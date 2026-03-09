மாசி 25 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

Today Rasipalan: இன்று மார்ச் 09ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மேஷம் புதிய முயற்சியால் எண்ணிய முடிவுகள் கிடைக்கும். வியாபார பணிகளில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். பத்திரம் தொடர்பான பணிகளில் கவனத்துடன் இருக்கவும். சுப காரிய எண்ணங்கள் மனதில் உண்டாகும். உடன்பிறந்தவர்கள் வழியில் ஆதாயம் ஏற்படும். பேச்சுத் திறமையால் சாதகமான சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்துவீர்கள். அமைதி வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ரோஸ் நிறம் அஸ்வினி : மாற்றங்கள் ஏற்படும். பரணி : ஆதாயம் ஏற்படும். கிருத்திகை : திறமைகள் வெளிப்படும்.
ரிஷபம் மார்ச் 9, 2026 வெளிப்படையான குணத்தின் மூலம் பலரின் நம்பிக்கைகளை பெறுவீர்கள். ஆரோக்கியம் தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும். புதுவிதமான இடங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். பழகும் விதங்கள் மூலம் ஆதாயத்தை உருவாக்கிக் கொள்வீர்கள். கணவன் மனைவிக்கிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். லாபம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் கிருத்திகை : இன்னல்கள் குறையும். ரோகிணி : சாதகமான நாள். மிருகசீரிஷம் : நெருக்கம் அதிகரிக்கும்.
மிதுனம் மார்ச் 9, 2026 ரகசியமான சில விஷயங்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். ஞாபக மறதி தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். எதிராக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். போட்டித் தேர்வுகளில் சாதகமான முடிவுகள் அமையும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். சிந்தனை திறனில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். வியாபார தொடர்பான முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். வெற்றி கிடைக்கும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் மிருகசீரிஷம் : ஆதாயம் ஏற்படும். திருவாதிரை : சாதகமான நாள். புனர்பூசம் : முதலீடுகள் அதிகரிக்கும்.
கடகம் மார்ச் 9, 2026 நண்பர்களின் வழியில் சுபச்செய்திகள் கிடைக்கும். நுணுக்கமான விஷயங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். கற்பனை சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். வியாபார ரீதியாக நபர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். பிள்ளைகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். உத்தியோக பணிகளில் திறமைக்கேற்ப வாய்ப்புகள் ஏற்படும். திறமை வெளிப்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் புனர்பூசம் : சுபமான நாள். பூசம் : அறிமுகங்கள் ஏற்படும். ஆயில்யம் : வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.
சிம்மம் மார்ச் 9, 2026 அரசு சார்ந்த பணிகளில் பொறுமை வேண்டும். உறவுகள் மத்தியில் செல்வாக்குகள் ஏற்படும். புதிய மனை வாங்குவது தொடர்பான எண்ணம் மேம்படும். எதிலும் சிக்கனமாக செயல்படுவீர்கள். கலை சார்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். விவசாயம் சார்ந்த பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். எதிராக செயல்பட்டவர்கள் விலகி செல்வார்கள். சலனம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம் மகம் : பொறுமை வேண்டும். பூரம் : சிக்கனமாக செயல்படவும். உத்திரம் : எதிர்ப்புகள் விலகும்.
கன்னி மார்ச் 9, 2026 மனதில் இருக்கும் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்துவதில் நிதானம் வேண்டும். பிற மொழி சார்ந்த மக்களின் உதவிகள் கிடைக்கும். தகவல் தொடர்புத் துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றமான பலன்கள் கிடைக்கும். புதிய முயற்சிகளில் எண்ணிய வெற்றி கிடைக்கும். எதிர்பாராத சில ஒப்பந்தங்கள் சாதகமாக முடிவடையும். மற்றவர்களின் எண்ணங்களை அறிந்து செயல்படுவீர்கள். தேர்ச்சி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் உத்திரம் : நிதானம் வேண்டும். அஸ்தம் : முன்னேற்றமான நாள். சித்திரை : சாதகமான நாள்.
