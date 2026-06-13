/இன்றைய ராசிபலன் - ஜூன் 13 மேஷம் முதல் மீனம் வரை

Today Rasipalan : இன்றைய ராசிபலன் சனிக்கிழமை ஜூன் 13 மேஷம் முதல் மீனம் வரை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Today Rasipalan : இன்று ஜூன் 13 சந்திர பகவான் ரிஷப ராசியில் சஞ்சரிப்பதால் அமிர்த யோகம் மற்றும் கௌரி யோகம் நிறைந்த நன்னாளாகவும் அமைகிறது. இன்றைய நாளில் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காண்போம்.
மேஷம் - இன்று உங்களுக்கு நண்பர்களின் ஆதரவு பெருகும் நாள். பழைய நண்பர்களைச் சந்தித்து மகிழ்வீர்கள். தொழில்முறை பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் புதிய ஒப்பந்தங்கள் செய்வதற்கு உகந்த நாள். குடும்பத்தினருடன் இனிமையான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள்.
ரிஷபம் - தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய முதலீடுகளைச் செய்ய சாதகமான நாள். உங்களின் சுறுசுறுப்பான செயல்பாடுகளால் அலுவலகத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் மட்டும் சற்று கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
மிதுனம் - இன்று பெண்களுக்குப் பணிச்சுமை அதிகமாக இருந்தாலும், நிர்வாகத் திறமையால் அனைத்தையும் சமாளிப்பீர்கள். எதிர்பாராச் செலவுகள் வரக்கூடும் என்பதால் பண விஷயத்தில் பட்ஜெட் போட்டுச் செயல்படுவது நல்லது. பிடித்தமானவர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சி தரும்.
கடகம் - இன்று சிவபெருமானின் பரிபூரண அருள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த ஒரு நல்ல விஷயம் இன்று நடக்கும். கடந்த கால உழைப்பிற்கான பலன் மற்றும் பாராட்டுகள் இன்று உங்களைத் தேடி வரும்.
சிம்மம் - இன்று புதுமையான சிந்தனைகள் மற்றும் புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்களின் நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேற வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் உழைப்பிற்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் சக ஊழியர்களிடமிருந்து கிடைக்கும்.
கன்னி - ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நாள். உணவு முறைகளிலும், உடற்பயிற்சியிலும் அலட்சியம் காட்ட வேண்டாம். முறையான திட்டமிடல் மூலம் மட்டுமே இன்றைய பணிகளைச் செம்மையாக முடிக்க முடியும்.
துலாம் - இன்று உங்களுக்குச் சந்திராஷ்டமம் உள்ளதால் முக்கிய முடிவுகள் மற்றும் புதிய முதலீடுகளைத் தள்ளிப்போடுவது நல்லது. வெளிநாடு அல்லது வெளிமாநிலத் தொடர்புகளிலிருந்து நல்ல செய்திகள் வரக்கூடும்.
விருச்சிகம் - மனதில் தேவையற்ற குழப்பங்கள் வரலாம் என்பதால் நிதானம் தேவை. குடும்ப உறுப்பினர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். கோபத்தைக் குறைத்துக் கொண்டு, அனுசரித்துச் செல்வது இன்றைய நாளை சுமுகமாக்கும்.
தனுசு - ஆஞ்சநேயரின் அருளால் இன்று உங்களுக்குப் பணவரவு திருப்திகரமாக இருக்கும். தடைப்பட்ட காரியங்கள் யாவும் நண்பர்களின் உதவியால் எளிதில் முடியும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
மகரம் - நெடுநாட்களாக இழுபறியாக இருந்த நீதிமன்ற வழக்குகள் அல்லது சொத்து விவகாரங்களில் சாதகமான திருப்பங்கள் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு முழுமையாகக் கிடைக்கும்.
கும்பம் - இன்று வரவை விடச் செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதால், ஆடம்பரச் செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். குடும்பத்தில் வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு உங்களுக்குப் பக்கபலமாக இருக்கும்.
மீனம் - இன்று நீங்கள் தொட்ட காரியங்கள் யாவும் தடையின்றி முடியும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனத்தில் இருந்து வேலைக்கான அழைப்பு வரும். கூட்டுத் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.