்குச் சென்று வர திட்டமிடுவீர்கள். வாழ்க்கைத்துணை வழியில் ஆதாயமும் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும். உங்களின் பொருட்கள் மீது சற்று கவனம் தேவை.
மீனம் - பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடத்த திட்டமிடுவீர்கள். உறவினர்கள் மத்தியில் உங்களது மதிப்பு, மரியாதை உயரும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட கூடுதல் லாபம் கிடைக்கும்.