துலாம் மார்ச் 9, 2026 குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் ஏற்படும். கணவன் மனைவிக்கு இடையே மனம் விட்டு பேசுவதால் புரிதல் ஏற்படும். ஆடம்பர செலவுகளை குறைப்பீர்கள். வாடிக்கையாளர்களால் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். அடமான பொருள்களை மீட்பதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டாகும். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் ஏற்படும். இன்பம் நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் சித்திரை : புரிதல் ஏற்படும். சுவாதி : ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். விசாகம் : கலகலப்பான நாள்.
விருச்சிகம் மார்ச் 9, 2026 குடும்பத்தில் விட்டுக்கொடுத்து செல்லவும். வேலை ஆட்கள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். உணவு விஷயங்களில் கட்டுப்பாடுகள் வேண்டும். திடீர் மாற்றங்களால் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். நிதானமான பேச்சுகள் நன்மையை ஏற்படுத்தும். கலைப் பொருட்கள் மீது தனிப்பட்ட ஆர்வம் உண்டாகும். முன்கோபம் இன்றி பொறுமையுடன் செயல்படவும். பொறுமை வேண்டிய நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் சிவப்பு நிறம் விசாகம் : புரிதல் ஏற்படும். அனுஷம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கேட்டை : பொறுமையுடன் செயல்படவும்.
தனுசு மார்ச் 9, 2026 தன தான்ய விருத்திக்கான எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். பொருளாதாரம் தொடர்பான நெருக்கடிகள் குறையும். குடும்ப பெரியோர்களுடன் கலந்து ஆலோசிப்பது மனதிற்கு புதிய நம்பிக்கையை உருவாக்கும். சேமிப்பு தொடர்பான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். எதிர்பாராத சில அதிர்ஷ்டகரமான வாய்ப்புகள் மூலம் நன்மைகள் ஏற்படும். குடும்பத்தில் விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும். மறதி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் மூலம் : நெருக்கடிகள் குறையும். பூராடம் : நம்பிக்கை உருவாக்கும். உத்திராடம் : விட்டுக் கொடுத்து செல்லவும்.
மகரம் மார்ச் 9, 2026 எதிர்காலம் தொடர்பான முயற்சிகளும் முதலீடுகளும் அதிகரிக்கும். கடினமான காரியங்களை செய்து முடிப்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாக தடைபட்ட வரவுகள் கிடைக்கும். முயற்சிகளில் இருந்து வந்த தடை தாமதங்கள் குறையும். மறைமுகமான எதிர்ப்புகள் படிப்படியாக குறையும். வியாபார பணிகளில் லாபங்கள் கிடைக்கும். அரசு பணிகளில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். களிப்பு நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிவப்பு நிறம் உத்திராடம் : முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். திருவோணம் : தாமதங்கள் குறையும். அவிட்டம் : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
கும்பம் மார்ச் 9, 2026 வெளிப்படையான குணத்தின் மூலம் பலரின் நம்பிக்கைகளை பெறுவீர்கள். புதுவிதமான இடங்களுக்கு சென்று வருவீர்கள். இழந்து போன பொருட்களை மீட்பதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். எதிராக இருந்தவர்கள் விலகி செல்வார்கள். கூட்டாளிகளின் ஆதரவுகளால் நன்மைகள் ஏற்படும். நண்பர்களின் உதவியால் காரிய அனுகூலம் உண்டாகும். கீர்த்தி நிறைந்த நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் அவிட்டம் : நம்பிக்கை மேம்படும். சதயம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பூரட்டாதி : அனுகூலம் உண்டாகும்.
மீனம் மார்ச் 9, 2026 எழுத்து துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் வேலையாட்கள் சாதகமாக செயல்படுவார்கள். தகவல் தொடர்பு சாதனங்கள் மூலம் ஆதாயமடைவீர்கள். வெளியூர் பயண வாய்ப்புகள் சாதகமாக அமையும். வழக்கு விஷயங்களில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் ஏற்படும். சகோதரிகளிடம் கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து நீங்கும். முயற்சி மேம்படும் நாள். அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் பூரட்டாதி : முன்னேற்றம் உண்டாகும். உத்திரட்டாதி : சாதகமான நாள். ரேவதி : வேறுபாடுகள் நீங்கும்.