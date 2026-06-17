/இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 12: தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் 'இந்த' ராசிக்கு!

Today Rasipalan June 12: இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 12 மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Today Rasipalan June 12: இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம் என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
மேஷம் - இன்று புதிய முயற்சிகளில் இறங்குபவர்களுக்கு எதிர்பார்த்த வெற்றிகள் தடையின்றி கிடைக்கும் நாளாக அமையும். தொழில் மற்றும் உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் முழு ஆதரவு பெருகி பணியிடச் சூழல் சுமுகமாக மாறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவுவதுடன், கணவன்-மனைவி இடையே அன்யோன்யமும் பரஸ்பர அன்பும் அதிகரிக்கும்.
ரிஷபம் - இன்று எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்திலும் சற்று நிதானத்துடனும் பொறுமையுடனும் செயல்படுவது தேவையற்ற இழப்புகளைத் தவிர்க்கும். வரவுக்கு மிஞ்சிய வீண் செலவுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், பண விஷயங்களில் முறையான திட்டமிடல் அவசியமாகிறது. உறவினர்களுடன் பேசும் போது வார்த்தைகளில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடித்து தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நிம்மதி தரும்.
மிதுனம் - மனதில் இருந்த நீண்ட நாள் குழப்பங்கள் நீங்கி, தெளிவான மற்றும் நல்ல முடிவுகளை எடுக்கும் இனிய நாளாக இது இருக்கும். வியாபாரத்தில் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அறிமுகமாவதுடன், எதிர்பார்த்ததை விட கூடுதல் லாபமும் கைவந்து சேரும். பிள்ளைகளின் நற்செயல்களாலும் அவர்களின் முன்னேற்றத்தாலும் குடும்பத்தில் பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் இரட்டிப்பாகும்.
கடகம் - நீண்ட நாட்களாக இழுபறியாக இருந்து வந்த அரசு மற்றும் வங்கி சார்ந்த காரியங்கள் இன்று சுமுகமாக முடிவடையும். புதிய தொழில் முதலீடுகள் செய்ய சாதகமான சூழல் கைகூடி வருவதுடன், தோழர்களிடமிருந்து எதிர்பார்த்த பண உதவியும் கிட்டும். உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையின் அன்பான மற்றும் கனிவான ஆதரவு இந்த நாளில் மனதிற்குப் பெரும் நிம்மதியைத் தரும்.
சிம்மம் - எதிர்பாராமல் வரும் சவாலான காரியங்களையும் உங்களின் தனிப்பட்ட சாதுரியத்தால் வெற்றிகரமாக முடித்துக் காட்டுவீர்கள். பணியிடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுக்களைப் பெறுவதுடன், கூட்டுத் தொழிலில் இரட்டிப்பு லாபமும் இன்று உண்டாகும். குடும்பப் பெரியவர்களின் ஆசியும் வழிகாட்டுதலும் கிடைப்பதுடன், சுபச்செய்திகள் உங்களைத் தேடி வரும் நாளாக இது அமையும்.
கன்னி - உடல் ஆரோக்கியத்தில் சற்று கூடுதல் கவனமும், வெளியூர் பயணங்களின் போது அதிக எச்சரிக்கையும் தேவைப்படும். பணியிடத்தில் வேலைப்பளு திடீரென அதிகரிப்பதால், அன்றாடப் பணிகளில் அலட்சியம் காட்டாமல் விழிப்புணர்வுடன் இருப்பது நல்லது. குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் சிறிய விஷயங்களுக்கும் கோபப்படாமல், விட்டுக்கொடுத்துச் செல்வது வீட்டில் அமைதியைக் கொடுக்கும்.
துலாம் - மனதில் புதிய உற்சாகமும் நம்பிக்கையும் பிறப்பதுடன், தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் அற்புதமான யோகமும் இன்று உண்டாகும். பொருளாதார நிலை மிகவும் திருப்திகரமாக இருக்கும், மேலும் புதிய தொழில் தொடங்கும் உங்களின் எண்ணங்கள் கைகூடும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மூலம் நன்மைகள் நடக்கும், வீட்டில் சுபகாரியப் பேச்சுகள் நல்ல முடிவுக்கு வரும்.
விருச்சிகம் - எந்தவொரு காரியத்திலும் அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து, எதையும் இருமுறை யோசித்து நிதானமாகச் செய்வது நல்லது. உத்தியோகத்தில் சிறு சிறு இடர்பாடுகள் வரலாம் என்பதால், வரவிற்கேற்ப வீண் செலவுகளைக் குறைப்பது அவசியமாகிறது. தம்பதியரிடையே இன்று சிறிய அளவிலான கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றினாலும், பரஸ்பர புரிதலால் அவை விரைவில் சரியாகிவிடும்.
தனுசு - உங்கள் மனதில் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்த ஆசைகள் மற்றும் கனவுகள் நிறைவேற நல்வழி பிறக்கும். பழைய கடன்கள் அனைத்தையும் தீர்ப்பதற்கான புதிய வாய்ப்புகள் அமைவதுடன், பொருளாதார நிலையும் கணிசமாக உயரும். உறவினர்களிடையே உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் கூடி, வீட்டில் மகிழ்ச்சியும் நிம்மதியும் பொங்கும் நாளாக இருக்கும்.
மகரம் - இன்று எதிலும் பொறுமையுடனும் விடாமுயற்சியுடனும் செயல்பட வேண்டிய சவாலான நாளாக உங்களுக்கு அமையக்கூடும். வியாபாரத்தில் சுமாரான லாபமே கிடைக்கும் என்பதால், வாடிக்கையாளர்களிடம் பேசும் போது விழிப்புடன் இருப்பது நல்லது. வீண் அலைச்சல்களைத் தவிர்ப்பதுடன், குடும்பத்தின் முக்கிய விஷயங்களை வெளியில் உள்ளவர்களிடம் பகிர்வதைக் குறைக்கவும்.
கும்பம் - சமூகத்தில் உங்களுக்கான தனிப்பட்ட அந்தஸ்தும், உங்களின் ஆலோசனைகளுக்கான மதிப்பும் மரியாதையும் இன்று உயரும். தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள், மேலும் புதிய வேலைவாய்ப்புகளைத் தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும். சகோதர வழியில் நீங்கள் எதிர்பார்த்த பண உதவிகளும் இதர உதவிகளும் தடையின்றி சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்.
மீனம் - இன்று எதிலும் மிகுந்த சுறுசுறுப்புடன் செயல்பட்டு நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை நினைத்தபடி சாதிக்கும் நாள் இது. உத்தியோகத்தில் இருக்கும் உங்களுக்கு எதிர்பார்த்த இடமாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளது. பண வரவுகள் அதிகரித்து மனதிற்கு நிம்மதி தருவதுடன், வீட்டில் சுப நிகழ்வுகள் கைகூடுவதற்கான சூழல் அமையும்.